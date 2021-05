Hallan cuerpo de estudiante desaparecido en Nueva Jersey: Ajay Sah

El cuerpo sin vida de un estudiante universitario, identificado como Ajay Sah, de 22 años, fue hallado en las vías fluviales del Canal Anchorage en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con las autoridades locales, Sah estaba desaparecido desde el pasado 19 de enero que fue visto por última vez en el campus de la Universidad Drew en Madison, Nueva Jersey.

Un portavoz de La Oficina del Fiscal del Condado de Morris declaró a Patch que no creen que exista algún tipo de actividad criminal en relación con la muerte del adolescente de origen nepalí.

Earlier today, the Drew community received tragic news that Ajay Sah C'22, who had been missing since January 19, had passed away. Ajay will be greatly missed by the entire Drew community.

— Drew University (@DrewUniversity) May 3, 2021