¿Alec Baldwin podrá seguir grabando películas?

El actor Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por el tiroteo de 2021 que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins y lesionó al director Joel Souza en el set de “Rust” en Nuevo México, según el New York Times. El ex actor de “SNL” ha mantenido su inocencia desde que el tiroteo ocurrió mientras ensayaba una escena con un arma de fuego entre toma y toma.

La muerte de Hutchins provocó una investigación criminal de un año sobre Baldwin y otros miembros de la tripulación de “Rust” y dio lugar a varias demandas civiles presentadas contra Baldwin, incluida una demanda por muerte injusta presentada por la familia de Hutchins y demandas por agresión, imposición intencional de angustia emocional, y la imposición deliberada de daño presentada por el supervisor de guión de la película, Mamie Mitchell, según Hollywood Reporter.

Alec Baldwin volvió al cine en marzo de 2022, trabajando en dos películas navideñas coprotagonizadas por su hermano, William Baldwin, informó People. En una entrevista de mayo de 2022 con Hollywood Reporter, el productor de “Rust”, Anjul Nigam, dijo que él y el coproductor Baldwin querían terminar de filmar “Rust”. Un día después de que las autoridades de Nuevo México anunciaran los cargos, el New York Times informó que la película aún está en camino de completarse, con Souza regresando como director.

Esto es lo que necesita saber:

La fiscal del distrito de Nuevo México dice “nadie está por encima de la ley

Los fiscales de Nuevo México anunciaron el 19 de enero de 2023 que Alec Baldwin y Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de la película que supervisó la seguridad de las armas en el set, serán acusados de dos cargos de homicidio involuntario, y los cargos se presentarán formalmente a fines de el mes. Además, el New York Times informó que Dave Halls, el primer asistente de dirección de la película que le entregó el arma a Baldwin, se declaró culpable de uso negligente de un arma mortal a cambio de una sentencia suspendida y seis meses de libertad condicional.

Según Deadline, la fiscal de distrito de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, dijo en un comunicado: “Después de una revisión exhaustiva de las pruebas y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay pruebas suficientes para presentar cargos penales contra Alec Baldwin. y otros miembros del equipo de filmación de ‘Rust’. En mi turno, nadie está por encima de la ley y todos merecen justicia”.

El primer cargo, según Deadline, es un delito grave de cuarto grado con una posible multa de $5,000 y hasta 18 meses de cárcel. El segundo, que según el medio es un cargo de “homicidio involuntario en la comisión de un acto lícito”, también es un delito grave de cuarto grado con las mismas consecuencias potenciales: hasta 18 meses tras las rejas y una multa de $ 5000, pero debido a que involucra un arma de fuego, aumenta a cinco años obligatorios tras las rejas si Baldwin y Gutiérrez-Reed son declarados culpables.

En una entrevista con CNN, Carmack-Altwies dijo: “Este fue un set realmente rápido y suelto, y… nadie estaba haciendo su trabajo. Había tres personas que si hubieran hecho su trabajo ese día, esta tragedia no habría ocurrido, y esos son David Halls y Hannah Gutierrez Reed, y Alec Baldwin. Si hubieran hecho sus deberes básicos, no estaríamos aquí”.

El abogado de Alec Baldwin emite una declaración: “Lucharemos contra estos cargos”

En una declaración proporcionada a NBC News, el abogado de Baldwin, Luke Nikas, dijo que el actor mantiene su inocencia y luchará contra los cargos.

“Esta decisión distorsiona la trágica muerte de Halyna Hutchins y representa un terrible error judicial”, dijo Nikas. “Señor. Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala viva en el arma, ni en ninguna parte del set de filmación. Se apoyó en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas vivas. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos”.

El abogado defensor de Gutiérrez-Reed, Jason Bowles, dijo que su cliente tampoco es responsable de la muerte de Hutchins.

“Hannah está, y siempre ha estado, muy emocionada y triste por este trágico accidente”, dijo Bowles en un comunicado a NBC News. “Pero ella no cometió un homicidio involuntario. Estos cargos son el resultado de una investigación muy defectuosa y una comprensión inexacta de todos los hechos. Tenemos la intención de sacar a la luz toda la verdad y creemos que Hannah será exonerada por un jurado”.

Carmack-Altwies dijo que independientemente de si el tiroteo fue un accidente, los cargos penales están justificados.

“El hecho de que sea un accidente no significa que no sea un delito”, dijo el fiscal a CNN. “No tenían la intención de matar, pero sucedió de todos modos, y sucedió por algo más que una simple negligencia, porque no ejercieron la debida precaución o circunspección”.

A Hutchins, que tenía 42 años en el momento de su muerte, le sobrevivieron su esposo, Matthew Hutchins, y su hijo de nueve años, Aldous.

Según NBC News, un abogado de la familia, Brian Panish, también emitió un comunicado, agradeciendo a las autoridades por su “investigación exhaustiva y determinando que los cargos por homicidio involuntario están justificados”.

En octubre de 2022, CNN informó que la familia de Hutchins llegó a un acuerdo no revelado en su demanda por homicidio culposo contra Baldwin y los miembros del equipo en el set de “Rust”.

Si bien una fuente anónima le dijo al New York Times que la filmación de “Rust” continuará con los supervisores de seguridad en el set, no está claro qué sucederá con los proyectos cinematográficos actuales de Baldwin, incluidas las dos películas navideñas híbridas de acción en vivo y animación que colaboró. -producida y protagonizada junto a su hermano William, titulada “Kid Santa” y “Billie’s Magic World”. En una entrevista de agosto de 2022 con CNN, Baldwin dijo que había “perdido cinco trabajos” en los meses posteriores al tiroteo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ben Savage se postulará para el Congreso de Estados Unidos