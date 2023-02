Alan Shaw: ¿Quién es el presidente de la corporación Norfolk Southern?

Alan Shaw es el presidente y director ejecutivo de Norfolk Southern Corporation, con sede en Georgia, que está bajo la mira después de que un descarrilamiento de tren en East Palestine, Ohio, generó preocupaciones ambientales y de salud entre los residentes.

Shaw, de 55 años, que ha vivido en Georgia y Virginia, según los registros públicos, está casado y tiene cuatro hijos, dice una biografía suya de Freight Waves. Su patrimonio neto se estima en más de $11 millones, informa Wall Mine. Según los registros en línea, su nombre completo es Alan Howard Shaw.

En un comunicado de prensa fechado el 14 de febrero de 2023, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, le dijo a Shaw: “Puede estar seguro de que Pensilvania responsabilizará a Norfolk Southern por todos los impactos en nuestra Commonwealth”. Acusó a la compañía de Shaw de una variedad de fallas.

El tren Norfolk Southern descarriló en East Palestine, Ohio, el 3 de febrero de 2023. El gobernador de Pensilvania escribió en una carta a Shaw que el descarrilamiento ocurrió a un cuarto de milla de la línea estatal de Pensilvania. “Ha tenido un impacto significativo en los residentes, las empresas y el medio ambiente en el condado de Beaver”, escribió Shapiro en la carta a Shaw.

Según CBS News, los residentes se han quejado de que una “‘liberación tóxica’ de los químicos peligrosos a bordo” los dejó con “dolores de cabeza, erupciones cutáneas, problemas respiratorios y tos dolorosa”. La compañía entregó a la Agencia de Protección Ambiental una lista de productos químicos peligrosos a bordo.

Rob McFadden, quien condujo desde Canton, Ohio, para ayudar a Palestina Oriental, le dijo a USA Today: “Literalmente, a la ciudad les arrojaron una bomba”.

1. Alan Shaw, dueño de una casa de $4.8 millones en Georgia, ha desarrollado su carrera en Norfolk Southern Corporation, trabajando en transporte de carbón, marketing y otras áreas

Según Wall Mine, el patrimonio neto estimado de Shaw era de al menos 11,2 millones de dólares en enero de 2023.

Shaw posee “más de 3,141 unidades de acciones de Norfolk Southern con un valor de más de $8,342,995 y durante los últimos 7 años vendió acciones de NSC con un valor de más de $2,015,680. Además, gana $873,416 como presidente en Norfolk Southern”, informó Wall Mine.

Sin embargo, Daily Mail informó que Shaw “gana 4,5 millones de dólares al año, vive en una mansión de 4,25 millones de dólares y tiene un imperio inmobiliario”. El sitio de noticias británico informó que Shaw “posee más de 20 propiedades en Georgia y Virginia, pero pasa la mayor parte de su tiempo en una mansión de $ 4,2 millones en Atlanta o en uno de sus dos barcos”.

Zillow ahora enumera la mansión de Atlanta con un valor de $4,841,900. Heavy no se vincula al sitio de Zillow para evitar dirigir a las personas a la dirección de la casa de Shaw.

Según su página de LinkedIn, Shaw ha sido presidente y director ejecutivo de Norfolk Southern durante 10 meses y presidente durante un año y tres meses.

Fue vicepresidente ejecutivo y director de marketing de la compañía durante ocho años en el área de Norfolk, Virginia, según su página de LinkedIn.

Shaw fue vicepresidente de operaciones intermodales durante un año y ocho meses. Fue vicepresidente del grupo de “químicos” durante un año y ocho meses, según su página de LinkedIn.

La biografía de Shaw en el sitio Freight Waves agrega:

Alan se desempeñó como vicepresidente de operaciones intermodales (2013-2015), vicepresidente de grupo de productos químicos (2009-2013), vicepresidente de grupo de servicios de transporte de carbón (2008-2009), director de servicios de transporte de carbón (2002-2008) y Ha ocupado varios puestos de personal en los departamentos de Carbón y Finanzas (1994-2002).

La página de LinkedIn de la empresa dice que Norfolk Southern Corporation y sus empresas predecesoras existen desde 1827.

“Hoy, opera una red de transporte de carga centrada en el cliente e impulsada por las operaciones. Comprometidos con promover la sustentabilidad, Norfolk Southern ayuda a sus clientes a evitar 15 millones de toneladas de emisiones de carbono anuales mediante el envío por ferrocarril”, dice la página de LinkedIn de la compañía.

“Its dedicated team members deliver more than 7 million carloads annually, from agriculture to consumer goods, and is the largest rail shipper of auto products and metals in North America.”

The company page continues, “Norfolk Southern also has the most extensive intermodal network in the eastern U.S., serving a majority of the country’s population and manufacturing base, with connections to every major container port on the Atlantic coast as well as the Gulf of Mexico and Great Lakes.”

2. El gobernador de Pensilvania le escribió a Alan Shaw una carta ‘expresando serias preocupaciones’ después de que 38 vagones de tren se descarrilaran en East Palestine, Ohio

Según un comunicado de prensa de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el 3 de febrero de 2023, aproximadamente a las 8:54 p.m.”

Como resultado del descarrilamiento, “38 vagones descarrilaron y se produjo un incendio que dañó otros 12 vagones”, informó la NTSB. “Había un total de 20 vagones de materiales peligrosos en el tren, 11 de los cuales descarrilaron. Una lista de lo que transportaban los vagones descarrilados está disponible en línea. No se reportaron muertes ni heridos”.

El comunicado continuó: “NTSB está realizando una investigación de seguridad para determinar la causa probable del descarrilamiento y emitir recomendaciones de seguridad, si es necesario, para evitar futuros descarrilamientos”.

NTSB señaló,

Los investigadores de la NTSB identificaron y examinaron el vagón que inició el descarrilamiento. El video de vigilancia de una residencia mostró lo que parece ser un cojinete de rueda en la etapa final de falla por sobrecalentamiento momentos antes del descarrilamiento. El juego de ruedas del presunto vagón se ha recolectado como evidencia para el examen metalúrgico. El presunto cojinete de rueda sobrecalentado ha sido recolectado y será examinado por ingenieros del Laboratorio de Materiales de la NTSB en Washington, D.C. Los vagones cisterna están siendo descontaminados actualmente. Una vez que se complete el proceso, los investigadores de la NTSB regresarán a Ohio para completar un examen exhaustivo de los carros tanque.

En el comunicado de prensa, el gobernador anunció que envió una carta a Shaw “expresando serias preocupaciones con respecto a la gestión de la compañía del descarrilamiento del tren del 3 de febrero”.

Según Shapiro, “los líderes locales y estatales están frustrados y preocupados por el desprecio de Norfolk Southern por las mejores prácticas de gestión de crisis y están de acuerdo en que Norfolk Southern podría haber puesto en riesgo la salud y el bienestar de los habitantes de Pensilvania”.

El comunicado de prensa de Shapiro dice que Pensilvania “sigue sin tener lecturas preocupantes sobre la calidad del aire o el agua después de este incidente. El Departamento de Protección Ambiental continuará trabajando con sus socios para monitorear de cerca la calidad del aire y el agua en las próximas semanas y meses”.

Lea la carta completa del gobernador a Shaw aquí.

El gobernador escribió en su carta que Norfolk Southern “no pudo implementar el Comando Unificado, creando confusión y dando como resultado una falta general de conocimiento para los socorristas y la gestión de emergencias de las tácticas que Norfolk Southern planeó en respuesta”.

Al comienzo del incidente, el personal de Norfolk Southern “se separó del resto de la estructura de gestión de incidentes en el Puesto de Comando de Incidentes para llevar a cabo una planificación operativa y táctica por separado, lo que obligó a las agencias de respuesta estatales y locales a reaccionar ante las tácticas que se desarrollaron unilateralmente y sin la combinación aportes de agencias estatales clave”, escribió Shapiro.

También acusó a Norfolk Southern de brindar “información inexacta y modelos contradictorios sobre el impacto de la liberación controlada que dificultó la toma de decisiones sobre medidas de protección inmediatamente después del descarrilamiento”.

Norfolk Southern “no notificó inicialmente a las agencias de respuesta estatales y locales sobre su intención de ventilar y quemar los cinco autos que contenían cloruro de vinilo, en lugar de solo el auto que el personal de Norfolk Southern identificó originalmente”, escribió Shapiro.

La compañía no “informó de inmediato a las autoridades sobre la cantidad de vagones que contenían productos químicos peligrosos”, dice la carta del gobernador.

Acusa a los funcionarios de la empresa de no estar dispuestos a “explorar o articular cursos de acción alternativos a su propuesta de ventilación y quema”, según el gobernador.

“Aunque aprecio que responder a los descarrilamientos de trenes presenta una serie de desafíos complejos, el incumplimiento de los estándares de práctica bien aceptados relacionados con la gestión de incidentes y la priorización de un cronograma acelerado y arbitrario para reabrir la línea ferroviaria inyectó un riesgo innecesario y creó confusión en el proceso”, escribió Shapiro.

El “bien conocido opuesto a las regulaciones modernizadas de Norfolk Southern requiere un mayor escrutinio”, escribió.

Según CBS News, el tren, que se originó en Illinois, descarriló una vez antes.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, tuiteó: “La Administración DeWine ha estado en contacto diario con FEMA para discutir la necesidad de apoyo federal, pero FEMA continúa informando que Ohio no es elegible para recibir asistencia en este momento. Continuaré trabajando con FEMA para determinar qué asistencia se puede brindar”.

También tuiteó: “Hablé con la Casa Blanca temprano esta mañana para abordar la necesidad de ayuda federal en el este de Palestina. Como resultado de esta conversación, solicité asistencia del Departamento de Salud/Servicios Humanos de los EE.UU., el Equipo de Respuesta de Salud y Emergencias y los CDC para brindar apoyo directo”.

Según DeWine, “los resultados de las nuevas pruebas de agua no muestran la detección de contaminantes en el sistema de agua municipal de Palestina Oriental. Con los resultados de estas pruebas, @OhioEPA confía en que el agua municipal es segura para beber”.

3. “No nos alejaremos”, escribió Alan Shaw en una carta a la comunidad de Palestina Oriental, pero los ejecutivos del sur de Norfolk no se presentaron a una reunión en el ayuntamiento con residentes enojados

Según USA Today, el alcalde de Palestina Oriental, Trent Conaway, dijo que los ejecutivos de Norfolk Southern no asistieron a una reunión en el ayuntamiento con residentes preocupados porque no se sentían seguros.

“Estaban en todas las reuniones, luego hoy recibí una llamada telefónica de que no se sentían seguros”, dijo Conaway a los residentes reunidos, según USA Today. “Estoy tan frustrado como tú… Estoy tratando de obtener respuestas. No puedo obligarlos a estar aquí.

Los residentes expresaron su enojo por la reunión, según USA Today, que informó que una mujer gritó: “¿Por qué la gente se enferma si no hay nada en el aire o el agua?”.

Según PR Newswire, Alan H. Shaw compartió sus pensamientos en una carta a la comunidad.

La carta dice:

No nos iremos, Palestina Oriental. Cuando visité Palestina Oriental la semana pasada, me dijeron cómo el descarrilamiento del tren ha cambiado sus vidas y cuán preocupados están por la seguridad de su aire, agua y tierra. Muchos de ustedes también se han acercado a Norfolk Southern para compartir sus miedos, su ira y su frustración. Te escucho. Te oimos. Sé que también tiene preguntas sobre si Norfolk Southern estará aquí para ayudar a hacer las cosas bien. Mi respuesta simple es que estamos aquí y nos quedaremos aquí todo el tiempo que sea necesario para garantizar su seguridad y ayudar a que Palestina Oriental se recupere y prospere. Nuestro trabajo está en marcha. Los equipos están limpiando el sitio a fondo, de manera responsable y segura. Nuestro Centro de Asistencia Familiar está ayudando a los miembros de la comunidad a satisfacer necesidades inmediatas. Junto con los funcionarios de salud locales, hemos implementado un programa integral de pruebas para garantizar la seguridad del agua, el aire y el suelo de Palestina Oriental. Y hemos establecido un fondo de apoyo comunitario de $1 millón como pago inicial de nuestro compromiso de ayudar a reconstruir. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. A medida que continuamos con la limpieza del sitio, la NTSB avanza con su investigación y se llevan a cabo las pruebas ambientales necesarias, prometo mantenerlo actualizado en cada paso del camino. Sé que todavía hay muchas preguntas sin respuestas. Sé que estás cansado. Sé que estás preocupado. No te vamos a defraudar.

