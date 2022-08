Alicia Machado volvió a recordar los duros momentos que vivió al lado de Donald Trump cuando se coronó como Miss Universo 1996, y esta vez devulgó otros presuntos atropellos y ofensas que el expresidente habría cometido contra ella cuando fue su jefe como dueño del certamen de belleza.

La venezolana de 45 años se sentó a hablar con su gran amigo Yordi Rosado, y al ser interrogada sobre los malos momentos que le hizo pasar el republicano, quien desató una fuerte campaña de bullying contra la exreina por haber subido 30 libras mientras fue Miss Universo, hizo confesiones inéditas.

La exreina latina, quien en el pasado ya había dicho que Trump la llamaba con frases peyorativas como “Miss Piggy” y “Miss señora del servicio”, en el año en que fue Miss Universo, confesó ahora que el magnate fue todavía más humillante con ella.

Video related to trump en nueva controversia: alicia machado revela con qué palabras la humillaba

Alicia comentó que tiene un libro de 28 capítulos, que todavía no ha logrado publicar porque la editorial afirma que teme cuestiones legales, ya que las denuncias que allí hace contra Trump no se pueden comprobar, pues solo es algo que pasó estando ella y él.

Dentro de las tantas historias negativas que vivió con Trump, la ganadora de la Casa de los famosos reveló que una noche, estando en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, tras una fiesta donde la acosó tacándole una nalga, ella se fue a dormir y el político se molestó y le golpeó la puerta con palabras ofensivas.

Alicia Machado habla de su experiencia con Donald Trump

“Abre la puerta ‘little bitch'(perrita), abre perrita, porque soy tu jefe”, recordó la exreina. “Y yo aterrada, no le contestaba… yo puse la silla y él seguía: ‘abre la puerta little bitch’, hasta que se cansó y se hartó. Yo dormí en el piso, detrás de la puerta”, dijo la actriz.

“Durante una fiesta, él estaba conversando con una pareja y me llamó para que me acercara, como mujer florero con la corona y la banda y me acerco entonces me agarra y me coge la nalga así. Les dice a los que estaban ahí: ‘miren, esta es mi Miss Universo’. Me le quedo mirando y me salí corriendo. De hecho las señoras que estaban ahí se dieron cuenta y una puso cara de pena ajena. Me escondí en mi cuarto”, agregó Machado al hablar de ese penoso momento.

Alicia Machado: "Donald Trump me agredió y me ridiculizó mediática y públicamente"

Alicia también dijo que para ella fue muy frustrante haber pasado en unos días de haber crecido en una familia tranquila, llena de apoyo y motivación, a vivir bajo las ofensas de Trump, siendo Miss Universo.

“Yo tuve una infancia muy bonita. Vengo de un hogar donde me decían que era linda, que era inteligente, que era líder en mi colegio. Nunca fui ‘buleada’, hasta que llegué a las manos de Trump”, agregó la estrella de la pantalla chica. “Yo tengo un libro que ya lo escribí, de 28 capítulos, donde cuento la versión que yo viví, no para dañar a nadie, más de lo que él solo (Trump) se daña con su forma de ser. Yo ahí hablo de mis episodios”.

La ex Miss Universo dijo además que: “Entre él y yo pasaron tantas cosas, que pasaron solo entre él y yo, y a veces en la intimidad, es mucho peor. Suele descalificar a la gente con ligereza: ‘a ver tú, tarada’. Esa fue la experiencia que yo tuve”.