Alexis Sharkey: ¿Cómo murió la influencer de Instagram?

Alexis Sharkey, una influencer de las redes sociales cuyo cuerpo desnudo fue encontrado en una carretera en Texas después de su desaparición en noviembre de 2020, fue estrangulada hasta la muerte, dijeron las autoridades. El 19 de enero de 2021, más de siete semanas después de que se encontró el cuerpo de Sharkey, el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris reveló que su muerte ha sido declarada homicidio y que murió por estrangulamiento, dijo el médico forense en un comunicado.

Sharkey figura en la base de datos del médico forense con su apellido de soltera, Alexis Robinault, y sus familiares más cercanos figuran como sus padres, no su esposo, Tom Sharkey.

Sharkey inicialmente desapareció el 27 de noviembre y su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por trabajadores de la ciudad al costado de una carretera. Su cuerpo estaba desnudo y no tenía heridas visibles, informó The New York Post, y las circunstancias de su muerte han sido un misterio desde entonces.

Según el medio, la autopsia completa se dará a conocer una vez que las autoridades concluyan el caso, pero el Departamento de Policía de Houston aún no ha realizado ningún arresto ni ha presentado cargos en relación con la muerte de la persona influyente. La investigación sigue en curso.

El esposo de Sharkey habló con los medios y dijo que ella se sentía infeliz y estresada, pero negó que tuvieran problemas matrimoniales

La influencer de 26 años, también conocida como Alexis Robinault, estuvo casada con Tom Sharkey, de 49 años, menos de un año antes de su muerte. Después de su muerte, su esposo recurrió a las redes sociales y escribió: “¡Mi mundo! ¡Mi todo! ¡Estoy tan perdido ahora mismo! ¡Mi único amor!”

Los amigos de Sharkey confesaron después de su muerte y dijeron que el matrimonio era infeliz y que ella estaba buscando divorciarse. Dijeron que la influencer les dijo que tenía miedo de su esposo y que él le había “estado poniendo las manos encima”, informó el Daily Beast. “Le enviaba mensajes realmente horribles y desagradables”, dijo un amigo al medio. “Pero una noche, cuando ella y yo estábamos hablando a solas, dijo: ‘Él me estrangula y me asfixia y me desmayo y me despierto en el piso del baño cada vez’”.

El esposo de Sharkey negó esos informes y dijo que no iban a divorciarse, y aunque reconoció que ella estaba estresada e infeliz, dijo: “Yo fui quien la sostuvo, la abrazó y la levantó”.

A principios de diciembre, la madre de Sharkey, Stacey Robinault, le dijo a Fox26 que tuvo que “pelear” con el esposo de su hija para obtener la custodia del cuerpo de Sharkey. Ella dijo que después de que dejó de comunicarse con la familia, pudieron hacer que el médico forense cambiara la custodia del pariente más cercano a Robinault para que la familia pudiera velarla.

Sharkey fue un influyente y consultora de cuidado de la piel en el área de Houston

La madre de Sharkey habló con ABC13 después de la muerte de su hija y dijo que la joven “tenía mucho que ofrecer”. Ella dijo que a la brillante joven de 26 años le encantaba viajar pero que estaba “apagada. Y no sé por qué. La horrible naturaleza de sus últimos momentos, ni siquiera puedo imaginarlo”. Basándose en parte en el instinto de madre, explicó: “Creo que la asesinaron, sí”.

Sharkey estudió educación en biología en la Universidad de Pittsburgh en Bradford, según su perfil de Facebook, y trabajó como mentora en Monat, una empresa premium de cuidado del cabello y la piel. Tenía más de 21,000 seguidores en Instagram al momento de su muerte y había estado compartiendo publicaciones sobre su estilo de vida y cuidado de la piel en su página.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com