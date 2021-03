Ahmad Alissa acusado del tiroteo en Boulder atacó en redes a Donald Trump

Ahmad Alissa, el acusado de del tiroteo ocurrido este 22 de marzo en Boulder, en el pasado escribió sobre sus ideologías política a través de su Facebook, criticando en ese entonces al presidente Donald Trump e incluso llamando a Trump un “maldito”.

Aunque sus publicaciones no dicen si es demócrata o si tiene otra afiliación política, acusó a Trump de haber sido elegido por racismo y elogió la inclusión de la candidatura del Partido Demócrata.

En publicaciones en su página de Facebook eliminada desde entonces, Alissa también criticó el manejo de Donald Trump sobre los refugiados y la inmigración. Según su página de Facebook, Alissa nació en Siria y llegó a los Estados Unidos a los 3 años con su familia.

Aunque el motivo del tiroteo ocurrido en Boulder aún no está del todo claro, las autoridades no creen, al menos hasta ahora, que sea un ataque terrorista, según el reportero Pete Williams en MSNBC.

Sin embargo, las autoridades enfatizaron que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y han declarado repetidamente que el motivo específico aún no está claro. En este momento, no hay indicios de que la religión o la política de Alissa hayan sido el motivo del tiroteo masivo.

El sospechoso fue identificado por las autoridades en una conferencia de prensa el 23 de marzo de 2021.

“¿Por qué pasó esto?” preguntó el fiscal de distrito Michael Dougherty. Dijo que eso no estaba claro y que todavía está bajo investigación”. Estamos en las primeras etapas de la investigación. Hay mucho que conocer”, dijo.

Esto es lo que necesita saber:

Alissa escribió en Facebook que creía que Donald Trump ganó las elecciones de 2016 debido al racismo

En Facebook, Alissa escribió sobre muchos temas que no estaban relacionados con la política. Por ejemplo, escribió sobre su carrera como luchador y sobre ser fanático de las artes marciales mixtas.

Algunas de sus publicaciones fueron sobre la religión musulmana y otras relacionadas con Trump.

Por ejemplo, escribió una publicación acusando a Donald Trump de ganar la presidencia debido al racismo.

En 2018, compartió una historia de Ronan Farrow en posesión de supuestas cintas de “Donald Trump usando la palabra N” de Salon.com y escribió: “Incluso si publicaran las cintas, su base probablemente organizaría una fiesta para él. Podía hacer lo que quisiera y su base aún lo apoyaría independientemente de lo que diga o haga”.

En 2018, escribió sobre Trump: “Heredó una economía en crecimiento y la tasa de desempleo era baja, la economía estaba en una espiral ascendente. Ganó por racismo”.

Llamó a Trump un “idiota”, criticando su postura de refugiado.

Una vez publicó una historia en Facebook criticando el enfoque de Trump hacia la inmigración y escribió: “Por qué los refugiados y los inmigrantes son buenos para Estados Unidos”.

En 2016, escribió: “Realmente no me gusta hablar de política o de cualquier tema serio, pero por favor vote por mi amigo el Monstruo de las Galletas, su compañero de fórmula es Shrek y el secretario de Estado será burro por favor … si vota para él te doy una galleta!”

La página de Facebook de Alissa también contenía publicaciones que incluían citas del profeta islámico Mahoma. Escribió en 2018 en Facebook: “Puede que los musulmanes no sean perfectos, pero el Islam sí lo es”. Dijo que las víctimas musulmanas del tiroteo masivo en una mezquita de Christchurch fueron víctimas de la “islamofobia”. En otra publicación, escribió: “Entonces María usa un hiyab y Jesús no come cerdo y ora de rodillas y manos. Ahí (sic) ambos musulmanes es obvio”.

El 8 de noviembre de 2016, escribió: “Independientemente de la afiliación política, creo que dice mucho que un partido haya tenido el primer presidente de minoría y las primeras mujeres que podrían ser nuestro próximo presidente. Trump ganó, solo el tiempo puede decir lo que sucederá, aparte de eso, seguiré siendo optimista”.

En otra publicación, escribió: “Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Steve simplemente diciendo”. Escribió: “El aborto es repugnante”. Escribió: “Simplemente diciendo que el genocidio en Siria, el genocidio de Ruanda, el holocausto y la esclavitud, todas las cosas terribles que nunca deberían haber sucedido tienen algo en común: demasiado control gubernamental”.

Alissa nació en Siria y criticaba la islamofobia

Durante la conferencia de prensa, las autoridades revelaron que Alissa había vivido “la mayor parte de su vida en Estados Unidos”.

Según la página de Facebook de su hermano mayor, su familia era originaria de Ar Raqqah, Ar Raqqah, Siria. La publicación más reciente de Alissa en Facebook se publicó el 18 de septiembre de 2020. Compartió una publicación del Centro Musulmán que decía: “El Profeta dijo: ‘Si un musulmán planta un árbol o siembra semillas y luego un pájaro, o una persona o un animal come de él, se considera un regalo de caridad”.

En Facebook, Alissa escribió que se mudó a los Estados Unidos en 2002 desde Siria a la edad de 3 años.

Su página de Facebook decía: “Nacido en Siria en 1999 llegó a los EE.UU. En 2002 … Me gusta la lucha libre y los documentales informativos, ese soy yo”.

En Facebook, escribió cosas como: “La mitad de mí quiere estudiar mucho y tener una buena carrera y la otra mitad sólo quiere ir de fiesta y no me importa”.

En otra publicación, escribió: “Los Eids están a punto de llegar, esperamos que todos los musulmanes tengamos un buen Eid y terminemos el Ramadán fuerte”.

Su página dice que estudió informática en Denver.

Alissa pudo haber tenido problemas con la paranoia y escribió sobre preocupaciones de que su teléfono estuviera siendo interceptado

Una vez más, las autoridades no han dicho que haya ningún motivo político o religioso; todavía están investigando.

En MSNBC, el reportero Pete Williams reveló que fuentes federales le dijeron que no ven evidencia de que el tiroteo masivo fuera un ataque terrorista o relacionado con el terrorismo. Dijo que el FBI sería la agencia líder si ese fuera el caso, y la policía de Boulder lidera la investigación.

Williams dijo que los familiares del sospechoso revelaron que “sufría de problemas mentales bastante graves, paranoia, pensaba que la gente siempre lo perseguía”. Williams agregó que hay “registros de encuentros entre él y la policía”. En una publicación de Facebook, Alissa escribió que creía que su “vieja escuela” estaba interceptando su teléfono. En una segunda publicación acusó a “personas racistas islamófobas” de piratear su teléfono.

Un funcionario del FBI, Michael Schneider, habló en la conferencia de prensa del 23 de marzo y dijo: “Nuestro objetivo es realizar una investigación exhaustiva y meticulosa. El FBI está involucrado debido a los recursos que podemos aportar para apoyar a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y la investigación”. Sin embargo, dijo que el FBI estaba trabajando en un papel secundario, en cosas como entrevistas y recopilación de escenas del crimen.

La policía también dio a conocer los nombres de las 10 víctimas que, según dicen, disparó Alissa en la tienda King Soopers en Boulder. Las víctimas tienen entre 20 y 65 años de edad.

Aquí están los nombres de las víctimas:

Denny Stong – 20 años

Neven Stanasic – 23 años

Rikki Olds – 25 años

Tralona Bartkowiak – 49 años

Fuente de Suzanne – 59 años

Teri Leiker – 51 años

Ofc Eric Talley – 51 años

Kevin Mahoney – 61 años

Lynn Murray – 62 años

Jody Waters – 65 años

Puedes leer más sobre las víctimas aquí.

