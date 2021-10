Revelan cómo el actor Alec Baldwin mató a su compañera: ¿Qué pasó en el set?

El accidente por el que el actor Alec Baldwin mató a un compañero de trabajo en pleno set conmocionó al mundo del cine. Este domingo se aclaró cómo fue el episodio. El director de la película Rust, Joel Souza, contó ante la policía detalles del fatídico desenlace. Su declaración fue difundida por los medios estadounidenses como la CNN.

Joel Souza, quien también fue herido en el hombro por un impacto de bala, contó que Baldwin se encontraba desenfundando un revólver y apuntando a cámara. La acción era parte de un ensayo en el set de la película Rust, cuyo rodaje se vio interrumpido por el accidente.

Así lo confirmó el director de “Rust”, Joel Souza, quien resultó herido tras el disparo. https://t.co/fRw9WLOXpE — VOS (@VOScomar) October 25, 2021

En el momento en que Baldwin desenfundaba y apuntaba el arma se disparó y le dio en el pecho a la directora de fotografía. Cabe señalar que de momento se investiga cómo fue que el arma de utilería estaba cargada con munición real.

Este sábado hubo un homenaje a la luz de las velas en homenaje a la directora de fotografía Halyna Hutchins, muerta por el balazo accidental que se escapó del arma con la que ensayaba el reconocido actor Alec Baldwin.

El hecho ocurrió el pasado jueves en Rancho Bonanza Creek, en Santa Fe. La víctima fatal tenía 42 años.

El parte policial

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicó el comunicado en el que se da cuenta del testimonio de Joel Souza, director de la película Rust.

El director de "Rust" revela cómo ocurrió el accidente entre Baldwin y Hutchins https://t.co/e6HoAcmBQs pic.twitter.com/73NJ6uIShK — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) October 25, 2021

“Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”, reza el comunicado.

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que (Hutchins) comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, agregan en la declaración jurada.

Investigan por qué el arma tenía munición real

El diario The New York Times reveló que Alex Souza no supo qué decir cuando los investigadores le preguntaron acerca de por qué el arma de utilería estaba cargada con munición real.

🎦🇺🇸 #VideosRED92 | #ÚLTIMAHORA | Este es el set donde se filmaba la película "Rust" en Nuevo México, donde el actor y director #AlecBaldwin disparó un arma de utilería matando accidentalmente a la directora de fotografía #HalynaHutchins e hiriendo al director, #JoelSouza. pic.twitter.com/uObsy1uCmL — RED 92 (@RED92cadadiamas) October 22, 2021

El director de Rust dijo que el arma había pasado los controles pertinentes de seguridad en el set. Primero fue revisada por el armero o armera contratado especialmente para los rodajes en los que los actores manipulan armas de fuego (en el caso de Rust su nombre es Hannah Gutiérrez-Reed).

The New York Times explicó en su informe el protocolo del manejo de armas en los sets de las películas. Una vez que el arma fue revisada por el armero, esta pasa al asistente de dirección, que es el responsable de entregárselas a los actores. Nadie más puede tocar estas herramientas. En ese caso, se estima que el accidente de Rust pueda ser debidamente aclarado cuando se conozcan los testimonios de la armera del rodaje y la del asistente de dirección, Dave Halls.

El director de "Rust" reveló que Alec Baldwin ensayaba apuntar con el arma a la cámara https://t.co/CXHvs3493x — minutouno (@minutounocom) October 25, 2021

Reid Russell, camarógrafo que se encontraba junto a Hutchins al momento del balazo, declaró que la mujer cayó al piso y enseguida comenzó a indicar que no sentía las piernas.

Rusell vio cómo el asistente de dirección, el ya mencionado Dave Halls, quien tiene más de veinte años de experiencia en producciones cinematográficas, le entregaba el arma a Alec Baldwin al grito de “arma fría”. “Arma fría” es un código que se utiliza en los sets de filmación para indicar que el arma que se entrega está descargada.

La Justicia de Santa Fe deberá investigar quién actuó negligentemente para que Alec Baldwin llegara a creer que tenía entre manos un arma descargada cuando en realidad no era así.

LEER MÁS: Alec Baldwin reaccionó sobre el terrible accidente de la muerte de Halyna Hutchins

Sigue a AhoraMismo en Instagram