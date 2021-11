¿El capo de la droga, Alpo Martínez fue asesinado a tiros en New York?

Alpo Martínez es un conocido ex traficante de drogas de Nueva York cuya muerte está siendo ampliamente informada en las redes sociales y varios sitios en línea, como AllHipHop, que dicen que fue asesinado a tiros en Harlem, pero el Departamento de Policía de Nueva York le dijo a Heavy.com en la tarde del 31 de octubre de 2021, que las autoridades aún están tratando de confirmar la identidad de la persona fallecida. Surgieron videos de la escena del crimen.

Un capo de la cocaína de la década de 1980, la historia de Martínez se contó en la película Paid in Full, aunque el personaje basado en su historia se llamaba Rico. Su nombre completo es Alberto Geddis Martínez y fue uno de los mayores traficantes de drogas en la historia de Nueva York.

El detective Francis Sammon, de la oficina de asuntos públicos de la policía de Nueva York, le dijo a Heavy.com que hubo un tiroteo y que la policía ha “escuchado muchos informes que hacen la misma pregunta”, es decir, si la víctima era Alberto Martínez, mejor conocido como Alpo Martinez. La policía está investigando.

Sammon dijo que la parte confusa es que la policía encontró una identificación de la víctima del tiroteo que “no coincide con el nombre” de Alpo Martínez. “Todavía estamos trabajando para identificarlo”, dijo sobre el hombre al que dispararon. Así, las autoridades aún no han confirmado que Alpo Martínez esté muerto. Una cosa que podría complicar las cosas es que, según All HipHop, se creía ampliamente que Martínez estaba en el programa federal de protección de testigos después de atacar a los narcotraficantes, lo que lo liberó anticipadamente de la prisión federal SuperMax.

OnSmash compartió videos de la escena. “Ahora confirmado por múltiples asociados que quieren permanecer ocultos. Salía de un club y lo golpearon …”, afirmó el sitio en Twitter de Martínez.

