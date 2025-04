Congresista Al Green promete activar juicio político contra Trump: ¿Cuándo?

El representante de Texas, Al Green, quien presentó artículos de juicio político contra el presidente Trump durante su primer mandato, promete hacerlo nuevamente dentro de un mes. “Necesitamos un Senado que lo condene esta vez, y quiero que sepan, de corazón, que entiendo que es un Goliat. Es un Goliat. Tiene el control de los generales del ejército. Tiene el control del Departamento de Justicia. Tiene el control del Partido Republicano, pero, amigos míos, por cada Goliat, hay un David”, dijo Green al dirigirse a los manifestantes en la manifestación “¡Manos Fuera!” en Washington D. C. este sábado, reporta The Hill. “Y quiero que sepa, señor presidente, que este David va a presentar cargos de destitución en su contra en los próximos 30 días. En los próximos 30 días, presentaré cargos de destitución. Voy por usted. Señor presidente, este David va por usted”, dijo el demócrata texano.

Green, quien prometió presentar cargos de destitución contra Trump hace aproximadamente dos meses, argumentó que Trump no “merece el cargo” que ocupa. “No se le puede confiar la libertad y la justicia para todos. No se le puede confiar el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Voy por usted. Soy su David. Que Dios lo bendiga”, dijo Green.

MEDIA ADVISORY: Congressman Al Green Joins Tens of Thousands at the "Hands Off!" Rally in Washington, D.C., Announces Impeachment Plan Against Trump, and Advocates for the Protection of Medicaid, Medicare, and Social Security. You can access the short 8-minute clip here:… pic.twitter.com/VCIcc9YgJQ

— U.S. Representative Al Green (@RepAlGreen) April 6, 2025