Maestra de NY acusada de acto sexual en clase en Zoom: Amanda K. Fletcher

Como Amanda K. Fletcher fue identificada una profesora de español, de 37 años, de la Escuela Columbia Secondary School for Math, Science, and Engineering, quien presuntamente tuvo un comportamiento sexual inapropiado con un hombre, frente a la cámara, durante una clase de video en Zoom, según documentos de investigación obtenidos por el New York Post.

Fletcher fue reasignada después de su clase de Zoom en el año escolar, que involucró espaguetis, un hombre sin camisa y hojas de trabajo, dice el informe. Varios estudiantes tomaron un video del incidente y lo compartieron en las redes sociales.

Fletcher no dio una explicación de sus acciones a los investigadores, informó el New York Post.

Esto es lo que necesita saber:

