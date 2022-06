¿Quién es Anthony ‘Tony’ Ornato, funcionario del Servicio Secreto de EE. UU?

Anthony ‘Tony’ Ornato es un alto funcionario del Servicio Secreto de EE. UU., cuyo nombre se ha convertido en un punto central de discusión en las audiencias del 6 de enero en el Congreso.

Su nombre completo es Anthony M. Ornato, pero a menudo lo llaman Tony Ornato. Es un oficial condecorado del Servicio Secreto que solía ser oficial de policía. A lo largo de los años, él ha ocupado muchos cargos importantes relacionados con la protección del presidente.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Ornato negó la afirmación de una ex asistente de la Casa Blanca que alegó que Trump trató de agarrar un volante, señalaron los informes

El nombre de Ornato surgió en las audiencias del 6 de enero durante el 28 de junio de 2022, cuando Cassidy Hutchinson, ex asistente del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, testificó que el presidente Donald Trump exigió que los agentes del Servicio Secreto lo llevaran al Capitolio y, cuando no quiso, se abalanzó sobre un agente e intentó agarrar el volante de la camioneta en la que estaban. Ella dijo que Ornato le contó esa historia.

Sin embargo, Fox News informó más tarde que, según una fuente cercana a Ornato, él dice que no le dijo a Hutchinson esa información.

Fox News informó que Ornato estaba “conmocionado” cuando Hutchinson hizo esa acusación durante la audiencia, que él estaba viendo. De acuerdo con Fox, Bobby Engel, el agente del Servicio Secreto en el automóvil, también cuestiona la versión y tanto Ornato como Engel quieren testificar bajo juramento para refutarla.

Ellos ya dieron declaraciones al Comité y no se les preguntó por la historia del volante, informó Fox. Una fuente también le dijo a Fox que Trump estaba enojado dentro del vehículo y gritaba que quería ir al Capitolio, pero que nunca agarró el volante.

NBC News también informó que Ornato y Engel testificaron previamente a puerta cerrada.

Trump negó la acusación en Truth Social.

“Apenas sé quién es esta persona, Cassidy Hutchinson, aparte de que escuché cosas muy negativas sobre ella (una farsante total y una ‘filtradora’)”, publicó Trump en Truth Social. Él afirmó que ella quería ir a Florida a trabajar para él, pero “personalmente rechazó su solicitud. ¿Por qué quería ir con nosotros si sentía que éramos tan terribles?”.

Él agregó:

Su historia falsa de que traté de agarrar el volante de la limusina de la Casa Blanca para dirigirla al edificio del Capitolio es “enfermiza” y fraudulenta, muy parecida a la del propio Comité de Deselección. Ni siquiera hubiera sido posible hacer una cosa tan ridícula. Su historia de que tiré comida también es falsa… ¿y por qué ELLA tendría que limpiarlo, si yo apenas sabía quién era ella?

La reportera del Washington Post, Carol Loennig, tuiteó: “Las fuentes me dicen: Los agentes de @SecretService disputan que Donald Trump agredió a cualquier agente o trató de agarrar el volante el 6 de enero. Están de acuerdo en que Trump estaba furioso por no poder ir al Capitolio con sus seguidores. Ellos se ofrecen a testificar bajo juramento”.

De acuerdo con Politico, el personal de la Casa Blanca le preguntó a Ornato “si sería factible que el presidente viajara desde la Elipse al edificio del Capitolio. Ornato refirió al personal a Engel, quien era uno de los principales agentes del Servicio Secreto responsable de la seguridad de Trump”.

2. Ornato, quien fue el preferido por Trump para el puesto, planteó preocupaciones sobre las armas en el Capitolio

Según Axios, Hutchinson también testificó que Ornato trató de advertir al Jefe de Gabinete Mark Meadows sobre el potencial de violencia en el Capitolio, pero Meadows lo ignoró.

“Recuerdo claramente que [Meadows] no levantó la vista de su teléfono”, dijo ella, según Axios, cuando Oranto describió las armas traídas a la manifestación.

“Recuerdo que Tony terminó su explicación y Mark tardó unos segundos en decir algo. Casi dije: ‘Mark, ¿lo escuchaste?’ Y luego Mark intervino y dijo: ‘Está bien, ¿algo más?’. Él todavía miraba su teléfono”, testificó ella, alegando que Meadows “casi no reaccionó” cuando le dijo que Ornato creía que la policía del Capitolio estaba siendo “invadida” por los manifestantes.

De acuerdo con su biografía en el sitio web Federal Law Enforcement Training Accreditation, Anthony Ornato “actualmente se desempeña como subdirector de la Oficina de Capacitación del Servicio Secreto de los Estados Unidos”.

En este puesto, dice la biografía, “él administra la supervisión de todas las políticas y programas estructurados asociados con la capacitación y el desarrollo de los empleados del Servicio Secreto”.

