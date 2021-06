Andreas Deon Horton: Identificado el sospechoso del tiroteo en planta de Alabama

Andreas Deon Horton fue el pistolero que mató a dos personas e hirió a otras dos en una planta de hidrantes contra incendios en Alabama, dice la policía. Horton se suicidó después del tiroteo ocurrido este martes 15 de junio de 2021 en la Compañía Mueller en Albertville, Alabama, según la policía. El hombre de 34 años era un empleado de la empresa del condado de Marshall, dijo la policía.

Horton vivía en el condado de DeKalb, dijo la policía. La policía de Albertville dijo que se está llevando a cabo una investigación para determinar el motivo para que Horton hiciera lo sucedido. En el tiroteo murieron a Michael Lee Dobbins, de Boaz, Alabama, y David Lee Horton, también de Boaz, dijo la policía. Horton no estaba relacionado con David Horton, dijo el jefe de policía de Albertville, Jamie Smith, a los periodistas en una conferencia de prensa. Las víctimas heridas han sido identificadas como Casey Simpson e Isaac Byrd. Sus condiciones de salud no estuvieron disponibles de inmediato.

“La tragedia ha golpeado a nuestra comunidad. Terrible incidente, algo en la pequeña ciudad de Albertville que vemos y oímos sobre otros lugares, pero esta mañana temprano nos llamó la atención”, dijo Smith.

Smith dijo a los periodistas: “En este momento, los detectives están procesando la escena. Los oficiales también están trabajando para encontrar un motivo de por qué ocurrió el tiroteo, que con suerte se descubrirá en los próximos días”. Dijo que la planta de Mueller se cerrará durante “al menos unos días más” mientras se completa la investigación.

Albertville, ubicada en el norte de Alabama, es conocida como la “Capital mundial de los hidrantes contra incendios” y es el hogar de unas 21.000 personas. La planta de Mueller Company emplea a unas 400 personas. La alcaldesa de Albertville, Tracy Honea, dijo en un comunicado: “Envío nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas, buenos deseos a los heridos y nuestros pensamientos y oraciones a todo el equipo de Mueller, tanto aquí en Albertville, en los Estados Unidos como en el extranjero.” Dijo que la planta es una parte “integral” de la comunidad de Albertville y agregó: “Hoy nos duele con ellos”.

Esto es lo que necesita saber sobre Andreas Horton:

1. Horton abrió fuego con una pistola en la planta durante su tercer turno, alrededor de 100 empleados estaban adentro y el tiroteo fue “completamente sin provocación”, dijo la policía





Play



2 dead, 2 injured in mass shooting in Albertville 2021-06-15T22:26:04Z

Smith, el jefe de policía de Albertville, dijo en una conferencia de prensa: “Esta mañana, alrededor de las 2:30, el Departamento de Policía de Albertville recibió una llamada sobre un tiroteo que ocurrió en la Compañía Mueller. Oficiales del Departamento de Policía de Albertville y también oficiales del Departamento de Policía de Boaz respondieron a la escena. A la llegada de los agentes, se localizaron cuatro víctimas. Un aparente tirador había huido de la escena en un Jeep Cherokee marrón. Se transmitió información a las agencias circundantes sobre el incidente. A medida que se desarrollaba la investigación, se determinó que el tirador, Andreas Deon Horton, de 34 años, de County Road 25 en el condado de DeKalb, quien también era un empleado de la Compañía Mueller, presentó una pistola y comenzó a disparar una cantidad desconocida de rondas a compañeros de trabajo.”

Smith dijo que dos personas murieron y dos resultaron heridas durante el tiroteo. Las víctimas heridas fueron llevadas a un hospital local y luego trasladadas en helicóptero a un hospital en Chattanooga, Tennessee.

Smith dijo que el tiroteo fue “confinado dentro de la planta”, y fue en un área grande, pero “todo dentro de la planta”. Dijo que los investigadores estaban lidiando con la “inmensidad de la escena. Tuvimos víctimas en dos o tres lugares, en un área grande “. Smith dijo que el tiroteo ocurrió en medio del turno y que Horton estaba trabajando en ese momento. Según Smith, más de 100 personas se encontraban dentro del edificio en ese momento.

El jefe de policía dijo que creía que el tiroteo fue “completamente sin provocación, en este momento”. Smith agregó: “Es difícil. Sin dudas, la pérdida de vidas en cualquier momento es terrible. Ya sea a manos de un pistolero, causas naturales, accidente automovilístico, nombrarlo. Somos afortunados de vivir en una comunidad donde la gente se preocupa. Tenemos mucha gente buena aquí. Es algo con lo que no tenemos que lidiar localmente todos los días “.

Se ha iniciado un GoFundMe para una de las víctimas, Dobbins, que se hizo llamar Lee Dobbins. Su familia y amigos escribieron en GoFundMe: “¡Lee era una gran persona! Nunca en un millón de años habría herido a nadie ni a Sus sentimientos. Amaba a su familia con todo su corazón. Especialmente su hija Daisy y su esposa Amanda. ¡Estaba tan lleno de vida y su hermosa sonrisa y espíritu iluminarían la habitación!”

