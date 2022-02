Arrestado James Glenn Blythe, acusado de robar dos bancos en Houston

James Glenn Blythe Jr. ha sido identificado como el sospechoso del robo a un banco de Houston apodado el ‘Granddaddy Bandit’, dice el FBI. Blythe, un residente de Houston de 61 años, fue arrestado el 16 de febrero de 2022 y acusado en relación con dos robos a bancos en la ciudad, dijo el FBI Houston en Twitter. Blythe tiene un historial de arrestos en el condado de Harris y anteriormente fue condenado por robos a bancos, según muestran los documentos judiciales.

Blythe, acusado de robar bancos de Texas a punta de pistola y luego huir en una camioneta Ford F-150, fue capturado por la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos del FBI menos de un mes después de que las fuerzas del orden emitieran una alerta, que incluía fotos de un video de vigilancia, en busca de información sobre él. “¡Agradecemos a todos los que compartieron sus fotos y enviaron consejos!” dijo el FBI Houston en su tuit anunciando el arresto. No quedó claro de inmediato si alguien reclamó la recompensa de $5,000 que se ofrece por información que conduzca a su arresto.

Blythe enfrenta dos cargos de robo agravado con un arma mortal, un delito grave de primer grado, en la corte del condado de Harris. No se supo de inmediato si se presentarían cargos federales contra Blythe además de los delitos estatales. No había registro de cargos en la corte federal del Distrito Sur de Texas al 21 de febrero de 2022, y no se pudo contactar a la Oficina del Fiscal Federal ni al FBI para hacer comentarios. Blythe está detenido con una fianza de $ 20,000 y está programado para comparecer ante el tribunal el 23 de febrero de 2022, según muestran los registros judiciales.

Los dos robos bancarios ocurrieron con horas de diferencia el 21 de enero de 2022, dice el FBI

Según el FBI, el “Granddaddy Bandit”, ahora identificado como Blythe, intentó robar el Chase Bank en la autopista Northwest Freeway en Houston el viernes 21 de enero de 2022, alrededor de las 2:15 p.m. El FBI dijo que Blythe entró, le mostró a un cajero una pistola oculta y exigió dinero en efectivo. Pero el cajero no tenía acceso al dinero, por lo que Blythe se fue con las manos vacías, dijo la policía. Blythe llevaba una máscara facial COVID y un sombrero de la Universidad Tecnológica de Texas, dijo el FBI.

El FBI agregó: “Luego, aproximadamente a las 3:45 p.m., se cree que el mismo hombre ingresó al Capital One Bank, ubicado en 1520 Studemont. Se acercó al mostrador del cajero, le dijo al cajero que estaba cometiendo un robo a un banco y exigió dinero en efectivo. El sospechoso mostró una pistola que estaba escondida en su mochila. Después de que el cajero obedeció, el ‘Grandaddy Bandit’ salió corriendo del banco con una cantidad de dinero no revelada”.

Los fiscales del condado de Harris dijeron en documentos judiciales que Blythe se acercó a los cajeros y dijo: “Esto es un robo. Dame todo tu dinero”, y mostró un arma que tenía escondida en su mochila. El primer cajero le dijo a Blythe que no podía darle dinero porque no había iniciado sesión, y Blythe se fue después de que otro cajero activara la alarma silenciosa del banco, según documentos judiciales. En el segundo banco, Blythe pudo robar $5,110, según registros judiciales. Los fiscales dijeron que había evidencia en el teléfono de Blythe que mostraba sus planes para los robos.

Si Blythe puede pagar la fianza, se le prohíbe ir a cualquiera de los bancos y no se le permite poseer armas de fuego y estará sujeto a monitoreo electrónico junto con un toque de queda, según los registros judiciales. Blythe está siendo representada por un defensor público a quien Heavy no pudo contactar para hacer comentarios sobre Houston. Blythe dijo en los registros judiciales que está desempleado y discapacitado, que recibe Seguridad de Ingreso Suplementario y que trabajó por última vez en Amazon.

Blythe fue sentenciado a siete años de prisión después de robar un banco en 2007, según muestran los registros judiciales

James Blythe tiene antecedentes penales que se remontan al menos a 1999 e incluyen períodos en la cárcel y prisión en Texas, según los registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el tribunal del condado de Harris. Blythe fue arrestado por el Departamento de Policía de Palestina en enero de 1999 por cargos de posesión de una sustancia controlada, un delito grave en la cárcel estatal, y fue sentenciado a 5 años de libertad condicional.

En 2000, el Departamento de Policía de Houston arrestó a Blythe por un cargo de falsificación de un instrumento financiero y un delito menor de robo. Se declaró culpable y fue sentenciado a 16 meses de cárcel. En 2001, fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Brazoria por un delito grave de robo. Luego fue condenado a 10 meses de cárcel.

Blythe fue arrestado recientemente por el Departamento de Policía de Houston en 2007 por un cargo de robo con amenazas. Según documentos judiciales, Blythe se declaró culpable en 2009 y fue sentenciada a siete años de prisión.

Según los fiscales, Blythe robó el Washington Mutual Bank en la tienda Fiesta Grocery en Wirt Road el 15 de septiembre de 2007. La policía dijo que Blythe se acercó al cajero, abrió una lonchera, levantó un arma y le dijo que le diera todo su dinero. dinero. La cajera dijo que temía por su vida y tomó el efectivo de su cajón y se lo dio a Blythe, quien lo puso en su lonchera junto al revólver y luego “se fue tranquilamente”. Blythe fue identificada como sospechosa de ese robo por el cajero y el subgerente del banco, según muestran los registros judiciales.

