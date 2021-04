Anthony J. Thompson Jr: ¿quién era el estudiante baleado en Knoxville?

Anthony J. Thompson Jr. fue identificado por la Oficina de Investigaciones de Tennessee como el estudiante de Austin-East Magnet High School en Knoxville, Tennessee, que murió en un tiroteo. Un oficial de policía de Knoxville, Adam Willson, también resultó herido. Thompson tenía 17 años.

Las fuerzas del orden de varios departamentos fueron llamados a la escuela alrededor de las 3:15 PM del lunes 12 de abril, después del reporte de un hombre posiblemente armado con una pistola, según el Departamento de Policía de Knoxville.

Un comunicado de la Oficina de Investigaciones de Tennessee el miércoles 14 de abril dijo que “el arma del estudiante fue disparada” después de que los oficiales ingresaron al baño y la policía disparó dos veces. TBI dijo que no fue el arma del estudiante lo que hirió a Willson, según su investigación preliminar. TBI no dijo cómo le dispararon al oficial.

Esto es lo que necesita saber:

NEW. TBI names the student killed in the shooting at Austin-East. 17 year old Anthony J. Thompson Jr. TBI said the bullet that hit the officer did not come from Thompson’s gun.

La policía dijo que Thompson presuntamente trajo un arma a la escuela. Encontraron a Thompson en el baño de la escuela y le ordenaron que se fuera, dijo el director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Rausch, durante una conferencia de prensa el lunes por la noche. Supuestamente se negó a salir, y el TBI dijo que “el arma del estudiante fue disparada”. Los oficiales también dispararon y Thompson fue fatalmente baleado, dijo Rausch. Uno de los agentes que respondieron recibió un disparo en la cadera. La declaración del TBI del miércoles 14 de abril de 2021 dijo que no fue una bala del arma de Thompson lo que alcanzó al oficial.

“Los exámenes preliminares indican que la bala que alcanzó al oficial de KPD no fue disparada por la pistola del estudiante”, dice el comunicado.

La última declaración enfatizó que la información publicada al principio de una investigación es solo preliminar.

La declaración decía:

La declaración difiere de la declaración del TBI en las horas posteriores al tiroteo, que dijo que “el sujeto, según se informa, disparó tiros, alcanzando a un oficial”. TBI ahora dice que ese no fue el caso.

HAPPENING NOW: Many community members are joining together outside of the City County Building to demand more transparency from police and change in east Knoxville. This all after a shooting inside Austin-East High School that claimed the life of Anthony J. Thompson, Jr. @6News pic.twitter.com/ZYeBNEL5Ps

Rausch dijo en la conferencia de prensa del lunes que los investigadores estaban revisando imágenes de cámaras corporales y de seguridad escolar, además de entrevistar a posibles testigos.

Los primeros resultados de la investigación indicaron que se llamó a la policía a la escena en la escuela secundaria para un informe de un hombre con un arma, que resultó en disparos cuando la policía se acercó al sospechoso.

“Sobre la base de la investigación preliminar, los oficiales del Departamento de Policía de Knoxville respondieron a la escuela secundaria Austin-East Magnet sobre el informe de un hombre sospechoso que posiblemente estaba armado en la escuela. “Al acercarse el sospechoso, se hicieron disparos”, dijo el Departamento de Policía de Knoxville en un comunicado.

La policía no identificó al sospechoso ni a las víctimas en ese momento. Solo dijeron que un adolescente murió, un oficial resultó herido y otro hombre fue detenido para ser interrogado.

Algunos estudiantes rápidamente recurrieron a las redes sociales en los momentos posteriores al tiroteo.

“¡Disparos en la escuela!” Monet Jackson escribió en Facebook.

Un comentario preguntó dónde estaba.

“Debajo de un escritorio,” respondió ella.

“Quédate debajo de ese escritorio”, respondió la persona.

“Estoy muy orgullosa de ti por mantenerte segura y tranquila, dulce niña”, escribió Crystal Floyd en un comentario en una publicación separada. “Te envío mucho amor”.

Más tarde compartió un video de siete segundos filmando desde una ventana, que mostraba a una persona en uniforme corriendo por el césped seguida de una persona con pantalones y camisa de vestir.

“Los disparos fueron en el pasillo”, escribió.

Otro video mostró la escena del crimen y confusión en el pasillo. Ella escribió que podía oler la sangre.

And just like that, school resumes as do school shootings: lockdown at Austin-East Magnet High School in Tennessee. https://t.co/dWkD2TvKpx

El director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Raush, expresó su condolencia a la familia del estudiante fallecido durante una conferencia de prensa el lunes por la noche.

“Qué día tan triste”, dijo.

La jefa de policía de Knoxville, Eve Thomas, también dijo que el departamento estaba enviando oraciones a la familia del estudiante fallecido.

Se espera que el oficial de policía de Knoxville que resultó herido en el tiroteo, dijo el Departamento de Policía de Knoxville en un comunicado. Un hombre fue declarado muerto y otro hombre fue detenido para interrogarlo.

“Un oficial de KPD fue alcanzado por una bala al menos una vez y transportado al Centro Médico de UT con lesiones que no se espera que pongan en peligro la vida”, dijo el comunicado. “Un hombre fue declarado muerto en el lugar, mientras que otro fue detenido para una mayor investigación. No se conocen otras víctimas de disparos”.

El Departamento de Educación de Tennessee expresó su condolencia a los involucrados y dijo que se brindarían servicios de salud mental.

“A medida que los detalles continúan surgiendo, nuestros pensamientos están con Austin East Magnet High School y los miembros de la comunidad escolar que se han visto afectados por el tiroteo que tuvo lugar esta tarde. El departamento está listo para dar apoyo”, escribieron en Twitter. “Los líderes escolares y del distrito, el personal y los educadores pueden acceder a la Línea de apoyo emocional para obtener apoyo de salud mental gratuito y confidencial a través de llamadas o mensajes de texto. Acceda a la línea al 888-642-7886″.

La policía de Knoxville dijo que se instaló un centro de reunificación en el campo de béisbol cerca de la escuela secundaria.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

El gobernador Bill Lee celebró una conferencia de prensa preprogramada poco después del tiroteo y abrió sus declaraciones hablando brevemente sobre el tiroteo. Dijo que fue informado sobre el incidente y que tenía información limitada al principio de la investigación, pero pidió que las víctimas y la comunidad se mantuvieran orando.

Tanto las clases en persona como a distancia se cancelaron el martes y miércoles. La escuela está programada para reabrir el jueves, informó Knox News.

Several people were shot, including a Knoxville police officer, at a Tennessee high school on Monday afternoon, the authorities said. The conditions of the victims were not immediately known. https://t.co/7MzKhvc6Ha

Knox News informó que cuatro adolescentes de Knoxville fueron asesinados como resultado de la violencia con armas de fuego en los últimos meses, lo que provocó una protesta pública para detener la violencia.

El estudiante de Austin-East Justin Taylor, de 15 años, fue asesinado después de que la policía dijo que un adolescente de 17 años le disparó accidentalmente mientras ambos estaban dentro de un automóvil el 27 de enero. El joven de 17 años fue arrestado por un cargo de homicidio por negligencia criminal.

There are still a lot of unknowns regarding the shooting at Austin-East Magnet High School.

But as the news comes in, remember these are kids having to deal with this. Kids who have already mourned the loss of 4 friends to gun violence this year.

Give them grace.

— Shannon Smith WBIR (@ShannonSmithTV) April 12, 2021