Él recientemente “fue destacado a la Casa Blanca y se desempeñó como asistente del presidente y subjefe de personal de operaciones”, dice el sitio web.

Hugo Lowell, un periodista de The Guardian, tuiteó: “Trump instaló a Tony Ornato, su ex principal agente del Servicio Secreto de EE. UU., como subjefe de personal para operaciones en parte porque el entonces jefe de FLOTUS lo prefería a Max Miller. Pero la medida desconcertó a los ayudantes del ala oeste que sabían que se suponía que el Servicio Secreto no era político”.

3. En la Casa Blanca, Ornato era responsable de la Oficina Ejecutiva del Presidente

En la Casa Blanca, Ornato “era responsable de gestionar la estructura general de apoyo administrativo, tecnológico, de seguridad y militar del presidente de los Estados Unidos, así como de la gestión diaria del Complejo de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del presidente, las instalaciones presidenciales y el horario y las operaciones de viaje del presidente”, dice la biografía.

“En total, la organización incluye aproximadamente 5000 empleados, con un presupuesto no clasificado de aproximadamente $800 millones”.

Como Jefe Adjunto del Personal para Operaciones, Ornato “tenía autoridad sobre el presupuesto, los recursos humanos, los sistemas de tecnología de la información (TI) y la gestión de las instalaciones de la Oficina Ejecutiva del Presidente; el Grupo de Transporte Aéreo Presidencial (Air Force One); el Escuadrón Presidencial de Helicópteros de la Marina (Marine One); Campo David; La Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca; Política de Continuidad Presidencial, Planes y requisitos”, continúa la biografía.

4. Ornato anteriormente fue Agente Especial a cargo de la División de Protección Presidencial y previamente ayudó a proteger la Asamblea General de la ONU

Ornato ha ocupado una serie de otros cargos importantes. La biografía explica:

Antes de su asignación a la Casa Blanca, el Sr. Ornato se desempeñó como Subdirector Adjunto (DAD) de SES de la Oficina de Investigaciones (INV). Como DAD, el Sr. Ornato supervisó las oficinas de campo extranjeras, así como todas las divisiones de la sede bajo INV, incluida la División de Investigación Criminal (CID). Él fue responsable de todas las estrategias de investigación, así como de la implementación de la capacitación investigativa en el Instituto Nacional de Informática Forense. El Sr. Ornato se desempeñó anteriormente como Agente Especial a Cargo (SAIC) de SES de la División de Protección Presidencial (PPD). Como SAIC, el Sr. Ornato dirigió todas las estrategias operativas de la División de Protección Presidencial y es responsable de la metodología y los procedimientos de protección para el Presidente y la Primera Familia. Además, él administró todo el personal, las operaciones y un presupuesto de gastos de viaje para la División de Protección Presidencial. Antes de asumir el cargo, el Sr. Ornato se desempeñó como SES DSAIC de la División de Protección Presidencial, supervisando la Rama de Seguridad de la Casa Blanca, que incluía la protección física de todos los eventos en el Complejo de la Casa Blanca. El Sr. Ornato también ha ocupado los cargos de ASAIC y ATSAIC del PPD, así como ATSAIC de la Oficina de Campo de Nueva York. Como ASAIC, Ornato mantuvo la responsabilidad de las operaciones y el desarrollo de carrera de los agentes especiales y supervisores en PPD. Como ATSAIC, Ornato fue responsable de todas las operaciones de protección en el distrito de la Oficina de Campo de Nueva York, incluida la Asamblea General de la ONU durante tres años consecutivos.

5. Ornato es un ex oficial de policía de Connecticut que recibió una medalla por servicio público distinguido

Ornato comenzó como oficial de policía local en Connecticut.

“El señor Ornato tiene más de 25 años de experiencia en la aplicación de la ley, con más de 23 años en el Servicio Secreto de los Estados Unidos y más de 2 años como oficial de policía de la ciudad de Waterbury, CT”, dice la biografía.

“Él fue comisionado como Agente Especial en 1997 y se desempeñó como investigador criminal en la Oficina de Residentes de New Haven. Además, se desempeñó en la División de Protección Presidencial durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama”.

La biografía continúa:

El Sr. Ornato tiene una licenciatura y una maestría en ciencias de la Escuela de Ciencias Forenses de la Universidad de New Haven (1995 y 1999) y una maestría en liderazgo administrativo de la Universidad de Oklahoma (2016). También posee un Certificado de Liderazgo Ejecutivo Clave de la Universidad Americana, Washington, D.C. y un Certificado de Seguridad Nacional para Oficiales de Bandera y Generales de la Escuela Kennedy de Harvard de la Universidad de Harvard, Boston, MA. En 2021, recibió la Medalla del Departamento de Defensa por Servicio Público Distinguido.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.