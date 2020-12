Los nuevos AirPods Max de Apple generan ésta polémica tras su lanzamiento oficial

Apple ha anunciado hoy los AirPods Max, unos innovadores auriculares inalámbricos que llevan la magia de los AirPods a un diseño circumaural con sonido de alta fidelidad.

El gran detalle de los AirPods Max es que combinan un diseño acústico a medida. Tienen con el nuevo chip H1 además de un software avanzado que potencia el audio computacional para ofrecer una experiencia de audio revolucionaria con ecualización adaptativa, cancelación activa de ruido, modo de sonido ambiente y audio espacial.

Desde el lanzamiento de su primera versión, los AirPods se han convertido en uno de los más populares del mundo. Fue uno de los primeros en establecer el tan aclamado sistema de configuración, sonido increíble y diseño emblemático.

Los AirPods Max, que estuvieron en desarrollo durante cuatro años. Pero lo que se quiere ver es cuánto ha mejorado ahora en el 2020 ya que el mercado para este tipo de producto se ha vuelto hipercompetitivo.

Introducing AirPods Max — AppleHigh-fidelity audio. Active Noise Cancellation with Transparency mode. Spatial audio for theater-like sound that surrounds you. Stunning design with an exceptional fit. All with the effortless magic of AirPods. Learn more about AirPods Max at http://apple.com/airpodsmax “Empty Dancefloor” by Soulwax http://apple.co/soulwax 2020-12-08T15:48:18Z

Desde la diadema hasta las almohadillas, todos los elementos de los AirPods Max se han diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento acústico excepcional a cada usuario. La malla transpirable que recorre toda la diadema está diseñada para distribuir el peso y reducir la presión sobre la cabeza. La diadema tiene una estructura de acero inoxidable que proporciona fuerza, flexibilidad y confort para una amplia variedad de formas y tamaños de cabezas. Los brazos telescópicos de la diadema se extienden con fluidez y mantienen la posición para proporcionar el ajuste deseado.

Los AirPods Max incluyen un transductor dinámico de 40mm diseñado por Apple que proporciona graves ricos y profundos, medios precisos y una extensión de agudos nítida y limpia para disfrutar de cada nota. Gracias a un exclusivo motor de dos anillos magnéticos de neodimio, los AirPods Max mantienen una distorsión armónica total inferior al 1% en todo el espectro audible, incluso a volumen máximo.1 Con un chip H1 diseñado por Apple en cada auricular, diseño acústico a medida y software avanzado, los AirPods Max utilizan audio computacional para proporcionar la mejor experiencia posible.

Mediante el uso de los 10 núcleos de audio (capaces de realizar nueve mil millones de operaciones por segundo), el audio computacional ofrece una revolucionaria experiencia de escucha que incluye ecualizador adaptativo, cancelación activa de ruido, modo de sonido ambiente y audio espacial.

AirPods Max YA OFICIAL y no todo te gustará… ❌Apple acaba de lanzar los AirPods Max, los nuevos auriculares profesionales que tanto se rumoreaban como AirPods Studio. En este video os contamos nuestras impresiones y ya os avisamos que no todo os gustará. Fuentes Apple: https://www.youtube.com/user/Apple Colaboradores: 🛍 Yaphone, compra tus teléfonos aquí: http://bit.ly/telefonosbaratos Sitios web 🖥 Web oficial: https://lamanzanamordida.net Redes sociales: 💁🏻‍♂️ Twitter:… 2020-12-08T18:30:44Z

La gran controversia

De acuerdo a algunos informes iniciales que le quieren dar un poco más de perspectiva, estos auriculares cuestan la mitad de una bicicleta de ejercicios de la marca Peloton o PS5.

Además Apple te dará la opción de tener un cable de audio, algo que suele ser algo que normalmente viene con este tipo de auricular.

El tema precio (aún con los planes de financiación que ofrece Apple) es algo que va a disuadir al consumidor común. Esto teniendo en cuenta que hay otras marcas que posiblemente tienen la misma calidad por un precio increíblemente inferior. En el 2020 han salido marcas como Raycon o el súper popularSony XM4 que cuestan casi la tercera o cuarta parte de los cuestan los Airpods Max teniendo en cuenta que ya existe esta tecnología.

En otras palabras, Apple sabe muy bien a quién le están vendiendo este producto. El factor exclusividad y estatus tiene mucho que ver con este tipo de producto y su potencial.

