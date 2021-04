Policía de New York muere al ser atropellado por conductora ebria sin licencia

Anastasio Tsakos, un policía de New York de 43 años, fue atropellado mortalmente la madrugada del 27 de abril a las 2:00 AM en la carretera Long Island Expressway, en el barrio de Queen’s.

Tsakos, que llevaba 14 años en el cuerpo policial de New York, fue arrollado por una mujer de 32 años, Jessica Beauvais de Hempstead, que conducía bajo los efectos del alcohol, con la licencia para manejar el auto suspendida, según informó The New York Post. Fue detenida instantes después.

El agente, que en el momento de su atropello estaba dirigiendo el tráfico, fue transportado rápidamente al hospital de New York-Presbyterian Queens, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Jessica Beauvais ha sido acusada de varios cargos, incluidos varios delitos graves: dos cargos de homicidio vehicular, peligro imprudente, huida de un oficial en un vehículo motorizado, no socorrer en un accidente y operar sin licencia con el agravante de conducir bajo los efectos del alcohol.

Anastasio Tsakos era padre de una niña de 6 años y un niño de 3

NYPD Officer Anastasio Tsakos – known as Taso- a “beautiful man” say East Northport neighbors. He brought food to those sick with COVID and played with his young kids daily in driveway. A Devastating loss. @CBSNewYork pic.twitter.com/bTL1lJ2Zaf — Carolyn Gusoff (@GusoffTV) April 27, 2021

Según ABC NY, Tsakos era conocido por sus vecinos como “Tasso”. Estaba casado y tenía dos hijos: una niña de 6 años y un niño de 3.

Este verano se había mudado con toda la familia al barrio de East Northport. Los vecinos explicaron que era un hombre encantador, un gran padre de familia y una persona que había dado mucha vida a la comunidad.

Tsakos era muy reconocido por el cuerpo de la policía de New York. El comisionado de la policía, Dermot Shea, en declaraciones que reportó Fow News, dijo:

“Estamos aquí devastados y tratando de recoger los pedazos de lo que es una casa destrozada y una familia de policía de Nueva York que ha quedado muy tocada”.

El alcalde de New York, Bill de Blasio, mostró su apoyo a su familia

Police Commissioner Dermot Shea and Mayor Bill de Blasio brief New Yorkers about the tragic line-of-duty death of an NYPD Highway 3 officer. The officer was at an unrelated vehicle collision in Queens when a driver who was intoxicated struck and killed him.pic.twitter.com/XkTp8QGA3v — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 27, 2021

Junto con Dermot Shea, también el alcalde de New York, Bill de Blasio, tomó la palabra y expresó su frustración por los hechos acontecidos: