Arrestan al jefe de gabinete de la Cámara por conducir ebrio tras discurso de Trump

Hayden Haynes, quien ocupa el cargo de jefe de gabinete del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol después del discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso.

Haynes es un republicano de Luisiana, y uno de los asesores más poderosos en el Capitolio, fue arrestado después del discurso conjunto del presidente Donald Trump ante el Congreso por conducir en estado de ebriedad después de que su automóvil chocara contra un vehículo del Capitolio, dijeron dos fuentes policiales a NBC News. La oficina de Johnson también confirmó el incidente.

El arresto se produjo después del discurso de Trump el martes por la noche, cuando Johnson presidió la Cámara de Representantes y se sentó justo detrás del hombro izquierdo del presidente.

“Un conductor retrocedió hacia un vehículo estacionado anoche alrededor de las 11:40 p.m.”, dijo la Policía del Capitolio de Estados Unidos en un comunicado. “Respondimos y los arrestamos por conducir bajo la influencia del alcohol”. Abajo está la imagen de Hayden Haynes, quien ocupa el cargo de jefe de gabinete del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson.

🚨 BREAKING: House Speaker Mike Johnson’s chief of staff, Hayden Haynes, was arrested for DUI Tuesday night—right after Trump’s speech, per law enforcement sources.

Even Trump’s own folks can’t stomach his rambling nonsense without hitting the bottle.

Will Haynes be fired, or… pic.twitter.com/qhJRJ9C0Sv

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) March 5, 2025