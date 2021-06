¿Quién es April Moss? Meteoróloga acusa ‘discriminación’ de CBS al Proyecto Veritas

April Moss es una meteoróloga y reportera de televisión local en WWJ CBS Detroit, quien dijo durante un informe meteorológico al aire que planea revelar acusaciones de “discriminación” al Proyecto Veritas. La periodista no entró en detalles durante la transmisión del domingo 20 de junio de 2021. Project Veritas aún no ha publicado su entrevista con Moss.

Pero en una campaña de recaudación de fondos en línea, Moss dijo que “se sintió impulsada a enfrentarse a la discriminación médica que ViacomCBS estaba imponiendo a sus empleados”. Ella agregó, falsamente, “El mandato de que cualquier individuo se someta a la prueba de COVID19 para el empleo o la participación en una universidad u otra institución viola la ley federal”. Moss también dijo: “Mi esperanza es que otras personas que enfrentan situaciones similares en su lugar de trabajo puedan encontrar la fuerza y el coraje para defender los derechos que Dios les ha dado. Muchas gracias por contribuir a mí y a mi familia. ¡Dios te bendiga!”

CBS Detroit es propiedad de ViacomCBS como parte de CBS Television Stations Grou. La estación de noticias y su matriz corporativa no han comentado sobre Moss. Según la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU., no es contra la ley federal que los empleadores exijan la prueba de COVID-19. La campaña GiveSendGo de Moss tiene enlaces a sitios web de los teóricos de la conspiración del coronavirus America’s Frontline Doctors y el grupo antivacunas Children’s Health Defense. Ese grupo anti-vax fue fundado por Robert F. Kennedy Jr. y ha difundido información errónea sobre COVID-19, según NPR.

April Moss está siguiendo los pasos de la ex reportera de Fox 26 Houston, Ivory Hecker, quien hizo una broma similar al aire una semana antes y luego fue despedida por su estación de noticias de Texas. Hecker proporcionó grabaciones secretas al controvertido grupo activista de derecha liderado por James O’Keefe y dijo que fue censurada cuando intentó cubrir Bitcoin e hidroxicloroquina durante la pandemia de COVID-19. Mientras Hecker perdió su trabajo, ha recaudado más de $170,000 a través de una campaña “GiveSendGo” creada por su madre en el sitio web cristiano de recaudación de fondos. Al igual que Hecker, Moss está siendo aplaudida en las redes sociales de derecha como un “denunciante” de los principales medios de comunicación.

1. April Moss interrumpió su pronóstico dominical para decir que estaría hablando sobre “discriminación en CBS” al Proyecto Veritas

BREAKING: CBS 62 Insider April Moss BLOWS WHISTLE on Network 'Discrimination' On-Air During Weather Report Following Fox 26 Reporter Ivory Hecker's Brave Actions "I will be sitting down this week with Project Veritas…"#CBS62Whistleblower

April Moss interrumpió su pronóstico del domingo por la noche para contarles a los espectadores sobre su próxima entrevista con Project Veritas. Ella comenzó el segmento, que se transmitía desde su hogar en el condado de Macomb, Michigan, normalmente, diciendo: “Buenas noches y gracias por ver” First Forecast”, soy la meteoróloga April Moss y feliz Día del Padre. Hoy vimos temperaturas por encima de lo normal nuevamente, superando los 85 grados en el aeropuerto de Metro. Mucho sol hoy. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin y eso comienza tan temprano como mañana por la mañana, con lluvias alrededor de las 8:00 a.m. ”

Luego hizo la transición y dijo: “Y hablando de una nueva semana, me sentaré esta semana con Project Veritas para discutir la discriminación que CBS está imponiendo a sus empleados. Sintonice Project Veritas para ver mi historia completa. Ahora, más tarde el lunes, compartiremos esas lluvias que continúan hasta el final de la mañana. Pero por la noche veremos condiciones secas y también temperaturas más agradables.

Project Veritas compartió el video en Twitter con el mensaje: “BREAKING: CBS 62 Insider April Moss SOPLA EL SILBATO en la red ‘Discriminación’ en el aire durante el informe meteorológico después de las acciones valientes de Ivory Hecker, reportera de Fox 26”.

April Moss, de 38 años, ha estado en la estación de noticias CBS 62 de Detroit durante la mayor parte de su carrera como periodista. Ha tenido una variedad de roles en la estación de televisión de Michigan, incluyendo meteoróloga, pronosticadora del tiempo, presentadora de noticias, presentadora del clima de fin de semana en la estación hermana CW50, presentadora de Street Beat y reportera de Eye on Detroit, según su biografía en el sitio web de la estación. También ha trabajado como productora, escritora, editora y periodista multimedia, según su perfil de LinkedIn.

2. April Moss, nativa de Maryland, se graduó de la Universidad Central de Michigan en 2005 con un título en periodismo de radiodifusión

Moss nació el 15 de abril de 1983 en Maryland. Según su perfil de LinkedIn, se graduó de la Universidad Central de Michigan en 2005 con un título en periodismo televisivo.

