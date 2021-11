Muere Antwain Fowler, niño que se hizo viral por el meme de ‘¿dónde vamos a comer?’

Antwain Fowler, quien se convirtió en una celebridad de Internet por preguntar “¿Dónde vamos a comer?” en un video viral, murió a los 6 años, anunció su madre, China, en las redes sociales.

Ella compartió la publicación en su página de Instagram el domingo 21 de noviembre de 2021, luego de la larga batalla del niño con la enteropatía autoinmune. Su causa exacta de muerte no se anunció de inmediato.

“El dolor en mi corazón es como ningún otro por qué Dios”, escribió China en Instagram.

“¡¡¡Nunca en un millón de años mi corazón está fuera de mi pecho!!!!” ella subtituló la publicación.

Fowler se convirtió en una sensación de Internet en 2019 con un video viral de 4 segundos publicado en YouTube en septiembre. El niño pregunta: “¿Dónde vamos a comer?” antes de darse la vuelta y desplomarse en su asiento de seguridad.

Esto es lo que necesita saber:

Rest in Paradise young brother! No more pain. No more hospital visits. You have fought the good fight, you have finished the race, you have kept the faith. Prayers up for his family especially his momma. 💔#antwainfowler pic.twitter.com/HURQTRMKtg

— JackMeHoff (@hornsfan2022) November 21, 2021