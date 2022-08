Para nadie es un secreto que Alicia Machado no guarda buenos recuerdos de Donald Trump cuando fue Miss Universo y el expresidente era su jefe, al ser dueño de la organización propietaria del certamen.

Y aunque la venezolana de 45 años ha hablado abiertamente sobre los actos de bullying que Trump cometió en su contra, por haber subido de peso siendo reina, esta vez la ex Miss Universo confesó que el magnate también la acosó sexualmente.

Así lo reveló la tambien actriz en diálogo con Yordi Rosado, donde narró varios episodios en los que se sintió petrificada de miedo, pensando que Trump podría ir más allá de toqueteos que le hizo de manera vulgar, sin su consentimiento, en claros actos de acoso sexual.

Video Video related to alicia machado revela que trump la acosó sexualmente: escúcha su confesión 2022-08-08T13:06:02-04:00

Alicia recordó en especial una vez en la que el expresidente se la llevó casi un mes a su mansión de Mar-a-Lago, según ella, para presumirla en varias fiestas, y allí, la toqueteó en sus partes privadas delante de varios invitados.

“Durante una fiesta, él estaba conversando con una pareja y me llamó para que me acercara, me mostraba como la mujer florero, con la corona y la banda, y me acerco y entonces me agarra y me coge la nalga así”, comentó Machado. “Les dice a los que estaban ahí: ‘miren, esta es mi Miss Universo’. Me le quedo mirando y salí corriendo. de hecho las señoras que estaban ahí se dieron cuenta, y una puso cara de pena ajena”.

La exreina de belleza agregó que fue tal el estado de pánico en el que quedó, que puso una silla en la puerta para evitar que Trump entrara a su habitación.

In 1997, Trump discussed Alicia Machado's weight In 1997, Donald Trump talked with reporters about Alicia Machado's weight — as she sat next to him on a stationery bike. 2016-09-27T22:04:10Z

“Me escondí en mi cuarto, me encerré y llamé a mi papá y me dijo: ‘pon la silla detrás de la puerta y te quedas conmigo en el teléfono hasta que te duermas’. Y puse una silla en la puerta y luego él (Trump) subió después… y eso lo cuento en un libro, pero por eso no me lo han dejado publicar, porque es su palabra sobre la mía… los abogados de la editorial aseguran que eso no se puede comprobar, pero la Biblia tampoco la puedes comprobar”, dijo la exreina.

Donald Trump and Alicia Machado's 1997 interview with CBS News In this "CBS This Morning" interview with José Díaz-Balart on May 16, 1997, Donald Trump and 1996 Miss Universe Alicia Machado address the beauty pageant winner's weight gain and whether title holders should be required to maintain certain physical appearance during their reign. Trump also addresses then-rumors about his separation from Marla Maples. 2016-09-28T17:07:18Z

Machado aseguró que nunca había hablado públicamente de estos actos de acoso de Trump contra ella, más allá del bullying habitual, y dijo que también el expresidente se refería a ella con lenguage acosador.

“‘Abre la puerta, little bitch… porque soy tu jefe’, y yo aterrada no le contestaba. Yo puse la silla y él decía: ‘abre la puerta’, hasta que se cansó y se hartó… dormí esa noche en el piso detrás de la puerta”, agregó la ex Miss Universo.