¿Amazon mostrará los costos arancelarios de Trump?

La Casa Blanca criticó duramente a Amazon por su supuesta decisión de mostrar el costo de los aranceles del presidente Trump junto al precio total de los productos en su sitio web. Pero este miércoles, Amazon afirmó que no planea mostrar los costos arancelarios adicionales junto a los precios de los productos en su sitio web, a pesar de un informe que generó especulaciones sobre la posibilidad de que Amazon iba a mostrar los nuevos cargos de importación.

Al parecer la reacción de la administración Trump se baso en la información sobre planes internos que Amazon estaba considerando, en lugar de una decisión final tomada por la empresa.

Hasta ahora solo se sabe que solamente el servicio Haul de Amazon —su tienda de bajo costo recientemente lanzada— “consideró la idea” de mostrar los cargos de importación en ciertos productos, según declaró el portavoz de la compañía, Tim Doyle, en un comunicado enviado a The Associated Press. Sin embargo, esto “nunca se aprobó y no va a suceder”.

¿De dónde salió la noticia que Amazon mostraría los aranceles?

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, respondió a un informe de Punchbowl News, que, citando a una persona familiarizada con el asunto, informó que Amazon comenzaría a mostrar en su sitio cuánto habían aumentado los aranceles los precios de los productos individuales, desglosando la cifra del precio total indicado.

La administración Trump criticó rápidamente la noticia de la posible medida. En una rueda de prensa con periodistas ese mismo día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a Amazon de adoptar un “acto hostil y político” y atacó a la compañía sugiriendo que se había “asociado con una rama de propaganda china”.

Trump se comunicó con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, para quejarse de los supuestos planes el martes por la mañana. Pero luego de la llamada, la administración cambió de tono tras la declaración aclaratoria de Amazon. “Jeff Bezos fue muy amable. Estuvo estupendo”, declaró el presidente Donald Trump a los periodistas antes de partir de la Casa Blanca hacia Michigan el martes por la tarde. “Resolvió un problema muy rápidamente e hizo lo correcto. Es una buena persona”.

Bezos estuvo en la toma de posesión de Trump

Cabe recordar que Bezos asistió a la toma de posesión de Trump en enero, ocupando algunos de los asientos más exclusivos justo detrás del presidente. Sin embargo, la relación de Trump con gran parte del mundo empresarial se ha visto puesta a prueba desde entonces, ya que las guerras arancelarias que ha iniciado con casi todos los socios comerciales de Estados Unidos siguen sumiendo a las empresas en la incertidumbre.