ULTIMA HORA: América pierde puntos tras partido contra Atlas

El fútbol mexicano sigue siempre con drama y controversia después de un incidente insólito. Los rojinegros del Atlas perdieron la fecha pasada ante las Águilas del América en el estadio Jalisco y su presente está complicado. Pero puede aparecer un rayo de esperanza gracias a una alineación indebida del cuadro azulcrema con lo que se refiere a Federico Viñas y el cuarto árbitro Edgar Ulises Rangel.

Tarde durante la noche del lunes en la Ciudad de México, la Federación Mexicana de Fútbol dictaminó que el América sufriría una quita de puntos y, por ende, se le otorgaría la victoria al Atlas por 3-0.

La infracción ocurrió cuando el joven uruguayo apareció en la planilla oficial del equipo y hasta calentó con el plantel previo al partido que se disputó en el Estadio Jalisco.

La FMF emitió un comunicado en el que explicó el razonamiento por esta sentencia contra el cuadro de Coapa.

Comunicado de la FMF

En su comunicado, la FMF decidió usar la interpretación literal de la regla en cuestión:

La Comisión Disciplinaria informa que, una vez realizado el estudio y análisis de las pruebas aportadas y recabadas en el procedimiento de investigación, así como del análisis de lo expuesto por los representantes de los Clubes América, Atlas y los oficiales de Partido, se pudo concluir, que: El jugador Federico Viñas participó toda vez que realizó ejercicios de calentamiento y estuvo en la banca como suplente junto con el resto de sus compañeros, situación que fue reportada en el informe arbitral. El jugador Federico Viñas, no estuvo registrado en la hoja de alineación. Una vez acreditado lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el Reglamento de Sanciones de la FMF y el Reglamento de Competencia de la Liga MX, la Comisión Disciplinaria, ha resuelto lo siguiente: PRIMERO. – Se considera culpable al Club América de infringir el artículo 27 inciso a) del Reglamento de Sanciones, en virtud de haber llevado a cabo una alineación indebida durante el partido disputado en contra del Club Atlas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Guard1anes Clausura 2021. SEGUNDO. Se sanciona al Club América con la perdida del partido disputado en contra del Club Atlas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Guard1anes Clausura 2021, en consecuencia, el resultado de dicho encuentro se modifica, debiendo quedar 3-0 a favor del Club Atlas. Los considerandos y resolutivos completos han sido debidamente notificados a los Clubes, así como a las autoridades correspondientes tanto de la Liga MX, como de la FMF.

Ahora, Viñas no jugó en ese partido, pero la regla indica que aunque el jugador no participó la falta sigue vigente. Esto indica el Artículo 48 de Competencia de la Liga MX:

“Se considera alineación indebida: la participación de un Jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación”.

La regla con ambigua interpretación

Un tema es la regla y otra la interpretación y ahí es de dónde se aferraba el América, aunque no es una defensa infalible. En esa estipulación se considera estar en el terreno de juego para solamente calentar en “participación”. Esto no fue especificado por parte del comité quien creó las reglas.

Lo que sí está confirmado es la multa que recibirá el cuarto árbitro por este error grave.

Atlas no se quedaron con los brazos cruzados y decidieron llevar este caso a la Comisión Disciplinaria si esto se pueda resolver a su favor y que se le otorgue el cotejo por 3-0 de manera oficial y, más importante aún, conseguir los tres puntos que necesitan urgentemente.

También el equipo se encuentra en penúltimo lugar de la tabla, pero en el evento de conseguir los puntos, estaría en puestos de liguilla. Mientras el América perdería la punta de la tabla, cediéndole ese puesto al Cruz Azul.

En el América, estaban confiados en recibir una decisión favorable porque el jugador no tuvo impacto en lo absoluto en el cotejo. Pero al final no fue así y ellos emitieron un comunicado en el que se disculpaban e indicaron que ese error no se puede volver a cometer. A la misma vez, admitieron que este castigo administrativo es “desproporcionado” ya que se está castigando con “la pérdida deportiva de tres puntos”.

Pero al final estos tres puntos para servirán poco ya que el equipo ha sido uno de los que menos ha rendido en las últimas temporadas y no establecen algún tipo de consistencia. Ahora se tiene que preparar para su partido contra el Toluca en el Nemesio Diez. Mientras el América recibe la visita del peor equipo de la liga hasta ahora en Pachuca.