Según su biografía en el sitio web de su estación de noticias, “April animó a los Chippewas como miembro del equipo mixto de animadoras de fútbol y baloncesto”, mientras estaba en la universidad en Central Michigan. También estudió ciencias políticas mientras estaba en la universidad.





Play



Detroit Inspires Me – April Moss

Antes de aceptar el trabajo en la estación de noticias de Detroit, Moss trabajó en WBAL-TV en Baltimore. Según el sitio web de CWDetroit, “April Moss se unió al equipo CW50 First Forecast en abril de 2012. Originaria de Maryland, April descubrió su verdadero amor por la radiodifusión mientras realizaba una pasantía en la filial de NBC, WBAL-TV 11 en Baltimore”. También anteriormente “trabajó en varios puestos al aire para News Central 34 en Mt. Agradable.”

3. April Moss completó su título en Ciencias Atmosféricas y Meteorología en Penn State University en 2020

Moss completó su licenciatura en ciencias atmosféricas y meteorología en la Universidad Estatal de Pensilvania en 2020, según su perfil de LinkedIn. Después de terminar sus estudios en Penn State, Moss se convirtió en meteoróloga en CBS Detroit en 2020. Anteriormente fue pronosticadora del tiempo.





Play



Eye On Detroit – Storm Ready

Según el sitio web de CBS Detroit, Moss, “es una presentadora de Street Beat que se transmite los sábados a las 8:30 am en CW50 y ha informado para Eye On Detroit sobre el aumento del nivel del agua en los condados de Macomb y St. Clair, y del Servicio Meteorológico Nacional Iniciativa Storm Ready”. Ella es un “miembro de la Asociación Nacional del Tiempo”, dice CBS Detroit.

4. April Moss, que está casada y tiene 4 hijos, dice que pasa su tiempo fuera del aire con su familia y se ofrece como voluntaria en su iglesia

April Moss está casada y tiene cuatro hijos, según sus páginas de redes sociales. El esposo de Moss, Nate Maus, es un ex director de escuela secundaria y maestro que ahora trabaja como contratista y dirige su propia empresa, Maus Contracting, según su perfil de LinkedIn.

Moss dice en su biografía de CBS Detroit, “Fuera de CBS, los pasatiempos de Moss incluyen el esquí, el kayak y casi cualquier actividad al aire libre con su esposo e hijos”.

En su biografía en el sitio web de CW Detroit, Moss dice: “Cuando no está trabajando, pasa la mayor parte de su tiempo libre con la familia y como voluntaria en su iglesia. Sus intereses incluyen viajar, escribir, escribir blogs, decorar, cocinar y planificar eventos para familiares y amigos”.

5. Project Veritas dice que Moss ha sido amenazada con ser despedida y una campaña de recaudación de fondos GiveSendGo también ha comenzado para ella

Project Veritas, que ha sido prohibido en Twitter, publicó en Facebook: “CBS 62 Insider April Moss es la última persona VALIENTE que denuncia la corrupción de su red”. Luego, el grupo se vinculó a la campaña GiveSendGo de Moss, que había recaudado más de $10,000 de su objetivo de $350,000 para el lunes 21 de junio de 2021 por la noche.

En un video publicado en YouTube por Project Veritas, Moss proporcionó el audio de una conversación con un compañero de trabajo y dijo que amenazó con despedirla. Se puede escuchar a Chuck Davis, el ingeniero jefe de WWJ-TV, decirle a Moss: “Vi lo que hiciste ayer en el aire. … Es posible que te despidan por eso, ¿lo sabe?” Moss responde: “Sí, lo sé”.

Luego dice: “Está bien, ¿entonces estás de acuerdo con eso?” Moss responde: “Entiendo que si CBS decide dejarme ir, lo entiendo”. Davis luego dice: “¿Por qué harías eso? Sabes, básicamente eso es lo más egoísta que he visto en 36 años trabajando allí. Porque a usted no le importa una mierda nadie más, ya sabe … si lo despiden, lo que podría suceder, y luego la carga que esto supondrá para otras personas. No podría importarle menos. Se trata solo de April Moss”.





Play



Brave CBS 62 Insider April Moss THREATENED with Termination After Project Veritas Announcement

James O’Keefe escribió en Facebook: “Acabo de entrevistar a April Moss, una periodista de televisión actual que ha trabajado en CBS en Michigan durante nueve años. Tiene grabaciones, correos electrónicos y evidencia que el periodismo se practicó de manera poco ético. “No podría vivir conmigo mismo. Se lo debo a la gente”, dijo, mientras reproducía las grabaciones. Este es un movimiento, que recién está comenzando. Va a ser bíblico. SÉ VALIENTE. HACER ALGO. #CBS62Whistleblower”.

Hecker, quien fue despedida de su trabajo, elogió a Moss en Facebook y escribió: “Vaya, sé que eso requirió un poco de determinación. Espero escuchar lo que está pasando en CBS. #freethepress #pressxit”.

