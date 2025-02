Apagón económico: Latinos harán boicot masivo a tiendas este 28 de febrero

El movimiento creado por la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, “Freeze Latino Movement Global”, ha respondido a las políticas migratorias de deportación del presidente Donald Trump, haciendo una invitación a toda la ciudadanía de parar el consumo de productos comercializados por empresas afines a la administración, según el medio La Época.

“Latinos y latinas, dejen de gastar dinero hasta que el Gobierno de Donald Trump demuestre que se preocupa por las poblaciones minoritarias e inmigrantes”, se lee en la página del movimiento.

De acuerdo con El País, la campaña esta invitando a que el próximo 28 de febrero Estados Unidos sienta un “apagón económico” cuando los latinos dejen de comprar en los comercios y grandes superficies nacionales, y solo dejen sus rentas en pequeños negocios.

El movimiento pide a los latinos gastar solamente en las necesidades esenciales como son comida y renta, pero evitar hacer grandes compras que no sean necesarias.

“En conjunto podemos enviar un mensaje colectivo y tener un impacto significativo. El gobierno ha parado todos los programas de diversidad y de inclusión, también están deportando a todos los migrantes que no están documentados”, señaló un mensaje publicado en Instagram.

“Queremos que vean que tenemos el poder. Si perturbamos la economía durante tan solo un día, enviaremos un mensaje poderoso”, afirmo el grupo en su página web.

Donald Trump pone fin al DEI

Según el medio El Confidencial, el presidente Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva para eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el gobierno federal. Con esto, su administración busca desmantelar cualquier iniciativa que considere que fomenta la discriminación inversa o impone criterios ideológicos en instituciones públicas y privadas que reciben fondos federales.

Marcas castigadas por renunciar al DEI

• Walmart

• Target

• Amazon (boicot del 7 al 14 de marzo)

• Hobby Lobby

• Home Goods

• Marshalls

• Sams Club

• Starbucks

• Lowes

• Coca Cola

• FruitoftheLoom

• DairyQueen

• BaskinRobbins

• Jack Daniels

• Home Depot

• Tractor Supply

• Ace Hardware

• Ford

• Harley Davinson

• John Deere

• Tesla

• Toyota

• Mc Donalds

• Wendys

• Chick Fila A

• In and Out

