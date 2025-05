Enfermera de Florida arrestada por tener relaciones con su hijastro de 15 años

Durante los últimos días se conoció la noticia de que una mujer en el estado de la Florida , ha sido acusada de haber tenido relaciones sexuales con su hijastro de 15 años de edad, así lo reportó el medio WBMA.

De acuerdo con información de Law and Crime News la mujer identificada como Alexis Von Yates, de 35 años y residente de Ocala, que se desempeñaba como enfermera, fue acusada de presuntamente haber tenido relaciones sexuales con su hijastro de 15 años, por lo cual su licencia fue suspendida temporalmente por el Departamento de Salud de Florida el viernes 25 de abril.

Los hechos ocurrieron cuando Alexis Von Yates fuera arrestada en el 2024 por agresión sexual a un menor de edad, luego de que fuera descubierta sosteniendo relaciones sexuales con el hijo biológico de su esposo en julio de 2024, según una declaración jurada de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion.

UF Health Spanish Plaines Hospital nurse arrested for sexual assault. Alexis Yates (AKA Alexis Von Yates) of Ocala… Publicado por Kathleen Maynard en Miércoles, 30 de abril de 2025

En la declaración juramentada según People, la víctima dijo que todo ocurrió la noche del 26 de julio de 2024, cuando la mujer estaba con su hijastro, mientras fumaban un vaporizador de THC, jugaban videojuegos y veían películas, mientras el padre del joven trabajaba hasta tarde.

A eso de la 1:00 a.m., ambos comenzaron a besarse y Alexis Von Yates le dijo: “Ojalá tuvieras 18 años, porque no tienes la edad suficiente” para luego tener sexo oral y relaciones sexuales sin condón, según la declaración jurada, así lo informó The New York Post.

Finalmente, el Departamento de Salud de Florida declaró: “Las enfermeras ocupan un puesto de confianza. Por lo tanto, es imperativo que demuestren buen juicio y buena conducta. La decisión de la Sra. Yates de mantener relaciones sexuales con un menor y/o su decisión de practicar sexo oral y con penetración indica que carece del buen juicio y la conducta moral necesarios para ser enfermera titulada”.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de abuso sexual, envíe un mensaje de texto con la palabra “STRENGTH” a la Línea de Crisis al 741-741 para que lo conecten con un consejero de crisis certificado.

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York