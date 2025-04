Aranceles de Trump: ¿Llevará a una recesión global?

Sin duda los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump han revolucionado los mercados bursátiles mundiales, pero ¿significa eso que nos encaminamos hacia una recesión mundial?

Es importante destacar es que lo que ocurre en el mercado bursátil no es lo mismo que ocurre en la economía: la caída de los precios de las acciones no siempre implica un futuro de miseria económica.

Pero a veces sí. Caídas tan pronunciadas en los valores bursátiles, como estas, indican que se ha producido una reevaluación fundamental de las ganancias futuras de las empresas que conforman los mercados bursátiles mundiales, informa BBC.

Lo que los mercados esperan razonablemente es que el aumento de los aranceles implique un aumento de los costos y una disminución de las ganancias. Eso no significa que una recesión sea inevitable, pero las probabilidades son claramente mucho mayores que antes de que Trump anunciara los aranceles más severos y de mayor alcance vistos en un siglo.

Inminente recesión mundial

Una ola de ventas se apoderó este lunes de los mercados financieros globales, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que no cederá en su política de aranceles, pese a la respuesta de China y al aumento de las advertencias sobre una inminente recesión mundial.

En Tokio, el índice Nikkei cayó un 7,8 %, llegando a registrar pérdidas cercanas al 8 % en los primeros compases de la jornada. En Hong Kong, el Hang Seng se desplomó 13 %, mientras que en la China continental, el Shanghai Composite cedió más de un 7 %.

La escalada entre las dos mayores economías del mundo ha generado pérdidas por billones de dólares en los mercados bursátiles, con caídas generalizadas en las bolsas asiáticas.

Aunque la mayoría de los países no han respondido directamente, China anunció el viernes—una vez cerrados los mercados asiáticos—nuevos aranceles del 34 % sobre todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril. “Esto es guerra económica de fuerza bruta“, afirmó Stephen Innes, analista en jefe de SPI Asset Management. “El mercado está hablando claramente: la demanda global está desapareciendo y la recesión mundial está a las puertas”.

Los bancos son vistos como indicadores de las economías

Los bancos suelen ser vistos como indicadores de las economías. Como me dijo hoy un respetado analista del mercado: “Lo que me dejó sin aliento fue la caída de los bancos”. HSBC y Standard Chartered, que operan en la intersección del comercio internacional entre Oriente y Occidente, cayeron más del 10 % anoche antes de recuperar algo de terreno. Otras señales de alerta no se encuentran en los mercados bursátiles, sino en las bolsas de materias primas. Los precios del cobre y del petróleo se consideran barómetros de la salud económica mundial. Ambos han caído más del 15 % desde que Trump lanzó su bombazo arancelario.