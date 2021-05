Arrestan a hispano en Texas por matar a niña de 6 años: Andrew Rey Elizondo

Un hombre hispano en Texas fue arrestado después de haber sido acusado de matar a una niña de 6 años en medio de una balacera en una exhibición de autos en la ciudad de San Antonio.

El agresor, identificado como Andrew Rey Elizondo, de 23 años, se encuentra detenido y enfrenta un cargo por asesinato capital.

La víctima, Saryah Pérez, de 6 años, murió como consecuencia de un impacto de bala que recibió en su pecho durante el evento automovilístico que se celebró en horas de la noche del pasado domingo 9 de mayo en las inmediaciones de West Commerce Street en San Antonio, Texas.

ARRESTED: Andrew Rey Elizondo, 23, has been arrested and charged with capital murder.

“I don't have words that adequately describe the atrocity that was committed here by Mr. Elizondo, another young life lost,” McManus said. pic.twitter.com/KnRpfOH9h3

— Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) May 10, 2021