Acusan a policía Andrew Hall por matar a Laudemer Arboleda en 2018

Andrew Hall es un oficial de policía de Danville y exayudante del alguacil del condado de Contra Costa, que ha sido acusado por la muerte a tiros de Laudemer Arboleda en 2018. Hall también enfrenta una demanda civil por la muerte a tiros de Tyrell Wilson el mes pasado, dijeron las autoridades.

Hall está acusado de homicidio involuntario y agresión por la muerte de Arbodela, según ABC 7 News. El medio de comunicación informó que Hall disparó nueve tiros a Arboleda cuando el hombre de Newark de 33 años pasaba al lado del oficial.

En ese momento, Hall era un ayudante del alguacil asignado al área de Danville. Arboleda fue trasladado al hospital, donde murió a causa de sus heridas. Si el oficial es declarado culpable del asesinato, Hall podría enfrentar hasta 22 años de prisión y se le impedirá trabajar en el futuro en agencias de aplicación de la ley, informó ABC 7.

El oficial está de licencia administrativa por la muerte de Wilson. La Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa publicó imágenes de bodycam sobre la muerte de Wilson, que puede ver aquí o más adelante en esta publicación. Tenga en cuenta que es extremadamente gráfico. Hall no ha sido acusado de la muerte de Wilson y el tiroteo sigue bajo investigación.

Esto es lo que necesita saber:

Una investigación interna sobre la muerte de Arboleda reveló que Hall no tuvo la culpa del tiroteo

Las fuerzas del orden llevaron a cabo una investigación interna sobre la muerte a tiros de Arboleda y determinaron que el oficial no tuvo la culpa del tiroteo, según NBC Bay Area.

El medio de comunicación informó que Arboleda estaba intentando conducir su vehículo entre dos vehículos policiales cuando Hall le disparó nueve veces durante una “persecución policial a baja velocidad”.

A Hall se le permitió regresar al servicio luego de la investigación interna de la oficina del alguacil. Esa investigación determinó que Arboleda estaba intentando atropellar a Hall, según KTVU.

La fiscal de distrito del condado de Contra Costa, Diana Becton, anunció los cargos contra Hall en una conferencia de prensa el miércoles 21 de abril de 2021, luego de una investigación de dos años. Ambos cargos que enfrenta Hall son delitos graves. NBC informó que se presionó más a la oficina de Becton para que tomara medidas en el caso después de que Hall le disparara fatalmente a Wilson el 11 de marzo.

Wilson recibió un disparo durante el 11 de marzo de 2021 y la oficina del alguacil del condado de Contra publicó videos del tiroteo

Hall disparó y mató a Tyrell Wilson, de 32 años, durante un enfrentamiento en la esquina suroeste del paso elevado de Sycamore Valley Road de la autopista interestatal 680, según NBC Bay Area.

La Oficina del Sheriff del condado de Contra publicó cuatro videos del tiroteo. Un video fue tomado por la cámara corporal de Hall, otro fue tomado desde el vehículo de un transeúnte y los otros dos videos fueron tomados por cámaras fijas de vigilancia de la ciudad.

Los agentes fueron enviados al área después de recibir una llamada al 911 por alguien que lanzaba piedras desde el puente elevado a la Interestatal 680. La oficina del alguacil dijo que Hall se puso en contacto con Wilson, quien coincidió con la descripción que dio la persona que llamó al 911 sobre la persona que lanzaba piedras.

La ciudad de Danville emitió un comunicado en el momento del tiroteo, expresando su pesar por todos los involucrados.

“El 11 de marzo de 2021, experimentamos un trágico incidente en nuestra ciudad. Nuestros pensamientos están con las familias de Tyrell Wilson, el oficial Andrew Hall y cualquier persona que haya presenciado el incidente”, dice el comunicado.

El video de la cámara corporal de Hall muestra a Wilson sosteniendo un cuchillo y diciendo “Mátame”

Solo pasaron 30 segundos en el contacto de Hall con Wilson antes de que el oficial disparara al hombre.

