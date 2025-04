Arrestan a manifestante dentro de la Torre Trump en Nueva York: ¿Qué pasó?

La Torre Trump fue cerrada al público la tarde del miércoles después de que un manifestante pintara con aerosol las letras “USA” sobre un sello con el nombre del presidente Donald Trump.

El momento fue captado en cámaras. En el video se ve a un manifestante, identificado como Nathaniel Smith, de 36 años, de la Rebelión contra la Extinción entró a la Torre Trump en la Quinta Avenida poco después del mediodía del 23 de abril y pintó con aerosol las letras verdes sobre el letrero circular 45 en el vestíbulo, lleno de turistas. Después de desfigurar el sello, el hombre se agachó. Luego un agente de seguridad se acercó y Smith desplegó una pequeña pancarta con el lema “GAME OVER” (FIN DEL JUEGO) y el símbolo del grupo activista climático Rebelión contra la Extinción.

BREAKING: Climate activist vandalizes Trump Tower placard, yells, "This is our country. This is our planet!" as Secret Service arrests him.

What should the punishment be?pic.twitter.com/yEWTO27Zgs

— TaraBull (@TaraBull808) April 23, 2025