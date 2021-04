Adam Willson: El oficial baleado en tiroteo de escuela en Knoxville, Tennessee

Como Adam Willson fue identificado el oficial de recursos escolares que recibió un disparo durante un tiroteo la tarde del lunes en la escuela secundaria Austin-East Magnet en Knoxville, Tennessee, según los oficiales de KPD.

Willson fue uno de los oficiales de policía de Knoxville llamados a la escuela secundaria después de recibir un informe sobre un hombre armado en el plantel.

Los investigadores no dijeron de inmediato si el oficial lesionado fue el que disparó al sospechoso, que murió en el lugar.

KPD Officer Adam Willson is recovering from surgery after being wounded in yesterday’s shooting incident at Austin-East Magnet High School. Willson, a 20-year veteran of KPD, was currently serving as the School Resource Officer at Austin-East. We are grateful for the well wishes. pic.twitter.com/wDcBGnxT9d — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 13, 2021

El oficial Wilson es un veterano de 20 años en el Departamento de Policía de Knoxville y estaba trabajando como SRO cuando le dispararon, según informó KPD. Willson está casado y tiene hijos. Su esposa estaba con él en el hospital donde lo llevaron para una cirugía de emergencia y tratamiento adicional, según WATE. Willson sirve en una iglesia local.

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING: The Knoxville Police Department said there are multiple gunshot victims after a shooting at Austin-East Magnet High School on Monday afternoon. || https://t.co/Qv4EtQW0nG pic.twitter.com/uyb7CNAevy — WBIR Channel 10 (@wbir) April 12, 2021

El oficial Willson dijo que preferirió que esto le sucediera a él que a otra persona

La alcaldesa Indya Kincannon habló con el oficial Willson en el hospital. Dijo que estaba contento de haber sido el herido en lugar de otra persona, según le mencionó Kincannon a 6 News.

“Le dije ‘gracias por actuar con tanta valentía para proteger a las personas dentro de la escuela’ y él dijo que prefería que fuera él quien se lastimara que nadie dentro de la escuela”, dijo Kincannon al medio de comunicación.

KPD Officer Adam Willson is recovering from surgery after being wounded in yesterday’s shooting incident at Austin-East Magnet High School. Willson, a 20-year veteran of KPD, was currently serving as the School Resource Officer at Austin-East. We are grateful for the well wishes. pic.twitter.com/wDcBGnxT9d — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 13, 2021

“Me rompe el corazón que esto está sucediendo y mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados, particularmente con aquellos en y alrededor de la comunidad de Austin-East”, agregó Kincannon. “Han pasado por mucho”.

Kristen Gallant de WATE escribió en Twitter que Willson estaba de buen humor y que su esposa estaba con él en la hospital.

JUST IN: Officials have identified the Knoxville police officer who is recovering after being shot in the deadly altercation at Austin-East Magnet High School.https://t.co/1NzV2vvkQ7 — Kristen Gallant WATE (@KristenOGallant) April 13, 2021

El director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Rausch, dijo durante una conferencia de prensa el lunes por la noche que fue jefe del Departamento de Policía de Knoxville durante años y que la comunidad está cerca de su corazón.

“Nunca querrás recibir esta llamada telefónica”, dijo.

“He pasado mucho tiempo aquí en esta comunidad, he pasado mucho tiempo trabajando en Austin-East”, dijo, y agregó que tiene grandes recuerdos de su época allí.

“Mi oración es que la comunidad se una. No dejemos que esto sea divisivo”, dijo.

El oficial Willson recibió un disparo en la cadera y se estaba recuperando de la cirugía el día después del tiroteo

El oficial Willson se estaba recuperando en el hospital el martes 13 de abril, la mañana después del tiroteo, dijo KPD.

“El oficial de KPD Adam Willson se está recuperando de una cirugía luego de ser herido en el incidente de tiroteo de ayer en Austin-East Magnet High School. Willson, un veterano de 20 años de KPD, se desempeñaba actualmente como Oficial de Recursos Escolares en Austin-East. Estamos agradecidos por los buenos deseos”, escribió KPD en Twitter.

Al oficial le dispararon en la cadera y lo llevaron de urgencia al Centro Médico de UT, donde fue sometido a una cirugía de emergencia en las horas posteriores al tiroteo. Estaba en estado grave el lunes por la noche, dijo la jefa de policía de Knoxville, Eve Thomas, durante una conferencia de prensa.

Ella dijo en ese momento que esperaba hablar con él cuando saliera de la cirugía.

Thomas recordó el momento en que recibió la llamada.

