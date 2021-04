Covid-19: Anthony Fauci habló de los riesgos de demorar segunda dosis de la vacuna

Frente a la situación de escasez de las vacunas contra el virus del Sars-Cov-2, autoridades de sanidad de Canadá y Reino Unido, tomaron la decisión de postergar la aplicación de la segunda dosis de las inyectables, con el fin de alcanzar a más población con mayor riesgo de complicaciones con la primera dosis.

Es importante informar que en los Estados Unidos un poco más del 40% de la población adulta ya recibió al menos la primera dosis de la vacuna, pero a pesar de los grandes esfuerzos la cifra de contagios no decae, y por el contrario estas últimas cuatro semanas los casos han aumentado. “Sabemos que estos aumentos se deben, en parte, a variantes más altamente transmisibles, que estamos monitoreando muy de cerca”, dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), durante una sesión informativa el lunes en la Casa Blanca, en declaraciones citadas por Infobae.

Con respecto a esta información, el experto en enfermedades infecciosas del gobierno de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dejó en claro su preocupación frente a que la ciudadanía estadounidense debe recibir el esquema de vacunación completa de las inyectables de Pfizer o de Moderna en los tiempos requeridos, así la ampliación de los plazos haya permitido que países como el Reino Unido aceleren este proceso y tomen la delantera en la carrera de la inmunización de sus habitantes, por delante del país norteamericano.

Fauci said that Americans should continue to receive two doses of the Pfizer and Moderna Covid-19 (protection against variants)

A CDC study published last week found a single dose of the vaccines was 80% effective in preventing coronavirus infections.https://t.co/ZZGZhDpH2d

