Administración Trump le cancela la visa a Los Alegres del Barranco: ¿Qué pasó?

A Los Alegres del Barranco se les ha prohibido actuar en Estados Unidos y se les ha revocado la visa tras mostrar tras proyectar imágenes de líder de cártel Rubén “El Mencho” Oseguera en una gran pantalla detrás del escenario.

El grupo estaba a punto de cantar el narcocorrido “El propio del palenque” en un concierto en Guadalajara, Jalisco, el sábado, cuando de repente ampliaron fotos del conocido líder del cártel de la droga como parte de su presentación. La imagen de El Mencho era las fotos policiales, tomadas durante su arresto.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado la organización criminal más poderosa de México, y Oseguera es el narcotraficante más buscado del país.

El grupo musical, que se encuentra de gira por México, también rindió homenaje al cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Resulta que las presentaciones claramente no le sentaron bien a la administración Trump, y el lunes, el Departamento de Seguridad Nacional revocó las visas de trabajo y turismo de Armando Moreno, vocalista y bajista del grupo, y de José Pavel Moreno, corista y acordeonista.

Tras mostrar las polémicas imágenes en concierto, Los Alegres del Barranco tuvieron varias cancelaciones a eventos que ya tenían programados en territorio mexicano. Luego se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de los integrantes de la agrupación.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó su opinión en X, antes conocido como Twitter. “Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias. La banda mexicana ‘Los Alegres del Barranco’ difundió imágenes que glorificaban al capo de la droga “El Mencho” en un concierto reciente en México”, indicó en su mensaje. Y agregó: “Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda. En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”.

I’m a firm believer in freedom of expression, but that doesn’t mean that expression should be free of consequences. A Mexican band, “Los Alegres del Barranco,” portrayed images glorifying drug kingpin “El Mencho” — head of the grotesquely violent CJNG cartel — at a recent concert… pic.twitter.com/neSIib7EC4

— Deputy Secretary Christopher Landau (@DeputySecState) April 2, 2025