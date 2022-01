Antonio Margarito habló sobre pelea polémica ante Miguel Cotto: ¿Qué dijo?

El pugilista Antonio Margarito solamente necesitó de una decisión en una pelea para convertirse en uno de los boxeadores más despreciados en la historia del deporte.

El “Tornado de Tijuana” siempre estará involucrado en una de las grandes polémicas de la historia del boxeo. Esto fue en la pelea entre el mexicano y el puertorriqueño Miguel Cotto, en el 2008. Después de la pelea, Cotto había dicho que nunca en su vida le habían pegado así de fuerte en su carrera.

Despés de acusó al boxeador azteca de haber usado un vendaje con yeso en su pelea, 14 años han pasado de esa situación y el originario de Tijuana, se confesó al respecto del tema.

Margarito habló para el canal de Youtube, Boxing4life, sobre si uso o no el yeso, el mexicano dejo en claro que nunca hubo tal cosa en su vendaje.

“Siempre fui un peleador limpio,” dijo Margarito en la entrevista.

“Si yo tuviera yeso en mis manos creo que se me quebrarían las manos”, comentó. “Si traes yeso por tanto golpe la mano se te va a joder”, explicó el Margarito con voz firme.





Play



¡BOMBA! 2 PARTE ANTONIO MARGARITO HABLA DE LOS VENDAJES Y DE COTTO MOSLEY Y DEL TERRIBLE MORALES 2 PARTE ENTEVISTA MARGARITO HABLA DE Donativo via Paypal= paypal.com/paypalme/LeBron4Life Unanse A Los Miembros Del Canal Presionando Unirse Para Anunciarse En El Canal= joelomar27@gmail.com 2022-01-01T20:20:49Z

Capetillo habló al respecto

Hace un año el entrenador de Margarito en ese momento, Javier Capetillo, habló sobre el tema en una entrevista que le concedió al periodista Israel Márquez.





Play



Javier Capetillo, la verdad del vendaje de Margarito Javier Capetillo abra de su relación con el escampen Antonio Margarito y la controversia que lo llevó a perder su licencia como entrenador, entrevista realizada por Israel Vázquez y Miguel Angel Cebreros en Los Angeles, CA. 2020-11-13T01:47:08Z

En esa misma entrevista, terminó acusando al promotor, Richard Schaefer, de haber manipulado el vendaje que uso en esa pelea.

“Richard Schaefer no tuvo que haberse llevado el vendaje”, concluyó. “Se lo hubiera llevado la comisión, no él. Lo llevó a los vestidores y se lo empezó a pasar a sus amigos, jugando con el vendaje, creo que eso no es profesional. No sé qué relación llevaba Richard con la comisión, o por qué la comisión dejó que hiciera eso. Para mí, estuvo mal”.

Se le destapó la olla a Margarito contra Shane Moseley





Play



FULL FIGHT | Antonio Margarito vs. 'Sugar' Shane Mosley (DAZN REWIND) January 24, 2009 — Antonio Margarito vs. Shane Mosley from Staples Center in Los Angeles, California. Subscribe to our YouTube channel 👉 bit.ly/DAZNBoxingYouTube Download the DAZN app now 👉 bit.ly/DAZN_YT Follow DAZN Boxing On Social Media 👇 Twitter: twitter.com/DAZNBoxing Instagram: instagram.com/DAZNBoxing Facebook: facebook.com/DAZN #Dazn #DaznBoxing #AntonioMargarito #ShaneMosley The DAZN Boxing Show ► bit.ly/3EQ70HN Dazn Rewind… 2020-02-14T02:00:09Z

Las sospechas llegaron en la pelea contra el estadounidense “Sugar” Shane Mosley. Durante el vendaje previo a la pelea, Desde ese entonces, fue Cotto que habló sobre el tema. Naazim Richardson, entrenador de Mosley, levantó las dudas sobre el trabajo que hizo Capetillo para proteger los nudillos del peleador.

“No sé qué quiso hacer ese entrenador (Richardson), si quería quitarnos tiempo o algo así”, afirmaba Margarito.

Esto terminó en manos de los abogados del estadounidense y terminó en una suspensión para Margarito mientras que Capetillo no se le permitió entrenar a más boxeadores de por vida.

Pero para Margarito, lo que estaba haciendo el campamento de Mosley era con el intento de perjudicarlo. “Cuando Capetillo me empezó a vendar, empezó a poner pretextos. Que no iba la venda en la vuelta encima de la otra. Capetillo le pedía a la Comisión de Boxeo que dijeran si estaba bien el vendaje, que porque ese señor decía que estaba mal, si él siempre había vendado así”.

Mosley terminó ganando esa pelea por nocaut técnico en el noveno asalto.

Manny Pacquiao le hizo pagar caro esa decisión





Play



Manny Pacquiao vs Antonio Margarito 2010 Full Fight 2019-11-15T10:45:02Z

Una de las peleas que más dejó devastado a Margarito fue ante Manny Pacquiao en el 2010. En la previa de ese combate, el mexicano habló muy mal de Pacquiao y su entrenador Freddie Roach. Pero en la pelea, fue el filipino que demolió a Margarito otorgándole fracturas en su cara que terminaron generando problemas en su ojo.

Pacquiao ganaría esa pelea de título mundial por decisión unánime aunque él pidió en múltiples ocasiones que pararan la pelea por la paliza que le estaba propinando a Margarito.

