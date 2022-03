Anna Catherine Cardwell: joven asesinada en 2012 por hombre que irrumpió en su casa

Anna Catherine Cardwell es una mujer joven que fue asesinada en 2012. Su caso se presentó en un nuevo programa de Investigation Discovery llamado Murder Comes Home, en el episodio “Stuck in the Middle”.

Esto es lo que necesita saber sobre el caso de Cardwell y el hombre que la mató, Josh Caspari:

1. Anna Catherine Cardwell creció en Wetumpka, Alabama

Anna Catherine Cardwell nació el 18 de junio de 1991 en Wetumpka, Alabama, un pequeño pueblo a unos 90 minutos al sureste de Birmingham. Era hija de Paula y Joe Cardwell y tenía un hermano llamado Lyle.

Cardwell se graduó de Holtville High School en 2010 y asistía a Southern Union Junior College en el momento de su muerte. Era una chica popular, y su madre, Paula, le dijo al Wetumpka Herald en 2018 que era el tipo de persona que nunca conoce a un extraño.

“Anna Catherine amaba a esta comunidad y la comunidad la amaba a ella. Era una de esas personas extrovertidas, pero que nunca conocen a un extraño”, dijo Cardwell.

El día de su funeral, el mejor amigo de Cardwell, Brett Wilson, le dijo a la estación local WSFA 12 que habló con ella la noche anterior a su asesinato y que ella parecía feliz.

“Éramos muy amigas, nos contábamos todo y ella lo habría dicho si algo andaba mal y no lo hizo. Parecía feliz”, dijo Wilson, y agregó: “La extrañaremos”.

2. Cardwell recibió cuatro disparos

En la mañana del 15 de febrero de 2012, Cardwell estaba sola en casa cuando un conocido llamado Josh Caspari llegó a su casa. Según el sheriff del condado de Elmore, Bill Franklin, Caspari tocó el timbre y Cardwell lo dejó entrar. Discutieron sobre el hecho de que Cardwell había estado aconsejando a una conocida en común que no se viera con Caspari. Discutieron y él la mató.

Según los investigadores, Cardwell recibió dos disparos en la espalda y uno en el hombro cuando intentaba correr por la cocina hacia la puerta trasera. Caspari la alcanzó, la empujó de regreso a la casa y le disparó en la cabeza, matándola. Luego, Caspari tomó el Honda Civic de Cardwell, que luego dejó en el estacionamiento de una tienda de comestibles local.

Cuando la madre de Anna Catherine, Paula, llegó a casa encontró su hija muerta en la cocina. Más tarde le dijo a WSFA 12 que saber cuán violentamente murió su hija solo magnificó su dolor.

“Saber que su hija murió de una manera tan violenta magnifica el dolor y lo hace aún más difícil de manejar”, ​​dijo Paula.

Melisa Flowers, la madre de uno de los amigos de Cardwell, le dijo a WSFA que el asesinato fue duro para todos en su pequeña comunidad.

“Ella era muy amigable, muy querida. Esto duele mucho. Realmente ha golpeado duramente a nuestra comunidad”, dijo Flowers. “Esto podría haber pasado a cualquiera de nuestros hijos”.

3. Dos hombres fueron acusados ​​en relación con el asesinato de Cardwell

Caspari, de 22 años, de Tallassee, fue arrestado y acusado del asesinato después de confesar el asesinato dos días después de que ocurriera. Además, Cody Abernathy, de 22 años, también de Tallassee, fue arrestado y acusado de entorpecer el enjuiciamiento en primer grado.

El sheriff Franklin le dijo a AL.com que Caspari admitió haber esperado en el bosque cerca de la casa de Cardwell en Hickory Drive para que la madre de Cardwell se fuera. Una vez que supo que Cardwell estaba sola, se acercó a la casa. Cardwell lo dejó entrar y la mató. Admitió haber vigilado la casa dos días antes del asesinato. Llevó una máscara, un cuchillo, una pistola y una lata de gasolina al área ese día, pero no se acercó a la casa porque Cardwell nunca se quedó solo en la casa.

