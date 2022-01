Oficial de Policía de Houston falleció por una bala autoinfligida: Amanda Crowder

Dos campañas de GoFundMe están recaudando dinero para las hijas de la oficial de policía del condado de Harris, Amanda Crowder. La mujer de 33 años murió aparentemente de una herida de bala autoinfligida en Houston mientras estaba fuera de servicio durante el 17 de enero de 2022, dijeron las autoridades. A Mandi Crowder le sobreviven sus dos hijas, según un GoFundMe creado para ayudar con los costos del funeral y otros gastos. Ella tenía 33 años al momento de su muerte.

El alguacil Ed Gonzlez dijo lo siguiente durante este 18 de enero: “Con gran pesar lamentamos la pérdida de la Diputada de HCSO, Amanda Crowder. Seguimos orando por la familia, los amigos y los compañeros de equipo afectados por la pérdida prematura de un servidor público dedicado. La Diputada Crowder sirvió en nuestra agencia desde 2014. Las asignaciones anteriores incluyeron el Distrito de Patrulla 2 (Condado NE de Harris, Aldine), la División de Investigaciones Especiales y la Oficina de Detención. Anteriormente, ella se desempeñó como oficial de paz en el Departamento de Policía Metropolitana durante casi tres años. Se la extrañará, que descanse en paz”.

González dijo un día antes: “Un oficial de HCSO fuera de servicio sufrió una posible herida de bala autoinfligida”. Crowder era pasajera en una camioneta cuando recibió el disparo. El conductor, un bombero de Houston fuera de servicio, la llevó a una estación de bomberos cercana y la llevaron de urgencia a un hospital local, donde murió más tarde, dijo la policía. El Departamento de Policía de Houston está investigando, pero se han dado a conocer pocos detalles sobre el incidente.

Según su familia, Crowder era hija de Ron Crowder y Karen Hughes Crowder. Su familia dijo en una publicación de Facebook: “Con profunda tristeza, queremos que nuestros amigos y familiares sepan que perdimos a nuestra nieta Manda Marie esta mañana… Nuestra familia está devastada mientras tratamos de navegar esta vida sin Amanda. La Familia hará un seguimiento con las actualizaciones que podamos y con los detalles de los arreglos del Servicio”. Junto con sus hijas y padres, también le sobreviven su hermano y su hermana.

Una publicación de GoFundMe para ayudar a la familia de Crowder dijo que su “sonrisa radiante iluminaría hasta las habitaciones más oscuras”

David Martínez, quien inició un GoFundMe para ayudar a la familia de Crowder, escribió en la página de la campaña: “Como ya saben, hemos perdido a una querida y hermosa amiga demasiado pronto. Para todos los que conocían a Amanda ‘Mandi’ Crowder, sabían que su radiante sonrisa iluminaría las habitaciones más oscuras y su risa agregaría alegría a nuestros peores días. Su amor por sus amigos, familia y dos hermosas hijas era lo que más le importaba. Era conocida como la amiga que dejaría todo para ayudar a un amigo en cualquier momento y nunca pediría nada a cambio”.

Martínez agregó: “Bueno, ahora es nuestro momento de devolver el favor. Su familia necesita nuestro apoyo emocional y financiero durante estos tiempos difíciles. Respetuosamente solicitan asistencia para los gastos del funeral, para que podamos celebrar su vida como ella lo hubiera hecho por cualquiera de nosotros. Por favor, done lo que pueda, para que podamos celebrar el nacimiento de un hermoso ángel al que echaremos mucho de menos”.

Terry Garza también inició un GoFundMe para ayudar a la familia. Garza escribió: “Esta mañana nos despertamos con noticias devastadoras de que nuestra Blue Sister Amanda Crowder recibió un disparo y se encontraba en estado crítico en el hospital. Trágicamente, ella sucumbió a sus heridas y falleció rodeada de familiares y muchas personas que la amaban. Muchos de nosotros hemos quedado devastados desde que nos enteramos”.

Garza agregó: “Sus dos hermosas hijas y miembros de la familia ahora tienen que seguir sin ella. Estos fondos se están recaudando para ayudarlos ya que ella ya no está. Si la conocías, sabías que era una gran persona con un gran corazón. Si no la conocías, era una madre, hija, hermana, oficial de policía y amiga increíble. Ha estado protegiendo y sirviendo a su comunidad desde que tenía 19 años y amaba su trabajo. Si puede, por favor done a su familia”.

Un ex oficial de policía del condado de Harris dijo que Crowder era “‘una maldita buena policía’, pero lo que es más importante, una gran hija, mamá y amiga”

El precinto 1 del alguacil del condado de Harris, el alguacil adjunto Rex Evans, ex oficial de capacitación de la Oficina del Sheriff del condado de Harris, escribió en Facebook un tributo a la diputada Amanda Crowder: “Había algo dentro de ti que te impulsaba a esforzarte siempre por ser tu absoluta mejor. Desde tu tiempo en la Academia, pasando por el Programa de entrenamiento de campo hasta tu primer arresto por un delito grave. Ni una sola vez, dudaste o te abstuviste de hacer tu trabajo. De cumplir con tu deber como alguacil adjunto del condado de Harris”. Evans agregó:

Igualmente, quizás más importante, como Hija y tú misma como Madre, tu tenaz impulso de ser no solo una buena persona, madre y amiga, te esforzaste todos los días por ser un ejemplo. De hecho, ser un faro de luz para tus hijos y todos los que te rodeaban. En verdad, usted era el tipo de policía que muy pocos ganan en esta profesión y se describe como ‘Un policía, policía’. Sobresaliste porque no te rendiste. Incluso cuando algunos, tontamente, intentaron que renunciaras. Convertiste la negatividad en una fuerza positiva para sobresalir y tener éxito. Renunciar, simplemente no estaba en tu ADN. Fallar en algo no era parte de la agenda de tu vida. Jamas. Y, se mostró. Incluso salvaste algunas vidas en el camino. No todos sabían ese hecho. Usted mismo, probablemente ni siquiera se dio cuenta del impacto significativo y positivo que tuvo en la vida de amigos y extraños por igual manera.

Evans agregó: “Fuiste tal e inspiración para tantos. Solo tengo un pensamiento, aparte de mi propio dolor por tu increíble y prematura muerte. Y es decir, el legado de lo que fuiste y la brillante luz que trajiste a un mundo lleno de oscuridad continuará durante muchos años más. A menudo he sentido que aquellos a quienes hemos perdido, nunca se han ido del todo o por completo, siempre y cuando llevemos y mantengamos vivos los recuerdos de su vida. Y no dejar que la sombra de su muerte, humedezca u oscurezca la luz de su vida.”

Él escribió: “Aunque tú, puede que te hayas ido. Queda mucho por descubrir y revelar en cuanto a lo que condujo a los momentos finales de tu vida. Y, estoy definitivamente seguro, esas verdades saldrán a la luz. Pase lo que pase, solo quería que el mundo no solo supiera de ti, sino también de tu nombre. Una maldita buena policía. Pero lo más importante, una gran hija, madre y amiga. El tipo de persona que todos deberíamos aspirar a ser algún día”.

