La administración Trump despidió empleados por error: ¿Qué pasó?

La administración del presidente Donald Trump, incluido el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk, continúa despidiendo a empleados del gobierno federal. Pero en el proceso algunos empleados fueron despedidos por error.

La administración Trump reconoció el domingo por la noche que algunos empleados del gobierno federal que aceptaron la oferta “renuncia diferida”, fueron despedidos por error.

Un funcionario de la Oficina de Gestión de Personal le dijo a ABC News que algunos empleados que respondieron a la oferta “renuncia diferida” antes de la fecha límite la semana pasada pueden haber recibido avisos de despido por error pero, para ese personal, se respetarían los acuerdos de la oferta.

En otras palabras, los empleados federales que aceptaron la oferta “renuncia diferida”, no debían de haber recibido una carta de despido. Ya que habían aceptado irse por su propia cuenta tomando la oferta del gobierno de renuncia diferida, bajo la cual se suponía que se les pagaría hasta el 30 de septiembre si aceptaban dimitir.

Pero ese no fue el caso de Nick Detter, quien le dijo a ABC News que él es uno de esos trabajadores. Detter, un especialista en recursos naturales del USDA, dijo que fue despedido el jueves a pesar de que ya había aceptado la oferta de renuncia diferida del gobierno.

Detter dice que no ha podido obtener ninguna orientación directa y dijo que sus supervisores en Kansas, donde reside, le dijeron que no tenían información. “Francamente, lo encuentro bastante insultante, caótico y desorganizado”, dijo Detter a ABC News. Y agregó: “Nunca diría que no hay margen para mejorar la eficiencia en el gobierno federal”, afirmó. “Pero según mi experiencia durante el último mes con todo este asunto, eso no es lo que ha sido. Esto ha sido simplemente tala y quema”.

La Casa Blanca está trabajando para reintegrar algunos trabajadores

Según se informa, la Casa Blanca está trabajando para reintegrar a cientos de trabajadores encargados de supervisar el arsenal de armas nucleares del país, según Newsnation.

La semana pasada, más de 300 empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear fueron despedidos como parte de despidos más amplios en el Departamento de Energía. Sin embargo, es posible que los recortes hayan pasado por alto roles críticos, lo que llevó a la revelación de algunos despidos.

Si bien el Departamento de Energía insiste en que no hay motivo de preocupación, los legisladores exigen respuestas.

Despidos masivos entre empleados federales

Cabe mencionara que durante la semana pasada, la administración Trump despidió a miles de trabajadores que llevaban menos de dos años en el puesto. Los despidos masivos han afectado a casi todas las agencias federales, incluidas aquellas que brindan funciones esenciales de seguridad pública como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), así como la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés), que diseña, construye y supervisa el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos.