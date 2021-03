Brutal agresión a mujer asiática de 65 años en Nueva York [Video]

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, informó del arresto del sospechoso de una brutal agresión en contra de una mujer asiático-estadounidense, acusándolo de agresión como delito de odio.

Mediante un comunicado la entidad policial, identificó que el nombre del agresor corresponde al de Brandon Elliot, cuya edad es de 38 años, oriundo de la Ciudad de Nueva York, y del cual indicó que se enfrenta a cargos por este crimen.

Así mismo, se pudo establecer que el sindicado presenta antecedentes penales por una condena de años de cárcel por el asesinato de su propia madre en el año 2002, pero que en el momento se encuentra en libertad condicional luego de cumplir con 17 años de prisión por dicho homicidio, ya que en 2019 fue liberado, según un portavoz de la policía de Nueva York.

No obstante, sobre su última agresión todavía no se ha determinado la fecha de audiencia, agregó la policía. La información del abogado sobre él en el nuevo caso no fue clara de inmediato.

La agresión que quedó registrada en cámaras de seguridad a la altura del número 360 de la calle 43, en la parte oeste de Manhattan, cerca del Times Square, el lunes pasado alrededor de las 11:40 de la mañana, muestra cuando una mujer adulta mayor de 65 años de edad, nacida en Estados Unidos pero de orígenes asiáticos, iba caminando rumbo a la iglesia, cuando de repente un hombre se encuentra con ella de frente, por la misma acera, la derriba de una patada en el torso y la sigue golpeando en la cabeza mientras, según los agentes, profiere insultos en contra de los asiáticos.

La mujer, que fue identificada por fuentes policiales como Vilma Kari, fue llevada de inmediato al servicio de urgencias médicas, en donde fue hospitalizada por tener la pelvis quebrada y múltiples heridas. El martes fue dada de alta del hospital, luego de ser tratada por heridas graves, dijo un portavoz del hospital, según el Nuevo Día.

De igual manera , el video deja ver aparte del ataque, a dos hombres que observan la escena desde el interior de un edificio, al parecer guardias de seguridad, los cuales no asisten en socorro de la mujer, y por el contrario no intervienen en el acto y esperan a que el agresor se aleje. Uno de ellos cierra la puerta del edificio indiferente ante la adulta herida que se encuentra tirada en el suelo. Es de anotar que estas personas están suspendidas de sus labores en tanto se investiga lo ocurrido. Su sindicado dijo que, según su información, pidieron ayuda de inmediato.

Here is a closer look at the suspect. Again, if you have any information please DM @NYPDTips or call them at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/wOtMz3IfIG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021