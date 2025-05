Maestra arrestada por usar silbato de perros en alumno autista

Un caso de maltrato infantil ha indignado a la comunidad luego de que se conociera la noticia de que una maestra de una escuela primera de Waco en Texas, fuera arrestada y acusada por haber maltratado a un alumno autista, así lo reportó el medio KWTX.

Los hechos ocurrieron cuando la profesora identificada como Amber Escamilla, de 46 años, quien ejerce como maestra en la Escuela Primaria Bell’s Hill, ubicada en 2100 Ross Ave., fuera acusada de haber utilizado un silbato electrónico para perros para hacer que un niño autista de seis años obedeciera.

Debido a este terrible actuar de la profesora en contra de su alumno con necesidades especiales, Amber Escamilla fue arrestada por un delito grave de tercer grado con una pena de hasta diez años de prisión si es declarada culpable, por lo cual estuvo en prisión el miércoles pasado con una fianza de $3,000 dólares.

DETIENEN A PROFESORA DE WACO POR ABUSO HACIA UN MENOR DISCAPACITADO Amber Escamilla, profesora de Waco isd en Texas,… Publicado por Presidio News en Jueves, 1 de mayo de 2025

En cuanto a los padres del niño víctima del profesor aseguraron que su hijo llegaba a casa luego de la escuela llorando debido al ruido de las alarmas para incendios, por lo cual tomaron la decisión de ponerle orejeras debido a su sensibilidad a los sonidos.

Además, los detectives aseguraron que le confiscaron un silbato electrónico a Amber Escamilla en noviembre de 2024, el cual según miembro del personal de la escuela, dijeron que la maestra les había dicho que lo estaba utilizando para cuando el niño se pusiera ruidoso, según los documentos del arresto.

“La testigo observó al niño tapándose los oídos y suplicándole al acusado que se detuviera. El acusado utilizó el silbato una segunda vez, y la víctima respondió de la misma manera. La testigo indicó que el niño es sensible al sonido y que sentía dolor visible por el uso del silbato por parte del acusado”, declaró la declaración jurada, informó KCRG.

Ante esto, el Distrito Escolar Independiente de Waco aseguró que Amber Escamilla ya no trabaja para el distrito.

“Las acciones bajo revisión no reflejan los valores ni las expectativas que tenemos para nuestro personal. El Distrito Escolar Independiente de Waco mantiene su compromiso de fomentar un entorno seguro y de apoyo para todos los estudiantes. Nuestro Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Waco y el personal del distrito están cooperando plenamente con la investigación para garantizar que toda la información relevante se considere cuidadosamente”, dijeron según The New York Post.

Finalmente, según lawandcrime.com, Amber Escamilla fue acusada de lesiones a un menor con discapacidad y arrestada con una fianza de $3,000 dólares, pero su nombre no figura en la lista de reclusos de la Oficina del Sheriff del Condado de McLennan.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York