Arizona – Resultados y Mapa en Vivo: Sigue la elección presidencial 2020

Los votantes de Arizona han emitido sus votos en la elección presidencial de 2020 y los resultados se están tabulando. El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden estaban empatados estadísticamente por los 11 votos electorales del estado en los últimos días de la campaña, según un promedio de encuestas proporcionadas por RealClearPolitics. El candidato libertario Jo Jorgensen también estuvo en la boleta electoral en Arizona.

Las urnas estuvieron abiertas desde las 6 am hasta las 7 pm y es posible que la nación no tenga que esperar mucho para conocer los resultados. Arizona podría ser uno de los primeros estados críticos convocados por la forma en que se manejaron las boletas de voto en ausencia. Como CBS News señaló, Arizona comenzó a procesar las papeletas devueltas el 20 de octubre. Los votos contados se “almacenan en un servidor seguro que no está conectado a Internet”.

Sigue los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 por cortesía de los socios de Heavy, Decision Desk HQ a continuación:

Mira los resultados más recientes de las elecciones presidenciales de Arizona y el mapa de votos en todo el estado aquí

Los resultados de la carrera presidencial de Arizona se pueden ver en el widget a continuación, que se actualiza en tiempo real. Pasar el cursor sobre cada condado, te mostrará resultados localizados.

Más de la mitad de los votantes registrados de Arizona emitieron su voto temprano, según cifras oficiales. Según el Secretario de Estado de Arizona , son aproximadamente 4.28 millones de votantes registrados en el estado. The Phoenix Business Journal informó que hasta el 30 de octubre, los funcionarios electorales habían recibido 2.3 millones de boletas.

Se incentiva a los votantes de Arizona a entregar sus boletas lo antes posible. Las boletas por correo deben recibirse antes de las 7 p.m. el día de las elecciones para contar, explicó la oficina de la secretaria de estado de Arizona en su sitio web . En los últimos días antes de las elecciones, la agencia estatal recomendó que los votantes ausentes dejen las boletas en los lugares de votación, en lugar de enviarlas por correo, para garantizar que las boletas se reciban antes de la fecha límite.

Además de las elecciones presidenciales, la carrera por el escaño en el Senado que alguna vez ocupó el difunto John McCain ha sido una campaña muy disputada. El enfrentamiento entre la senadora Martha McSally y el demócrata Mark Kelly podría desempeñar un papel importante a la hora de determinar qué partido controla el Senado. Los resultados de la carrera por el Senado se pueden ver en el widget a continuación.

Arizona tiene 9 escaños en la Cámara de Representantes. Los titulares que buscan la reelección incluyen a 5 demócratas y 4 republicanos. La carrera más competitiva está ocurriendo en el sexto distrito del Congreso, según KNXV-TV . El representante republicano David Schweikert , que busca un sexto mandato en el cargo, se enfrentó a un desafío del demócrata Hiral Tipirneni . De acuerdo con Associated Press, Schweikert puede ser vulnerable después de admitir violaciones de ética a principios de este año. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo reprendió formalmente a fines de julio y le ordenó pagar una multa de $50,000, reportó Politico .

Los resultados de las carreras de la Cámara se pueden ver a continuación haciendo clic en Arizona en el mapa o seleccionando Arizona en el menú desplegable. Al pasar el cursor sobre el distrito, se mostrarán los resultados de cada carrera.

Arizona ha sido un estado rojo confiable, pero las encuestas sugirieron una carrera reñida entre Trump y Biden

Arizona ha sido un estado rojo durante décadas. Según 270toWin , los votantes de Arizona han seleccionado al candidato republicano a la presidencia desde 1952. La única excepción fue en 1996 cuando el estado votó para reelegir al presidente Bill Clinton.

En la carrera presidencial de 2008, McCain ganó su estado natal por 8 puntos sobre el presidente Obama. Cuatro años después, Mitt Romney ganó el estado por un margen aún mayor. Pero 2016 significó un cambio. Trump derrotó a Hillary Clinton en Arizona por solo un 3.5 puntos porcentuales. Y como señaló FiveThirtyEight , Clinton se desempeñó mucho mejor que sus predecesores en el importantísimo condado de Maricopa.

Según un promedio de encuestas compiladas por RealClearPolitics , la carrera entre Trump y Biden siguió siendo un vuelco en los últimos días de la campaña. Una encuesta publicada por CNN el 31 de octubre colocó a Biden por delante por 4 puntos, pero esa ventaja estaba dentro del margen de error. Una encuesta de Trafalgar Group de posibles votantes que se publicó el 30 de octubre puso a Trump por delante por poco más de 3 puntos, pero nuevamente la ventaja estaba dentro del margen de error.

El número de votantes registrados en Arizona ha aumentado sustancialmente desde 2016



Getty Las personas depositan sus boletas por correo para las elecciones presidenciales de EE. UU. en una urna de recolección de boletas en Phoenix, Arizona, el 18 de octubre de 2020. [/ caption] La población de Arizona había aumentado sustancialmente en los últimos años y los números de registro de votantes lo reflejan. En 2016, 3.58 millones de personas se registraron para votar y la participación fue un poco más del 74 por ciento ese año. Para 2018, más de 3.7 millones de personas estaban en las listas de votantes.

Pero en esta elección, Arizona ahora tiene más de 4.28 millones de votantes registrados y los republicanos tienen una ventaja favorable. Según el Secretario de Estado , más de 1.5 millones de arizonenses estaban afiliados al Partido Republicano antes de las elecciones de 2020. Aproximadamente 1.37 millones estaban registrados en el Partido Demócrata. Otros 1.355 millones se clasificaron como “otros” y poco más de 38,000 se registraron como libertarios.

Según FiveThirtyEight, Arizona se inclina más hacia el partido republicano en comparación con la nación en promedio. Pero el estado del Gran Cañón se ha convertido en un estado más cambiante, según el sitio, en parte debido a una creciente población latina, así como a una mayor diversificación en el condado de Maricopa. Maricopa incluye Phoenix y sus suburbios circundantes, que representan alrededor del 60 por ciento del voto total de Arizona.

Sigue los resultados de la carrera presidencial de 2020 de todo el país y el mapa actualizado del colegio electoral a continuación

Heavy se ha asociado con Decision Desk HQ para los resultados de las elecciones en vivo de todo el país. Estos resultados se pueden ver a continuación:

Decision Desk HQ también está rastreando la carrera a 270 votos del colegio electoral, el número necesario para que Trump o Biden aseguren la presidencia. Estos resultados están disponibles a continuación:

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com, por Erin Laviola.