En 2022, Shaw hizo una serie de donaciones de campaña al Fondo de Buen Gobierno del Sur de Norfolk, según la Comisión Federal de Elecciones. Puedes ver sus desembolsos aquí.

El senador JD Vance, republicano por Ohio, pidió a la administración del presidente Joe Biden que “deje de culpar a Donald Trump” tras el descarrilamiento del tren, según Fox News.

“No he hablado con el presidente Biden. Mi mensaje para él es bastante simple. Uno, el Departamento de Transporte, su Departamento de Transporte, tiene cosas que pueden hacer”, dijo Vance, según Fox. “Dejen de culpar a Donald Trump, un tipo que no ha sido presidente durante tres años, y usen los poderes del gobierno federal para hacer lo necesario para ayudar a las personas de esta comunidad”.

Según Fox News, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, “esperó 10 días antes de abordar el descarrilamiento”.

Sin embargo, el escrutinio también ha recaído en el retiro de la regla de frenado por parte de la administración Trump.

Buttigieg tuiteó: “Estamos limitados por la ley en algunas áreas de la regulación ferroviaria (como la regla de frenado retirada por la administración Trump en 2018 debido a una ley aprobada por el Congreso en 2015), pero estamos usando los poderes que tenemos para mantener gente segura.”

Según Lever News, antes del descarrilamiento, Norfolk Southern “ayudó a anular una regla de seguridad federal destinada a mejorar los sistemas de frenado de la era de la Guerra Civil de la industria ferroviaria”.

Lever News informó que la compañía lanzó un “bombardeo de cabildeo contra las normas de seguridad del transporte más estrictas”, pero Norfolk Southern “pagó millones a los ejecutivos y gastó miles de millones en recompras de acciones, todo mientras la compañía despidió a miles de empleados a pesar de las advertencias de que la falta de personal está intensificando los riesgos de seguridad”.

Según Lever News, los funcionarios de Norfolk Southern “también rechazaron una iniciativa de los accionistas que podría haber requerido que los ejecutivos de la empresa ‘evaluaran, revisaran y mitigaran los riesgos del transporte de materiales peligrosos'”.

4. Alan Shaw, quien se graduó de Virginia Tech, es miembro de las juntas de universidades y grupos comunitarios

Según su página de LinkedIn, Shaw tiene una maestría en Administración de Empresas de Virginia Tech, que obtuvo en 1992.

Tiene una licenciatura en ciencias en Aeroespacial de Virginia Tech en 1989, dice la página.

Según una biografía de Shaw en Freight Waves, “También se graduó del Programa de Administración General de la Escuela de Negocios de Harvard (2012) y obtuvo la designación de Chartered Financial Analyst (1997) de la Asociación para la Investigación de Inversiones y Administración”.

Shaw ha sido miembro de la junta directiva o fideicomisarios de Metro Atlanta Chapter, Atlanta Committee for Progress, Virginia Wesleyan University, Pace Academy y Roanoke College, dice su página de LinkedIn.

5. Alan Shaw, quien está casado y tiene cuatro hijos, llenó una vieja página de Facebook con fotos de sus hijos

Una biografía de Freight Waves dice que “Alan y su esposa, Tiffany, viven en Atlanta, GA con sus cuatro hijos”.

Según los registros de propiedad, el nombre completo de la esposa de Shaw, de 51 años, es Tiffany Tilley Shaw.

El obituario de su padre dice que Templeton “Sonny” Tilley nació en Virginia Occidental y se retiró “de la planta de ensamblaje de Norfolk de Ford Motor Company después de 43 años de servicio. Era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

Shaw llenó una antigua página de Facebook con fotos de sus hijos, esposa y familia y actividades al aire libre, como pescar con mosca en Montana, disfrutar de un lago y andar en trineo con sus hijos.