“Fue muy escalofriante, en primer lugar, escuchar que tenemos a un oficial caído y, en segundo lugar, que fue en una escuela”, dijo.

“Nuestro peor temor es un tirador activo en una escuela. Esos son nuestros hijos”, agregó.

Cuando los niños regresen a la escuela el jueves, dijo que quiere que los estudiantes y los padres se sientan seguros.

“Queremos niños en la escuela. Los queremos en un buen ambiente de aprendizaje. Los queremos en un entorno de aprendizaje seguro y haremos todo lo posible para asegurarnos de que eso suceda”, dijo.

Muchos departamentos de policía se pusieron en contacto con KPD para ofrecer su apoyo. Dijo que apreciaba el apoyo y agregó que ella y Willson han trabajado juntos durante años.

Los estudiantes compartieron videos y actualizaciones en vivo en las redes sociales en los momentos posteriores al tiroteo

Las publicaciones en las redes sociales mostraron el caos en la escuela en los momentos posteriores al tiroteo y el miedo que sintieron los estudiantes cuando escucharon disparos fuera de sus aulas.

“¡Disparos en la escuela!”, Monet Jackson escribió en Facebook.

Una persona respondió en un comentario preguntándole dónde estaba.

“Debajo de un escritorio”, respondió ella.

“Quédese debajo de ese escritorio”, respondió la persona.

Jackson luego filmó un video de siete segundos a través de una ventana, que mostraba a una persona en uniforme corriendo por el césped, seguida de una persona con pantalones y camisa de vestir.

“Los disparos fueron literalmente fuera de mi salón de clases en el pasillo”, escribió la joven estudiante.

Otro video mostró cinta de la escena del crimen y confusión en el pasillo. Ella escribió que podía oler la sangre.

Después de que la escena estuvo contenida, Crystal Floyd envió algo de consuelo a la niña.

“Estoy muy orgullosa de ti por mantenerte segura y tranquila, dulce niña”, escribió en un comentario en una publicación separada. “Enviando mucho amor”.

And just like that, school resumes as do school shootings: lockdown at Austin-East Magnet High School in Tennessee. https://t.co/dWkD2TvKpx — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) April 12, 2021

Willson está casado, tiene 4 hijos y se desempeña como diácono en una iglesia del sur de Knoxville

Willson sirve como diácono en la Iglesia de Cristo de South Knoxville, dijo el miembro de la iglesia J.L Steele a The Christian Chronicle. Steele agregó que Willson es un padre casado de cuatro hijos.

“Le dispararon en el fémur y ahora descansa cómodamente después de la cirugía”, dijo Steele al Chronicle. “Él y su esposa, Heather, son grandes personas. Es padre de dos hijas y dos hijos”.

La publicación describió a la Iglesia de Cristo de South Knoxville como una iglesia que se esfuerza por ayudar a sus vecinos y trabaja con personas sin hogar y otras personas que enfrentan dificultades. Willson fue descrito como un hombre de fuerte carácter y fe. También sirvió con la iglesia en viajes misioneros.

“Entre otras cosas, ha estado involucrado en el trabajo misionero, habiendo hecho dos viajes a Honduras a través de Misiones Latinoamericanas”, dijo Steele.

Knoxville fue una de las ciudades que participaron en la Semana Nacional de Prevención de la Violencia Juvenil, pidiendo el fin de la violencia en las comunidades de los Estados Unidos. El puntapié inicial se produjo a raíz de los tiroteos que dejaron cuatro adolescentes muertos en el área de Knoxville en 2021, según Knox News.

El Ayuntamiento de Knoxville aprobó $1 millón para ayudar a pagar la prevención de la violencia en las semanas posteriores a los tiroteos. El contrato de la Ciudad con el grupo contra la violencia Cities United fue aprobado una semana antes del tiroteo en Austin-East.

“Muchos aplaudieron los primeros pasos, pero dicen que se necesita mucho más para combatir problemas sistémicos como la pobreza y la educación desigual y las oportunidades económicas que dañan de manera desproporcionada a las personas de color y los residentes de bajos ingresos”, informó Knox News.

El director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David Rausch, se refirió al calendario de la Semana de Prevención de la Violencia Juvenil durante una conferencia de prensa el lunes por la noche.

“Es una manera difícil de comenzar una semana en la que estás tratando de mantener a la gente segura”, dijo.

Agregó que la comunidad se juntó durante el fin de semana y se unió para poner fin a la violencia armada.

“Necesitamos más de eso y menos de esto”, dijo Rausch, refiriéndose al tiroteo.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.