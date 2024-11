Joven hispano murió electrocutado cuando ponía las luces de Navidad

La época de la navidad trajo una terrible tragedia a una familia hispana, cuando el pasado jueves 21 de noviembre de 2024, un joven trabajador de 24 años de edad, resultó electrocutado instalando las luces navideñas del techo de una casa en el área de Escondido, San Diego, California.

El joven identificado por las autoridades como Antonio Pascual Mateo de origen guatemalteco, falleció por la descarga eléctrica de una línea de alto voltaje cercana al lugar en donde se encontraba instalando las luces para la decoración de navidad, según The New York Post.

Según el reporte de las autoridades, Antonio Pascual Mateo no tuvo precaución y lanzó la instalación de navidad encendida sobre la red eléctrica, que al contacto inmediatamente hizo puente, descargando todo el voltaje sobre su humanidad. El hecho ocurrió cerca de las 10:50 de la mañana, hora en que fueron llamados los equipos de rescate y emergencia pues el cuerpo quedó boca bajo colgado de un árbol ubicado en la Skyline Drive e Idaho Avenue, según reportó el medio People.

Tras el terrible accidente, los bomberos lo bajaron después de casi una hora mientras la empresa de servicios públicos suspendía el servicio de energía, tras lo cual fue rápidamente llevado aún con vida al hospital Palomar Medical Center, pero pasada casi hora y media de maniobras de primeros auxilios, finalmente fue declarado muerto.

“A pesar de los esfuerzos agresivos por resucitarlo, Antonio Pascual Mateo fue declarado muerto en la sala de emergencia a las 12:10 del mediodía, de acuerdo con el reporte del médico forense. Medicina legal determino como causa de muerte electrocución por alto voltaje”, informó el medio KKTV.

Los familiares de Antonio Pascual Mateo abrieron una cuenta en la página de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para poder solventar los gastos funerarios del joven hispano.

“Tenía tanto por lo que vivir”, escribió Juan Pascal, organizador de la página en GoFundMe en apoyo para llevar al joven a ser sepultado en su país natal, donde vive su madre.

En la página de recaudación de fondos se lee:

Hemos cambiado la cantidad meta después de una cuidadosa consideración de cuánto son los gastos de hacer los arreglos funerarios aquí en CA, hasta transportarlo a la ciudad de Guatemala para su entierro para que finalmente descanse en su lugar de nacimiento y para que su madre lo reciba allí. Ese es nuestro objetivo final de hacerlo. Era un hermano, un hijo y un tío. Su nombre era Antonio Pascual. Tenía tanto por vivir, solo 24 años. Había estado trabajando en poner luces navideñas alrededor del árbol. Siempre cuidó de su madre y su familia. Lamentablemente, fue electrocutado por los cables eléctricos, mientras arreglaba las luces navideñas. Se cayó y se quedó atrapado en el árbol durante una hora. El equipo de rescate se vio obligado a esperar hasta que la compañía eléctrica tuvo que cortar la energía. Demasiado tarde para salvarlo, permanecerá joven por siempre. Las luces navideñas siempre tendrán un significado para nosotros, permanecerá en nuestros corazones por la eternidad.

Al momento de escribir este artículo, se han logrado recaudar $13,420 dólares de una meta de $20,000.

Por su parte, el medio La Opinión publicó que el incidente en el que Antonio Pascual Mateo perdió la vida conmocionó a personas que trabajan en la instalación de decoración navideña, que recomendaron nunca colgar luces navideñas mientras estén conectadas a la corriente eléctrica.

¿Cómo evitar accidentes con las luces navideñas?

La Navidad es una de las épocas favoritas de chicos y grandes, la cercanía con la familia, las cenas y los adornos la hacen una temporada especial, pero el colorido de la festividad puede resultar en tragedia si no se siguen sencillas recomendaciones, las cuales incluso pueden salvar vidas, según Unvision.

Como las personas no solo decoran el interior de su casa, hay recomendaciones para la colocación y mantenimiento de los productos que se usan tanto dentro como fuera del hogar, por lo que es importante verificar las compras y condiciones de los adornos y luces navideñas.

• Verificar que las luces o producto sean específicos para el exterior del hogar

• Verificar que las conexiones y extensiones sean aptas para el exterior

• Al momento de colocar los adornos cerciorarse de que no haya cables de alta tensión

• En caso de haberlos debe cortarse la electricidad hasta que se termine de la instalación

• Las decoraciones eléctricas a la intemperie deben conectarse a un interruptor de circuito a tierra.

• Anclar la decoración a muros para evitar que se muevan con el viento y cause un accidente

• No perforar los cables con grapas o clavos

• Apagar las luces y adornos cuando salga de casa