El video muestra a Wilson caminando por la intersección y Hall diciéndole a Wilson que se detuviese y hablaría con él. Wilson dice “no” antes de detenerse y preguntarle a Hall quién es. Wilson le dice a Hall que no lo toque, y el oficial le grita dos veces que “suelte el cuchillo”, mientras saca su arma y apunta a Hall.

“Mátame”, dice Wilson antes de que Hall disparara el arma y Wilson cae luego al pavimento.

Con voz temblorosa, Hall dice “disparos”, en su radio. Al principio del encuentro, había pedido refuerzos.

“Sospechoso caído”, dice Hall, y pide ayuda médica para Wilson.

“¿Por qué le disparaste, hombre?”, un transeúnte grita de fondo. “¡Oye! ¿Por qué le disparaste?”.

Se puede escuchar a Hall respirando pesadamente en el video.

La Oficina del Sheriff del Condado de Contra continúa su investigación pero dijo que Wilson era una amenaza para la comunidad

La Oficina del Sheriff del Condado de Contra y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Contra están investigando el tiroteo de Wilson, pero dijeron en un comunicado que Wilson era una amenaza para la comunidad. La investigación es parte del protocolo estándar de la oficina del alguacil en un tiroteo fatal que involucró a un oficial.

“La Oficina del Fiscal del Distrito de Contra Costa y la Oficina del Sheriff continúan investigando este incidente de conformidad con el protocolo de incidentes fatales involucrados en la aplicación de la ley en todo el condado”, dijo un comunicado. “La Oficina del Sheriff está comprometida con una investigación exhaustiva, la transparencia de todos los hechos y está publicando estos videos para brindar al público hechos, pruebas e información sobre este incidente”.

El video fue mostrado, dijo la oficina, para que la comunidad pudiera saber la verdad. Wilson sostenía un cuchillo y arrojaba piedras a los vehículos, según la oficina del alguacil.

“Cualquier pérdida de vidas es trágica, pero la comunidad ahora puede ver la verdad”, dijo el alguacil de Contra Costa, David Livingston, en un comunicado. “Tyrell Wilson, de hecho, amenazó la vida de los automovilistas que pasaban al arrojar objetos, posiblemente rocas, desde el paso elevado hacia la autopista 680. Lo encontraron con numerosas rocas en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un cuchillo en el pasillo del oficial. Amenazó al oficial Hall. Y empezó a avanzar hacia la Sala de Oficiales en medio de una intersección importante. Los oficiales se ven obligados a tomar decisiones en una fracción de segundo para protegerse a sí mismos y al público, y eso es lo que sucedió aquí”.

Becton dijo que la muerte de Arboleda enfatiza la necesidad de que la policía comprenda mejor los problemas de salud mental

La oficina del fiscal de distrito tardó dos años en presentar cargos contra Hall, lo que Becton dijo en una conferencia de prensa se debió a una “acumulación de incidentes fatales que mi oficina está investigando”. Ella dijo que el tiroteo enfatiza la necesidad de que las fuerzas del orden comprendan mejor los problemas de salud mental.

“La muerte innecesaria del Sr. Arboleda subraya la necesidad de que el personal encargado de hacer cumplir la ley comprenda mejor a quienes padecen enfermedades mentales”, dijo Becton.

Los vecinos de Arboleda le dijeron a KTVU en ese momento que era “callado” y “antisocial”. Expresaron su preocupación por el comportamiento del hombre, pero dijeron que deseaban que hubiera recibido ayuda.

“Todos los vecinos con los que hablaste estaban asustados, pensando que las cosas seguían escalando con él”, dijo Domínguez. “Lo último que quiero es que ocurra una muerte. Hubiera preferido que recibiera ayuda. Entonces todo estaría bien”.

Los vecinos habían llamado a la policía al complejo de apartamentos ocho veces por el “comportamiento extraño” de Arboleda, pero dijeron a los periodistas que nunca había sido violento.

