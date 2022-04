Maestra de California abusó sexualmente de 7 menores: Anessa Gower

Anessa Paige Gower es una maestra de California que fue arrestada por cargos de abuso de menores, la acusan de abusar sexualmente de al menos siete estudiantes, dijeron los fiscales. Gower era profesora de biología en Making Waves Academy, una escuela autónoma en Richmond. Gower fue arrestada en abril de 2022, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Contra Costa en un comunicado de prensa. Ella enfrenta 29 cargos.

Gower, de 35 años, fue despedida de la Academia Making Waves después de su arresto, dijo el director ejecutivo de la escuela, Alton Nelson Jr., en un comunicado, calificando las acusaciones contra la profesora de biología como “muy preocupantes”. Nelson agregó en su declaración: “Inmediatamente compartimos esa información con las autoridades que están revisando el asunto. Esa maestra ya no es empleada de Making Waves Academy y nos hemos comunicado con los padres, estudiantes y profesores para brindar apoyo donde sea necesario”.

Esto es lo que necesita saber sobre Anessa Gower:

1. Anessa Gower está acusada de ‘actos sexuales con menores, tocar y compartir fotos sexualmente gráficas inapropiadas en plataformas en línea’, dijeron los fiscales

La Oficina del Fiscal del Distrito de Contra Costa dijo en un comunicado de prensa: “Gower era profesora de biología en la Academia Making Waves en Richmond y supuestamente participó en numerosos actos de naturaleza sexual con menores entre 2021 y 2022. Los investigadores tomaron declaraciones de las víctimas y testigos sobre una serie de incidentes relacionados con actos sexuales con menores, tocamientos inapropiados y compartir fotos sexualmente gráficas en plataformas en línea”.

Más detalles sobre las acusaciones contra Gower no estuvieron disponibles de inmediato. Los registros judiciales muestran que los cargos acusan a Gower de comportamiento criminal durante incidentes entre el 23 de diciembre de 2021 y el 15 de febrero de 2022. No se supo de inmediato cuándo comenzó la investigación de Gower. Tampoco quedó claro de inmediato si la investigación sigue en curso y si la policía sospecha que hay otras víctimas potenciales.

Tampoco estaba claro cómo la policía y los funcionarios escolares se enteraron de las acusaciones contra Gower. La escuela autónoma dijo que informó a la policía sobre las acusaciones “muy preocupantes”. Aproximadamente 1000 estudiantes de los grados 5 a 12 asisten a la escuela, ubicada en Lakeside Drive en Richmond, California.

2. Gower fue arrestada en el aeropuerto de Sacramento después de regresar a California en un vuelo desde Hawái, dijeron las autoridades

“La policía de Richmond, con la asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, arrestó a Gower en el Aeropuerto Internacional de Sacramento el 6 de abril de 2022, cuando regresaba a California desde Hawái. Actualmente está bajo custodia en Richmond”, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Contra Costa en su comunicado de prensa.

De acuerdo con San Jose Mercury-News, Gower no es el primer maestro acusado de abuso de menores en los últimos años en la Academia Making Waves. El maestro de secundaria Ronald Guinto fue condenado en 2017 por 87 delitos graves que lo acusaban de abusar sexualmente de 15 niños en un campamento juvenil al aire libre que creó, informó el periódico. Guinto fue sentenciado a 931 años en una prisión estatal.

La escuela autónoma pagó a las víctimas y sus familias $10.9 millones para resolver una demanda, según Mercury-News. Nelson, quien también era el director ejecutivo de la escuela en el momento de ese caso, dijo que la escuela autónoma no estaba al tanto del comportamiento de Guinto y dijo en un comunicado: “Nuestras condolencias continúan con los niños y las familias que se vieron afectadas”.

3. Gower es originaria de Arkansas y también ha pasado tiempo viviendo en Texas, Oklahoma, Florida, Georgia y Tennessee antes de mudarse a California en 2018

Según los registros públicos, Gower ha vivido en California desde 2018. Vivió en Foster City, California, desde enero de 2018 hasta febrero de 2021. También ha vivido en San Francisco, según los registros públicos. Making Waves Academy no dijo cuándo Gower comenzó a trabajar en la escuela ni a niños de qué edades enseñaba. La escuela autónoma tampoco dijo si Gower estaba involucrada en la dirección de algún club o actividad extracurricular en la escuela de Richmond.

Tampoco se conocía el historial laboral anterior de Gower y Heavy no pudo ubicar ninguna página de redes sociales, incluido un perfil de Facebook, una página de LinkedIn o Instagram a su nombre. Los registros muestran que Gower, quien también se hace llamar Anessa Paige Smythe, nació y creció en Arkansas. Además de vivir en Arkansas, Gower también pasó un tiempo viviendo en Texas, Oklahoma, Florida, Georgia y Tennessee antes de mudarse a California, según registros públicos obtenidos por Heavy.

Gower no parece tener antecedentes penales en California ni fuera del estado, excepto por una multa por exceso de velocidad en California en 2004 y una infracción en 2009, en Arkansas, en la que fue acusada de no presentar prueba de seguro y de no usar el cinturón de seguridad. Gower, que entonces tenía 22 años, pagó una multa en ese caso, según los registros judiciales revisados por Heavy.

4. Gower se enfrenta a varios años de prisión por los cargos de delitos graves y menores presentados en su contra

Gower enfrenta 25 cargos por delitos graves y 4 cargos por delitos menores, según los registros judiciales de Contra Costa disponibles en línea. Los cargos por delitos graves incluyen sodomía de una persona menor de 16 años, acto lascivo con un niño, contactar a un menor con el fin de cometer un delito grave, mostrar o enviar material dañino para seducir a un menor, conocer a un menor con fines lascivos y relaciones sexuales ilegales.

Gower también enfrenta cuatro cargos menores de abuso de menores. Podría enfrentar varios años de prisión si es declarada culpable de los cargos de delitos graves y delitos menores presentados en su contra, de acuerdo con la ley estatal de California. Los cargos se presentaron oficialmente en una denuncia el 8 de abril de 2022.

El oficial de información pública de la Oficina del Fiscal de Distrito de Contra Costa, Ted Asregadoo, dijo en un comunicado de prensa que anunciaba el arresto de Gower: “Una ex maestra de escuela de Richmond enfrenta múltiples cargos de abuso sexual infantil. La Oficina del Fiscal del Distrito de Contra Costa presentó 29 cargos contra Anessa Paige Gower el 8 de abril de 2022 en el Tribunal Superior del Condado de Contra Costa. El caso involucra a siete menores de edad, por lo que sus identidades están siendo retenidas”.

5. Gower está detenida con una fianza de $1.625 millones

Gower está detenida con una fianza de $1.625 millones en la cárcel del condado de Contra Costa, según muestran los registros en línea. Ella está detenida en el Centro de Detención de Martínez. Los registros muestran que Gower fue arrestada por el Departamento de Policía de Richmond el 6 de abril de 2022, alrededor de las 9:50 PM.

Gower debía comparecer ante el tribunal por primera vez el 11 de abril de 2022 a la 1:30 PM en el Tribunal Superior del condado de Contra Costa, según muestran los registros. Los documentos judiciales, incluida una declaración jurada de cargos, presentados en el caso por los fiscales no estuvieron disponibles de inmediato y no se han publicado otros detalles.

No quedó claro de inmediato si Gower contrató a un abogado que pudiera comentar en su nombre y Heavy no pudo contactarla para hacer comentarios. Esta historia se actualizará a medida que haya más información disponible y si Gower o su abogado comentan sobre las acusaciones formuladas contra ella por la policía y los fiscales.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.