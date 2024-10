Agricultor le pregunta a Trump: ¿Quién hará trabajos duros si deporta a los indocumentados?

El ex presidente Donald Trump enfrentó preguntas difíciles en un foro organizado por TelevisaUnivision. El candidato republicano respondió preguntas de 100 latinos de diferentes edades que aún no deciden su voto en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El evento duró una hora y fue conducido por Enrique Acevedo.

En el foro, el agricultor Jorge Velásquez, le preguntó a Trump: “He trabajado toda mi vida con estas manos, agachado por horas recogiendo fresas y cortando brócoli. Este duro trabajo es realizado la mayoría por gente indocumentadas. Si usted deporta a esa gente, ¿quién haría ese trabajo y qué precio pagaríamos por la comida?”

Trump respondió: “Gente que entro durante mi administración, estaban entrando legalmente a través de un sistema que está era maravillosa. Porque soy lo mejor que le pudo haber pasado a los agricultores, yo hice lo mejor. Ahora los agricultores les va muy mal bajo está administración. Mientras que bajo mi administración les fue muy bien. Tenemos muchas personas entrando a este país pero queremos que entren legalmente. Porque ellos dejan salir [de sus países] a muchos asesinos, traficantes, terroristas. Nadie sabe quienes son o de donde vienen. Las personas que están más en contra son los hispanos. Ellos están en contra de todo lo que está pasando. Lo que te puede decir que tu trabajo y trabajos de otros están siendo arrebatados por toda está gente que está entrando. Los afroamericanos y los hispanos están perdiendo sus trabajos ahora porque millones de personas están entrando…están dejando salir a muchos de institutos mentales, están vaciando los institutos mentales”.

