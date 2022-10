Alexandria ‘Alex’ Bell: Joven asesinada en el tiroteo en escuela de Missouri

Alexandria “Alex” Bell fue identificada como la estudiante de secundaria de 16 años que fue asesinada en el tiroteo en la escuela de St. Louis el 24 de octubre de 2022.

Orlando Harris, de 19 años, fue nombrado como el autor del tiroteo. La policía dice que irrumpió en la escuela con un arma larga y asesinó a Bell y al maestro Jean Kirk Kuczka. La policía disparó a Harris hasta matarlo. Otros siete estudiantes resultaron heridos y se encuentran en condición estable, dice la policía.

Kuczka era profesora de salud en la escuela secundaria Central VPA en St. Louis, Missouri.

Esto es lo que necesita saber sobre Alex Bell:

Bell estaba en el equipo de baile de la escuela

El padre de Bell habló con KSDK-TV. Reveló que Alex era un estudiante de segundo año en la escuela y tenía ocho hermanos.

“Le encantaba bailar y estaba en el equipo de baile junior de la escuela”, informó la estación de televisión.

“Esa era mi niña bonita”, escribió un pariente, compartiendo un collage de fotos.

La representante estatal Kimberly-Ann Collins escribió en Facebook: “Descansa en paz a Alex, una chica hermosa, inteligente y talentosa que no se merecía nada de esto”.

Ella no se merecía esto”, escribió un miembro de la familia sobre Alex

“Todos, por favor, oren por mí y mi familia 💔 Mi prima pequeña Alexandria fue una de las víctimas fallecidas del tiroteo en la escuela Active hoy 😭😭 Señor, abrace a mi prima Keisha Acres, los amo, superaremos esto, ella no No me lo merezco 💔💔”, escribió.

Kuczka, la otra víctima, dijo: “No puedo imaginarme en otra carrera que no sea la enseñanza”

La biografía de la profesora de 61 años lee:

No puedo imaginarme en otra carrera que no sea la enseñanza. En la escuela secundaria, enseñé clases de natación en la YMCA. Desde ese momento supe que quería ser maestra. Creo que cada niño es un ser humano único y merece la oportunidad de aprender. También creo que la salud es la materia más increíble de la escuela porque, sin tu salud, no puedes vivir al máximo de tu potencial. Me encanta enseñar Salud y Educación Física y guiar a los estudiantes a tomar decisiones acertadas. ¡Respeto es mi palabra favorita!

Michael Sack, jefe de policía de St. Louis, dijo en una conferencia de prensa el lunes 24 de octubre de 2022 que los oficiales “llegaron a los pocos minutos de que saliera la llamada” e inmediatamente ingresaron a la escuela.

Los estudiantes testigos contaron a los periodistas locales historias aterradoras sobre cómo se escondieron en las aulas, saltaron por las ventanas y escucharon disparos en la escuela. El tirador no ha sido identificado y el motivo sigue sin estar claro.

La biografía de la facultad del maestro dice:

Después de obtener su licenciatura en ciencias de la educación, comenzó a enseñar educación física en Seven Holy Founders en Affton, MO. Durante los siguientes 16 años, Jean desarrolló un programa de educación física para los estudiantes de K-8 SHF. Con el deseo de enseñar estrictamente a niños de escuela intermedia, Jean comenzó su carrera en SLPS en Carr Lane en 2002. Al principio, enseñó educación física, pero quería transmitir su pasión por la salud, por lo que desarrolló un programa de salud para la escuela intermedia. Después de que la salud se convirtió en un curso requerido por el estado para la escuela secundaria, Jean se transfirió a la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts High School, donde ha enseñado salud, finanzas personales y educación física desde 2008.

Según la biografía, vivía en Dittmer, Missouri, con su esposo y uno de sus cinco hijos. “Le gusta pasar tiempo con sus 7 nietos y es una ávida ciclista”, dice la biografía. “Cada año participa en Ride to Cure de JDRF para recaudar fondos para encontrar una cura para la diabetes juvenil, una enfermedad con la que su hijo de 29 años ha estado viviendo durante 19 años”.

En Facebook, las publicaciones de Kuczka se centraron en su familia, sus mascotas, andar en bicicleta y las causas de la diabetes.

