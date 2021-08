Conflicto Afganistán: Estados Unidos controla el aeropuerto de Kabul

Luego de que el pasado lunes la situación en Afganistán empeorara, en donde miles de afganos intentaron huir el de país debido a la crisis social y política que se vive actualmente, bajo el régimen Taliban, dejando un saldo de seis personas fallecidas, las tropas de Estados Unidos han tomado el control total del aeropuerto de Kabul, expulsando a la multitud que se encontraba allí, informaron empleados de la aerolínea afgana Kam Air.

“La multitud fue expulsada anoche y llevada fuera del recinto del aeropuerto de Kabul y ahora la situación está en calma y bajo control”, dijo a Efe el martes un empleado de la aerolínea privada afgana Kam Air, en declaraciones citadas por InfoBae.

De acuerdo con información obtenida por Caracol, al interior del aeropuerto hay calma y se llevó a cabo un pacto de no agresión entre los militares y los talibanes. Por su parte, los talibanes, siguen controlando las afueras del aeropuerto y la ciudad en su totalidad. De igual manera, se espera que los vuelos comerciales vuelvan a reanudar sus actividades normalmente, dentro de pocos días.

Este es el momento en que soldados estadounidenses ayudan a niñas y mujeres afganas a trepar el muro del aeropuerto de #Kabul, en #Afganistán, en medio del caos que se vive en la capital tras el regreso de los #talibanes al poder.

¿Quiénes pueden salir del país?

Hasta el momento, solo empleados del aeropuerto y los ciudadanos con documentos de viaje pueden ingresar a las instalaciones del aeropuerto Hamid Karzai, y son quienes están autorizados para abordar alguno de los vuelos. Por su parte, quienes intentan ingresar sin permiso o de manera irregular, son expulsados por los talibanes.

Asimismo, Estados Unidos, reanudó vuelos militares destinados a repatriar a ciudadanos norteamericanos, personal diplomático, afganos y personas de otros países que trabajaron con sus fuerzas durante los veinte años.

“Todo el personal de la embajada está ahora ubicado en las instalaciones del aeropuerto internacional Hamid Karzai, cuyo perímetro está protegido por los militares estadounidenses”, dijo en una breve nota el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró el domingo a EFE que Estados Unidos ha evacuado “a varios cientos de civiles, incluido personal de su embajada y ciudadanos estadounidenses” que estaban en Afganistán.

Entre tanto para asegurar la seguridad de todos, el Pentágono autorizó enviar 1.000 militares más hacia Kabul, siendo en total 6.000 soldados, con el fin de sumar fuerzas y hacerse con el control del tráfico aéreo del aeropuerto de Kabul, facilitar sus propias evacuaciones y las de sus aliados, concluyó John Kirby.

En cuanto a la ciudad, fuera del aeropuerto la situación es muy diferente bajo el nuevo régimen. Aunque en la población hay síntomas de incertidumbre por el nuevo venir, los comerciantes volvieron a abrir sus negocios y el tráfico ya es normal en las calles, aunque hay muy poca presencia de las mujeres.

Todo este caos generado, alertó a la OMS, ya que las aglomeraciones de afganos en el aeropuerto o en puntos claves de la ciudad podría generar una crisis sanitaria. De acuerdo con InfoBae, algunas hospitales se han enfrentado a escasez de suministros y equipos médicos esenciales en medio de la pandemia del Covid-19.

Diálogos con los talibanes

Según el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, el enviado de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, permanece en Doha, Qatar, dialogando con los talibanes y los representantes del Gobierno afgano.

El funcionario indicó que las conversaciones llevadas a cabo continúan entre el delegado estadounidense y representantes de los talibanes, luego de que se establecieran contactos la semana pasada con el grupo insurgente por parte de representantes de Rusia, China y Pakistán, así como también enviados de la ONU y países como Uzbekistán, Alemania y Reino Unido.

De hecho, el portavoz detalló en una rueda de prensa que están trabajando en un “par de frentes diferentes”, tras admitir que la salida del presidente afgano, Ashraf Ghani, de ese país cambió “notablemente” el curso de la situación.

Según InfoBae, en concreto, detalló, las deliberaciones se han concentrado en “preservar la calma en Kabul para mantener una apariencia de seguridad” y en el mensaje de Estados Unidos de que cualquier intento de atacar o intimidar a su personal o sus operaciones en Afganistán recibirá una respuesta “rápida y decisiva”.

El portavoz del Departamento de Estado consideró algunas de las conversaciones con los talibanes “constructivas”, pero subrayó que Estados Unidos prioriza las “acciones, en lugar de escuchar sus voces”.

Entre tanto, desde la ciudad capital de Kabul, este martes se siguieron las conversaciones para determinar el futuro gobierno del país. Fuentes cercanas de las discusiones dijeron que se esperaban “algunas buenas noticias” en uno o dos días máximo, pero evitaron entrar en detalles para no filtrar información de las negociaciones.

AP News informó que, el líder talibán Amir Khan Muttaqi ya ha mantenido varias rondas de contactos con el liderazgo político de Kabul, incluyendo Abdullah Abdullah, quien en su día encabezó el consejo negociador estatal, y el expresidente Hamid Karzai.

Durante la noche se produjo al menos otra ronda de contactos. La discusión parecía centrarse en cómo un ejecutivo dominado por el Talibán respondería a los derechos conquistados en los 20 últimos años. El anuncio de una amnistía general y la petición de que las mujeres regresen al trabajo parecían indicar que se han realizado avances.

Muttaqi, exministro de Educación en el último gobierno talibán, inició los contactos con los líderes políticos afganos antes incluso de que el presidente, Ashraf Ghani, abandonase en secreto el palacio presidencial durante el fin de semana.

Muttaqi había contactado con señores de la guerra aliados de Estados Unidos antes de la caída de Kabul, comenzando aparentemente un proceso de mayor inclusión en su gobierno.

Las conversaciones en marcha buscan incorporar líderes no talibanes al ejecutivo, que según había dicho anteriormente el vocero insurgente Suhail Shaheen, sería un “gobierno afgano inclusivo”.

Shaheen contó antes a The Associated Press que el gobierno se anunciará una vez hayan finalizado las negociaciones

