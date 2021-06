Mamá latina de Texas balea a su hijo de 5 años al dispararle a un perro

Las autoridades de Houston, Texas reportaron que un niño de apenas 5 años de edad resultó con un balazo en el estómago, luego de que su propia madre le propinara el disparo, presuntamente de manera accidental, cuando intentaba defenderse de un perro a quien atacó con un arma de fuego.

Así lo reportó NBC 2 Houston donde se aseguró que Angela Mia Vargas, de 24 años, fue detenida tras el incidente, bajo cargos de conducta mortal con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el fin de semana a la altura del 700 de Dunham Road, en la ciudad de Houston.





El citado medio manifestó que la madre latina disparó en tres ocasiones, con munición de bajo calibre y una de las balas impactó a su hijo.

El dueño del perro, un cachorro boxer de 6 meses llamado Bruno, habló con el medio de comunicación y dijo que su mascota se salió de casa, y cuando salió a traerlo de regreso, escuchó los gritos de una mujer, la madre del pequeño herido, y luego escuchó los balazos.

El joven se mostró impresionado por la reacción de la mujer de atacar al perro con un arma de fuego, y lamentó lo sucedido, agregando que su cachorro recibió una herida en la pierna, pero se encuentra bien.

ABC13 también informó del incidente, y allí se aseguró que el pequeño fue trasladado de urgencias a un hospital cercano, donde los médicos lo atendieron por una herida en el estómago, y lograron salvarle la vida.

El niño, cuya identidad no fue revelada, se encuentra en condición estable.

El dueño de Bruno también habló con el citado noticiero de televisión, que informó que el hecho se registró cuando la mujer arrestada y su hijo, en compañía de otro adulto, montaban sus bicicletas, y el perro se salió.

“Salí de mi casa, porque Bruno ladraba y ladraba. Pensé que venía mi hermano”, dijo el joven. “Entonces, abro la puerta un poquito y él sale corriendo y luego fue por él cuando se escucharon los disparos”.

La narración del dueño del perro corresponde con un video de seguridad que captó el momento y que fue mostrado por ABC13, donde se aprecia que todo ocurrió en fracción de segundos.





En las imágenes se aprecia a Bruno corriendo, mientras su dueño lo llama y acto seguido vienen los disparos.

“Ella pudo haberlo manejado de otra manera. Sabes, ella estaba allí, su esposo estaba allí, yo estaba allí, no hubiera pasado nada. Nada malo como eso”, agregó el dueño de Bruno al noticiero, quien se sintió muy afectado al saber que el niño de 5 años de la mujer resultó herido.

“Estaba dormido y tuve un sueño oyendo al niño llorar, y eso fue lo que me despertó ayer cuando estaba durmiendo”, dijo el hombre, manifestando que sigue impresionado con el suceso.

La policía investiga a la madre del menor herido y la manera en que consiguió la pistola con la que terminó hiriendo a su propio hijo.