La campaña de GoFundMe agrega: “Poco sabíamos que cuando atravesó esas puertas en Mueller esta mañana para ir y apoyar a su familia como lo hacía a diario, sería su último día con nosotros o con su familia Mueller. Por favor, continúe orando por su familia, ya que todavía estamos en estado de shock. Ore también por las otras víctimas y sus familias. Sabemos que la única forma de superar esta tragedia será con la ayuda de Dios, la familia y los amigos. Si puede, por favor dé todo lo que pueda a esta amorosa familia. Todo lo donado se destinará a los gastos de entierro incurridos y para ayudar a mantener a su esposa y su bebé”.

David Horton también estaba casado y tenía hijos, según su perfil de Facebook. Era un nativo de Gadsden. Un amigo escribió en Facebook, “uno de los tipos más agradables que he conocido en mi vida … no entiendo por qué alguien querría dañar a una persona tan grande”.

Otro amigo agregó: “¡Dije lo mismo hermano! Siempre se reía y cortaba cada vez que hablábamos “.

2. Horton fue encontrado muerto en su jeep de una herida de bala aparentemente autoinfligida cerca del cementerio de la ciudad de Guntersville junto con múltiples armas, dijo la policía

At the Mueller Plant where @ALBERTVILLEPD Police Chief says a shooting occurred that left 2 employees dead, and 2 others injured. Police say the shooter was located in Guntersville and died of what appears to be a self-inflicted gunshot wound. pic.twitter.com/TBpVnvJdvR — Keneisha Deas (@KeneishaWZDX) June 15, 2021

Smith dijo: “Los oficiales comenzaron inmediatamente una búsqueda de Horton y, a través de la investigación, descubrieron que Horton todavía viajaba en un Jeep Cherokee marrón y posiblemente se encontraba en el centro de Guntersville”.

Añadió: “Poco antes de las 6 a.m., un oficial de policía de Guntersville vio un vehículo que coincidía con esa descripción e inmediatamente llamó a otros oficiales para que lo ayudaran. Los oficiales descubrieron que Horton estaba muerto con una herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza. Se recuperaron varias armas del interior del vehículo “.

Smith dijo que Horton fue encontrado muerto en Carlisle Avenue en Guntersville, cerca del cementerio de la ciudad. Dijo que no estaba seguro de por qué Horton fue a ese lugar en particular. Dijo que podría ser parte de la investigación mientras hablan con la familia.

3. Horton era un nativo de Albertville que estaba casado y tenía hijos y anteriormente trabajó en Tyson Foods

Horton era un nativo de Albertville y se graduó de Albertville High School en 2006, según su perfil de Facebook. Anteriormente trabajó en Tyson Foods. Según su página de Facebook, Horton estaba casado y tenía hijos. Se hizo llamar Andy Horton, según sus amigos de Facebook.

Su primo escribió en Facebook: “¡Esto duele! Él era un hijo, un padre, un esposo, un hermano, mi familia, uno de los trabajadores más duros que he visto en mi vida, ¡odio que esto haya sucedido! ¡Te extrañaremos por siempre Andy! ¡Mis oraciones están con toda la familia Horton! ¡¡RIP Andreas Horton !! ¡Mis oraciones también están con todos los involucrados! ¡Hoy fue un día triste!”

Más tarde agregó: “Primero que nada, nunca dije que lo que hizo mi primo estuvo bien, no una sola vez. ¡Un acto aleatorio y la gente necesita respuestas es todo! … No estoy de acuerdo con lo que hizo. ¡Es todo tan triste como una mierda! Dejemos nuevamente que la policía investigue el altercado que tuvo lugar en Muller que evitó que ocurriera este trágico ”.

Otro amigo escribió: “¡No puedo creer esto! Nos graduamos juntos y era una buena persona. Nunca en problemas y nunca molestó a nadie. Siempre recordaré su risa tonta y su sonrisa”.

4. Horton había trabajado en la planta de Mueller durante unos 10 años y solo tuvo pequeños enfrentamientos con la policía en su pasado, dijo el jefe de policía.





Play



UPDATE: Deadly workplace shooting in Alabama Police say a worker at a fire hydrant plant in Albertville fatally shot two co-workers and wounded two others before fleeing the workplace. Authorities say the suspected gunman was later found dead from a self-inflicted gunshot wound. Learn more at wvtm13.com 2021-06-15T17:23:17Z

Smith dijo que Horton había trabajado en la planta de Mueller durante unos 10 años. Smith dijo que no estaba al tanto de ninguna tensión o problemas entre Horton y otros empleados en la instalación, pero dijo que aún está bajo investigación. Smith dijo que saben “muy poco” sobre Horton. “Tuvimos algunos tratos con él en el pasado, pero nada reciente. Había sido hace varios años y no era nada malicioso. Multas de tráfico y demás “. Dijo que aún no habían registrado su residencia.