Caspari confesó el crimen después de que una búsqueda en su apartamento arrojara evidencia en forma de ropa embarrada, una pistola de 9 mm que era visualmente similar a la que se usó en el asesinato y esteroides ilegales que usaba Caspari. Franklin le dijo a AL.com que creía que se presentarían varios otros cargos como resultado de la búsqueda. Varias otras armas encontradas en el apartamento de Caspari fueron reportadas como robadas en un allanamiento de morada el otoño anterior, según el Montgomery Advertiser.

Los cargos de Abernathy se debieron a que mintió a las autoridades durante el interrogatorio en dos ocasiones distintas. Abernathy fue quien llevó a Caspari a la zona boscosa el 10 y el 12 de febrero, pero lo negó dos veces antes de finalmente admitir su parte en el crimen.

4. Caspari cumple cadena perpetua

Caspari fue acusado en julio de 2012 y luego, en agosto, se declaró inocente por demencia de los cargos de homicidio capital, robo de propiedad en primer grado, fuga en tercer grado y promoción del contrabando carcelario.

“Aunque creemos que Anna permitió que Caspari entrara a la casa, creemos que podemos demostrarle a un jurado que su consentimiento fue rescindido después de que Caspari disparara el primer tiro”, dijo el fiscal de distrito Randall Houston al Montgomery Advertiser en 2012. “Así que creemos tenemos evidencia que prueba que Anna fue asesinada en como parte de un robo y eso cumpliría con las pautas para un cargo capital”.

En octubre de 2013, con el juicio de Caspari acercándose rápidamente, cambió su declaración de culpabilidad y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, Paula se dirigió a Caspari por primera vez y le dijo que “causó mucho dolor y cambió muchas vidas”.

Caspari fue trasladado a la prisión estatal ese mismo mes de su sentencia y todavía reside allí. Abernathy recibió cinco años de condena por su participación en el asesinato de Cardwell. Fue encarcelado en octubre de 2014 y liberado en julio de 2019.

Durante la investigación y las subsiguientes comparecencias ante el tribunal, la hermana de Caspari, Jessica, también fue acusada de pagarle a otro recluso $500 para pasar de contrabando de hojas de sierra para metales a su hermano dentro de la cárcel del condado de Elmore para facilitar su fuga. Jessica fue arrestada dos veces por intentar facilitar la fuga de su hermano.

5. La madre de Anna Catherine abrió un restaurante en honor de su hija

Seis años después del asesinato de su hija, Paula abrió “Anna’s Place”, un restaurante dedicado a la memoria de su hija. Todos los comedores llevan el nombre de los animales de Anna Catherine: Abigail era su caballo, Bella era su perro, Chloe era su gato. Anteriormente, Paula administraba una farmacia local y uno de sus clientes le dio la idea del restaurante.

“Estaba hablando con un cliente un día y ella mencionó que tenía esta propiedad. Solía ​​ser una guardería, pero ella quería hacer algo con ella”, dijo Cardwell al Wetumpka Herald. “Pensé, con los restaurantes de esta ciudad, tienes pizza, comida mexicana y Subway. Y la comunidad está creciendo como loca”.

Agregó: “Sólo quería un lugar donde pudieras entrar y disfrutar de una buena comida y ver a otras personas de la comunidad. Quería algo que fuera cómodo. Eso es lo más horrible, perder un hijo. Después de que ella muriera, seguí diciendo: ‘Dios, tiene que haber algo bueno que salga de esto. No puede ser todo malo. No puede ser sólo el recuerdo de su muerte. Algo bueno tiene que llegar. Siento que esto es algo bueno que surge de ello”.

Murder Comes Home se transmite los martes a las 9 PM, Hora del Este, en Investigation Discovery.