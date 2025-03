Alcaldesa de NJ fue arrestada por manejar ebria con su hijo de 2 años-VIDEOS

Gina LaPlaca, alcaldesa del municipio de Lumberton, Nueva Jersey, fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos del alcohol el 17 de marzo tras admitir ante la policía que había bebido alcohol antes de recoger a su hijo de 2 años de la guardería, según reportó TMZ y People.

El momento del arresto quedo grabado en las cámaras corporales de los policías que la detuvieron afuera de su residencia. Las imágenes han sido publicadas esta semana. Abajo puede ver todo lo que sucedió cuando la mujer de 45 años fue arrestada.

En el video se puede ver a la alcaldesa tambaleándose y sin poder hablar claro. Mientras los policías le aplicaban la prueba de ebriedad.

Newly released bodycam footage shows the moment Gina LaPlaca, Democrat mayor of Lumberton, NJ, was arrested for driving under the influence—with her toddler in the back seat.

La policía respondió al reporte que un testigo hizo en la comisaría que fue a denunciar a la mujer que estaba conduciendo erráticamente con un niño en el asiento trasero.

Un video muestra al testigo hablando con la policía y le dice que vio a LaPlaca conduciendo “sobre el césped un par de veces” antes de que el testigo la alcanzara en un semáforo en rojo y se diera cuenta de que había un niño pequeño en el asiento trasero del coche.

