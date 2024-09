Eclipse solar anular 2 de octubre: ¿Dónde y cómo ver el anillo de fuego?

El próximo miércoles 2 de octubre de 2024, el universo traerá el maravilloso Eclipse anular de sol, conocido popularmente como el Anillo de fuego.

Este fenómeno podrá ser avistado en algunas zonas de América del Sur como Chile y Argentina, así como en el Océano Pacífico y en algunas regiones de los Estados Unidos, en donde se presentará como un eclipse de sol parcial.

¿Qué es un eclipse solar anular o anillo de fuego?

De acuerdo con el portal CuerpoMente.com, un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero no cubre completamente el Sol. Cuando la Luna se sitúa en el centro del Sol, se puede ver un anillo de luz a su alrededor, que a menudo se conoce como “anillo de fuego”.

Para que ocurra un eclipse solar anular o anillo de fuego, la Luna debe estar en el punto más alejado de la Tierra de su órbita (o cerca de este). De este modo, la luna parece más pequeña de lo habitual vista desde la Tierra y no cubre por completo toda la superficie del Sol.

Igual que todos eclipses solares, los eclipses anulares constan de varias etapas, que juntas pueden durar unas tres horas:

• El eclipse parcial empieza cuando el borde de la Luna toca por primera vez el Sol y se ve un pequeño “mordisco” en la superficie solar.

• La anularidad comienza cuando la Luna está completamente frente al Sol, dejando un fino anillo de luz solar visible alrededor de los bordes, en el que se pueden ver las perlas de Baily (unos puntos brillantes alrededor del contorno de la Luna).

• La anularidad máxima es cuando la Luna está centrada en medio del Sol y se crea el característico efecto de “anillo de fuego”.

• La fase anular termina cuando la Luna comienza a alejarse del centro del Sol. En este momento también se pueden ver las perlas de Baily.

• El eclipse parcial termina cuando la Luna se aleja completamente del Sol.

¿A qué hora ver el eclipse solar en Estados Unidos?

De acuerdo con El Tiempo, el fenómeno tendrá su comienzo a las 6:10 a.m. y finalizará cerca de las 7:57 a.m. en Estados Unidos, y se podrá apreciar desde Honolulu (Hawái), Atolón Palmyra e Isla Baker (Océano Pacífico), sitios desde los cuales se podrá conseguir una vista parcial del fenómeno tan particular.

En Hawái, el inicio del eclipse es a las 6:11 a.m., alcanzando el punto máximo del fenómeno a las 6:46 a.m., y llegando a su fin a las 7:56 a.m.

Es de anotar que las personas que no puedan presenciarlo en vivo, la NASA llevara la transmisión en directo a través de una cobertura especial en sus canales oficiales.

¿Cómo ver de manera segura el eclipse solar de octubre en Estados Unidos?

Según La Republica, durante el eclipse solar del 2 de octubre en Estados Unidos, se deben tener en cuenta los siguientes cuidados para poder disfrutar de este fenómeno celeste:

• Protección ocular: Es importante usar filtros solares especiales, como los anteojos para eclipses, que cumplen con los requisitos de transmisión de la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol comunes, incluso las más oscuras, no son seguras para mirar el Sol.

• Durante la totalidad: Si estás dentro del camino de la total oscuridad el 2 de octubre de 2024, podrás quitarte el filtro solar solo cuando la Luna cubra completamente la cara brillante del Sol. Tan pronto como el Sol comience a reaparecer, vuelve a colocarte el filtro solar para ver las fases parciales restantes.

• Uso de dispositivos ópticos: No mires al Sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico que no tenga filtro. Los rayos solares concentrados podrían dañar el filtro, entrar en tus ojos y causar lesiones graves.

• Supervisión de niños: Siempre debes supervisar a los niños cuando utilicen filtros solares.

