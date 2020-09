Alexandria Ocasio: El debate demostró que “Trump es un supremacista blanco”

El presidente Donald Trump no condenó de manera inequívoca y directa la supremacía blanca y el grupo de extrema derecha “Proud Boys”, cuando Chris Wallace, quien moderaba el debate presidencial del martes 29 de septiembre por la noche contra Biden, le pidió repetidamente hacerlo.

Incluso los comentaristas y legisladores conservadores llamaron al momento un punto bajo de la noche y recomendaron que Trump haga una condena explícita de la ideología y los grupos lo antes posible. “Tiene que aclarar eso de inmediato”, dijo el miércoles Brian Kilmeade de Fox News.

Sin embargo, la congresista demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que no le sorprendió el momento viral y declaró claramente el martes por la noche que “Donald Trump es un supremacista blanco”.

Donald Trump is a white supremacist. People have been warning about this for a long time. They were ridiculed, called hyperbolic & radical – not bc they were wrong, but bc others couldn’t accept that our country elected a supremacist as President. This is fascism at our door. https://t.co/sahloCJt25 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 30, 2020

Ocasio-Cortez dijo que la gente ha estado advirtiendo que Trump es un supremacista blanco “durante mucho tiempo” y advirtió que el fascismo está “en nuestra puerta”.

Ocasio-Cortéz lanzó algunos tweets en vivo durante el debate y publicó el ahora infame clip, en el que Trump dijo: “Seguro”, estaría dispuesto a condenar a los supremacistas blancos, pero luego no lo hizo. En lugar de eso, el presidente dijo: “Proud Boys, retrocedan y retírense. Pero te diré una cosa: alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda”.

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down…" Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu — Axios (@axios) September 30, 2020

Los miembros de Proud Boys en todo el país tomaron las palabras de Trump como un respaldo, no como una condena, según informó Heavy.

El organizador de Proud Boys, Joe Biggs, se refirió al asunto y publicó: “¡Trump básicamente dijo que los jodieramos! Esto me hace muy feliz”.

Ocasio-Cortez dijo que no escuchó nada que la sorprendiera.

“Donald Trump es un supremacista blanco”, dijo. “La gente ha estado advirtiendo sobre esto durante mucho tiempo. Fueron ridiculizados, llamados hiperbólicos y radicales, no porque estuvieran equivocados, sino porque otros no podían aceptar que nuestro país eligiera a un supremacista como presidente. Esto es fascismo a nuestra puerta”, concluyó.

Hogan Gidley, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Trump en realidad condenó la supremacía blanca 3 veces en el debate.

John Berman de CNN presionó al subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, el miércoles por la mañana sobre la aparente negativa de Trump a condenar la supremacía blanca. En lugar de ofrecer una declaración de aclaración o una condena de Trump, Gidley afirmó que Trump condenó a los supremacistas blancos y a los Proud Boys “tres veces” durante el debate.

Trump Campaign Press Sec. Hogan Gidley claims Trump *did* condemn white supremacists "three times in the one clip you just played." CNN's John Berman pushes back: "The president said yes I will … and then the president didn't do it." pic.twitter.com/uuvbdHrVIO — The Recount (@therecount) September 30, 2020

“Para ser claro como el cristal, ¿verdad, Hogan Gidley? No estoy seguro de que pueda hablar en nombre del presidente, porque el presidente tuvo la oportunidad de condenarlos anoche y no lo hizo. ¿Proud Boys?”, Preguntó Berman.

There’s no other way to put it: the President of the United States refused to disavow white supremacists on the debate stage last night. pic.twitter.com/Q3VZTW1vUV — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

“Absolutamente lo hago, pero no importa lo que haga. No me postulo para presidente de los Estados Unidos. El presidente lo hace y les hizo un llamado, los ha condenado”, dijo Gidley.



Cuando Berman le recordó a Gidley que Trump, de hecho, no había condenado a los grupos en el debate, Gidley afirmó que Trump había dicho “Claro” tres veces.

La campaña de Biden ya ha cortó un anuncio que presenta el intercambio de debates sobre imágenes de la letal manifestación supremacista blanca de Charlottesville, Virginia, Unite the Right de 2017. El anuncio concluye con citas de miembros de Proud Boys en línea que se regocijan por el comentario de Trump “retrocedan, y retírense”.

Esta es la versión original de Heavy.com