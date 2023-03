Alvin Bragg: ¿Quién es el fiscal de Manhattan?

El presidente Donald Trump, escribiendo en Truth Social, criticó a la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, encabezada por Alvin Bragg, como “altamente política” y dijo que su “líder está financiado por George Soros”.

¿Es esto cierto? ¿Cuáles son las políticas de Bragg? Los comentarios llegaron en una publicación de Truth Social en la que el expresidente también dijo que será arrestado el martes.

La oficina de Bragg ha estado investigando un pago a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones de 2016; ella dice que tuvo relaciones sexuales con Trump, un cargo que él niega.

Esto es lo que necesita saber sobre la política de Alvin Bragg

Alvin Bragg es miembro del Partido Demócrata

Según Ballotpedia, Bragg es miembro del Partido Demócrata. “Alvin Bragg Jr. (Partido Demócrata) es el Fiscal de Distrito de Manhattan en Nueva York. Asumió el cargo el 1 de enero de 2022. Su mandato actual finaliza el 1 de enero de 2026”, según Ballotpedia.

“Bragg (Partido Demócrata) se presentó a las elecciones para Fiscal de Distrito de Manhattan en Nueva York. Ganó las elecciones generales del 2 de noviembre de 2021”, informa Ballotpedia.

Según PBS, Bragg es el primer fiscal de distrito negro en la historia de Manhattan y “derrotó fácilmente al republicano Thomas Kenniff el martes para unirse a una ola de fiscales progresistas y reformistas en varias grandes ciudades de Estados Unidos”. Según PBS, hizo campaña, en parte, para encontrar alternativas al enjuiciamiento.

The New York Times informó que Bragg enfrentó controversia por un memorando que indicaba que su oficina “dejaría de buscar cárcel y tiempo en prisión para todos los delitos, excepto los más graves”. Dos fiscales en su oficina renunciaron previamente por el estancamiento de la investigación de Trump, según The Times.

El excomisionado de policía Bill Bratton culpó de la elección de Alvin Bragg a George Soros

Según The New York Post, el ex comisionado de policía de Nueva York, Bill Bratton, criticó la “donación de $ 1 millón que el filántropo nacido en Hungría Soros le dio al comité de acción política Color of Change, que apoyó a Bragg”.

“Si miras cada ciudad en Estados Unidos que tiene aumentos de crímenes violentos y aumentos de desorden… ¿cuál es el único denominador común?” Bratton le dijo a The Post. “Fiscales de distrito, casi todos los cuales están financiados fenomenalmente por George Soros”.

The New York Post informó que “Soros también donó $ 1 millón a la exitosa campaña DA de Alvin Bragg en Manhattan, canalizando el efectivo a través del comité de acción política Color of Change”.

Sin embargo, según Daily Mail, Color of Change retiró la mitad de ese dinero debido a una “acusación inquietante” que no se detalla.

En su sitio web, Color of Change explicó: “Diseñamos campañas lo suficientemente poderosas como para poner fin a las prácticas que injustamente frenan a los negros y defendemos soluciones que nos hacen avanzar a todos. Hasta que la justicia sea real”.

Donald Trump criticó a Alvin Bragg en Truth Social, sacando a relucir la política del fiscal de distrito

Trump hizo los comentarios en una publicación en Truth Social.

La publicación decía que “ahora las filtraciones ilegales de una oficina de fiscales de distrito corrupta y altamente política de Manhattan, que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros, indican que, sin que se pueda probar ningún delito y basado en un cuento de hadas viejo y completamente desacreditado (¡por muchos otros fiscales!), el candidato republicano líder de lejos y ex presidente de los Estados Unidos de América, será arrestado el martes de la próxima semana”.

Trump concluyó: “¡Protesta, recupera nuestra nación!”.

CNBC informó que la investigación es sobre la compañía de Trump “registrando como gastos legales un reembolso a su exabogado personal Michael Cohen por $130,000 que le dio a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016”, y dice que Trump ha negado haber tenido relaciones sexuales con Daniels.

En la publicación de dos partes, Trump escribió:

“Nuestra nación es ahora el Tercer Mundo y está muriendo. ¡El sueño americano está muerto! Los anarquistas de izquierda radical nos han robado nuestras elecciones presidenciales, y con ellas, el corazón de nuestro país. Los patriotas estadounidenses están siendo arrestados y mantenidos en cautiverio como animales, mientras que a los criminales y matones de izquierda se les permite deambular por las calles, matando y quemando sin retribución. Millones están inundando nuestras fronteras abiertas, muchas de las prisiones e instituciones mentales. El crimen y la inflación están destruyendo nuestra propia forma de vida…”

“El presidente Donald J. Trump es completamente inocente, no hizo nada malo, e incluso los demócratas de izquierda más grandes y radicales lo están dejando claro”, dijo Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, a The New York Times.

