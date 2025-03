Administración Trump pone en riesgo a la “Green Card”: ¿Quiénes pueden ser deportados?

El arresto de Mahmoud Khalil, residente legal y ex alumno de la Universidad de Columbia que participó en protestas pro-palestinas en el campus en 2024, está creando nuevas preguntas sobre los derechos de los residentes permanentes en Estados Unidos.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Khalil -residente legal de Estados Unidos y casado con una ciudadana estadounidense- en Nueva York el 8 de marzo. Actualmente se encuentra detenido en Luisiana. Khalil no ha sido acusado de ningún delito. Mientras que el gobierno de Trump argumenta que puede deportarlo por motivos de política exterior.

El vicepresidente J.D. Vance reafirma la postura de la administración Trump

Durante una entrevista el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, reafirmó la firme postura de la administración Trump sobre inmigración, afirmando que quienes tengan una “Green Card” podrían ser deportados si se considera que no benefician al país.

En declaraciones a Fox News, Vance dejo claro que tener una Green Card no garantiza la residencia permanente, y agregó que las cifras de deportaciones aumentarán a medida que se intensifiquen los esfuerzos para expulsar a los inmigrantes ilegales.”Una persona con una Green Card no tiene derecho indefinido a permanecer en Estados Unidos”, dijo Vance. “Esto no se trata fundamentalmente de libertad de expresión. Sí, se trata de seguridad nacional, pero también, y más importante aún, de quiénes, como ciudadanos estadounidenses, decidimos que se unan a nuestra comunidad nacional…Y si el secretario de Estado y el presidente deciden que esta persona no debería estar en Estados Unidos y que no tiene derecho legal a quedarse, es así de simple”. Abajo puede ver la entrevista de Vance.

También sugirió además que los estudiantes extranjeros podrían ser deportados si se consideran una amenaza para los intereses nacionales. “Creo que sin duda veremos a algunas personas deportadas con visas de estudiante si determinamos que no es lo mejor para Estados Unidos tenerlas en nuestro país”, declaró el vicepresidente.

Vance también criticó la gran cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades estadounidenses de élite, alegando que ocupan plazas que podrían haber sido para estudiantes estadounidenses. “Muchos de estos estudiantes extranjeros, la mayoría, pagan el flete completo. Así que a veces lo que tenemos en universidades de élite como Columbia o Harvard es un joven estadounidense de clase media bien cualificado, del corazón del país, que no consigue una plaza porque algún oligarca chino, que paga 100.000 dólares al año, la ocupa”, argumentó Vance.

¿Cómo evitar perder la Green Card?

Entérese cómo evitar perder su status legal en los Estados Unidos.

Evite ausentarse por un largo tiempo: Las estadías prolongadas fuera de Estados Unidos (normalmente más de seis meses) pueden generar preocupación por el abandono del estatus de residente permanente legal (LPR). Ausentarse por un año o más sin un permiso de reingreso puede que automáticamente pierda su estatus.

Mantenga vínculos sólidos con EE. UU.: Asegúrese de mantener su residencia, cuentas bancarias en EE. UU., declaraciones de impuestos, empleo y licencia de conducir, entre otros documentos, para demostrar su intención de residir en EE. UU. de forma continua.

Presentar la declaración de impuestos de EE. UU. como residente: No presentar la declaración de impuestos de EE. UU. o declarar como “no residente” puede considerarse evidencia de que no tiene intención de mantener la residencia permanente.

Cumplimiento de las leyes penales y de inmigración: Las condenas por ciertos delitos (fraude, delitos graves, delitos relacionados con drogas, etc.) pueden dar lugar a procedimientos de deportación y a la pérdida de la residencia permanente.

Renovación de la Green Card: Aunque la Green Card física tiene una validez de 10 años, al renovarla no invalida su estatus de LPR, pero puede causar complicaciones cuando viaje o en su empleo.