Alfonso Obregón: La voz de Sherk fue detenido por presunta agresión sexual

El actor y profesor de teatro Alfonso Obregón Inclán, encargado de doblar la voz en español del “ogro verde” Shrek, fue detenido el sábado pasado, 10 de agosto de 2024, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad México cuando viajaba hacia Colombia, acusado de una presunta agresión sexual, así lo reportó Dallas News.

El crimen del que se le acusa a Alfonso Obregón, habría ocurrido el 9 de febrero de 2022, dentro de un apartamento ubicado en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente, Alfonso Obregón cometió actos abusivos en contra de una alumna a quien le impartía clases.

De acuerdo con Pulzo.com, el encargado de dar a conocer la noticia fue el periodista Carlos Jiménez a través de sus redes sociales. “Detienen a la voz de Shrek por abuso sexual, Alfonso Obregón…Agentes de Policía de Investigación lo detuvieron…La Fiscalía General de Justicia lo acusa de abusar de una alumna. Va a prisión”, escribió.

“Un juez ordenó que Alfonso Obregón se quede encerrado en el Reclusorio Norte, al menos, hasta su próxima audiencia. Será el jueves cuando defina su situación jurídica”, añadió el periodista en su publicación.

¿Qué dijo el actor sobre estas acusaciones?

Anteriormente, en una entrevista “Hibridoblaje al descubierto”, Alfonso Obregón Obregón dijo que tenía conocimiento de esta acusación, pero se defendió diciendo que el solo actúo como un profesional al pedirle a la estudiante que hiciera ciertos ejercicios, según el medio El Litoral.

“Resulta que hay una comisión en la ANDA, una comisión de género, que como en la inquisición se ha dedicado a acusar de acoso y agresión sexual a todo el mundo. Y yo estoy acusado de agresión sexual. Lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘abre tu c…’ esa fue mi agresión sexual, como a mí me hizo mi maestra de canto, como me hicieron mis maestros de actuación, para ellos fue agresión sexual”, dijo el actor, en declaraciones citadas por Infobae.

El actor reveló que luego de esta bochornosa situación, el padre de la joven lo amenazó. “Después el abogado, que es su papá, se dedicó a mentir, que yo le que yo le pellizque los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le metí la mano en la ingle, o sea una bola de mentiras. Me amenazó el señor, me dijo que sabía dónde vivía y que me tenía localizado”.

Es de anotar que a raíz de esta noticia, otra usuaria de la red social X, identificada como @TaylorPittsWWE publicó que el actor también le había pedido a ella que le enviara fotos suyas de cuerpo entero a través de su cuenta de Instagram, todo cuando ella le solicitó un empleo como asistente.

La publicación estuvo acompañada de capturas de pantalla y audios que respaldarían su versión.

¿Quién es Alfonso Obregón?

Alfonso Obregón, es un actor de doblaje mexicano de 64 años de edad, que inició su carrera cuando tenía tan solo ocho años. Su formación académica en actuación la realizó en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y su primer trabajo lo hizo para la serie “Buscando novia a papá”, en donde hizo la voz de Eddie, según Quién.

Otros personajes a los que dio vida Alfonso Obregón:

• La cebra Marty, de ‘Madagascar’.

• Ren Höek, de ‘Ren y Stimpy’.

• Bob en ‘ReBoot’.

• Kakashi Hatake en ‘Naruto’.

• Fox Mulder en ‘Los expedientes secretos x’.

• Bugs Bunny de los ‘Looney tunes’ (de 1994 a 2003).

• Mike Myers en ‘Austin Powers.’

• Chris Tucker en ‘Una pareja explosiva 2’.

• Woody Allen en ‘La última noche de Boris Grushenko’.

• Chris Rock en ‘Dr. Dolittle.’

• Robert Downey Jr. en la película ‘En compañía del miedo’.