Smith dijo que la instalación está cerrada y cercada con una caseta de guardia en la entrada, y que “estaba a cargo de una empresa de seguridad privada. Pero debes tener en cuenta que este tipo era un empleado. Se suponía que debía estar allí “.

The Mueller Company dijo en un comunicado: “Mueller Water Products está conmocionada y profundamente entristecida por la horrible tragedia que ocurrió esta mañana en nuestras instalaciones de Albertville, Alabama. Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos, la comunidad de Albertville y toda la familia Mueller durante este momento extremadamente difícil. Todo nuestro enfoque está en la salud y el bienestar de nuestros colegas y estamos comprometidos a brindarles todo el apoyo a ellos y a sus familias. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden público, a quienes compartimos una gran y más profunda gratitud por su apoyo. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más “.

5. El FBI dijo que está disponible para ayudar en la investigación y la policía local dijo que entrevistará a los testigos y las víctimas





Play



Three dead, including gunman, after Albertville Mueller Co. shooting Three people are dead, including the suspect, and two people are injured after a mass shooting at the Albertville Mueller Co. plant Tuesday morning. STORY: rocketcitynow.com/article/news/local/three-dead-including-gunman-after-mass-shooting-in-albertville-injured-gunmen/525-973a44e5-4bf9-4146-8cb1-1dc530694a68 2021-06-15T22:36:16Z

Smith dijo: “En este momento, los oficiales todavía están en la escena del tiroteo, en la Compañía Mueller, procesando cualquier evidencia adicional. Actualmente, los oficiales también están trabajando para determinar el motivo del por qué, lo que pudo haber provocado o causado el tiroteo. Con suerte, aprenderemos algo más sobre eso en los próximos días cuando se desarrolle la investigación y los detectives puedan hablar con los posibles testigos y los oficiales que respondieron inicialmente a la escena. La policía de Guntersville, la oficina del fiscal de distrito del condado de Marshall y un detective del Departamento de Policía de Albertville se encargaron de la escena en Guntersville “.

El FBI también estuvo en la escena, según el agente especial Will Strunk, supervisor de la oficina de la agencia en Gadsden. Strunk dijo que el FBI está allí en un papel de asistencia. “Cualquier cosa que necesite el jefe, me aseguraré de que se solucione”.

Smith dijo: “Nuestro equipo de muchachos, nuestros detectives, han manejado esto, en mi opinión, sin problemas esta mañana. En los próximos días, ahí es donde vamos a contar con la ayuda de personas como Will Strunk del FBI para ayudar donde puedan, persiguiendo todo lo que podamos. Obviamente, las dos personas lesionadas … tal vez un par de tres días antes de que podamos hablar con ellos en una situación de tipo entrevista, obtener lo que saben. Obviamente, su salud y bienestar es nuestra principal preocupación, al menos lograr que se estabilicen. Más allá de eso, serán los miembros de la familia, el trabajo policial y lo que nuestros investigadores puedan encontrar ”.

Smith dijo a los periodistas: “Obviamente, me gustaría extender nuestros pensamientos y oraciones a la Compañía Mueller en los próximos días. Han sido un pilar y un gran socio comunitario en el condado de Marshall durante muchos años. También me gustaría agradecer la ayuda en la respuesta y también la investigación a las muchas agencias locales de aplicación de la ley: Policía de Boaz, Policía de Guntersville, Policía de Douglas, Departamento de Policía Árabe, Departamento del Sheriff del Condado de Marshall, Sheriff Phil Sims, Marshall La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado, el Grupo de Trabajo contra las Drogas del Condado de Marshall, la Oficina del Forense del Condado de Marshall, el Departamento del Sheriff del Condado de Etowah, el Departamento de Policía de Etowah, el Departamento de Policía de Sardis, el Departamento del Sheriff del Condado de DeKalb, ALEA y el Secretario Hal Taylor, el Criminal del Norte de Alabama Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el RCFL de Huntsville, que es un brazo del FBI. Varias agencias de EMS respondieron también. El Departamento de Bomberos y Rescate de Albertsville, Bomberos y Rescate de Boaz y el Servicio de Ambulancia de Marshall Health Systems respondieron a esta escena esta mañana “.

Añadió sobre la investigación: “Aún estamos en las primeras etapas de esa parte. Y esperando que salga algo. Se habla con la gente. Tenemos a nuestros muchachos, muchachos del fiscal de distrito, muchachos federales, muchachos estatales, una multitud de agencias para ayudar. Eso es algo que tenemos mucha información preliminar, es posible que tengamos que dar un paso atrás y tomar un respiro y ver cuál es el siguiente paso. Supongo que probablemente empezarán a hablar con la gente muy rápido “.

Smith dijo que el alcalde ha recibido llamadas telefónicas de Washington, D.C., desde la oficina del gobernador expresando sus condolencias por todo lo sucedido. “Es un día triste. Algo de lo que solo leemos aquí. Pero está aquí”, dijo Smith.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tiburones atacaron a un niño y a un hombre en Florida